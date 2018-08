El jefe de turismo de Las Vegas no registró docenas de días de vacaciones

El CEO de la autoridad de la Convención, Rossi Ralenkotter, ha sido criticado por su uso de tarjetas de regalo de la agencia para viajes personales, pero ahora enfrenta preguntas sobre su registro de vacaciones. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal @chitosephoto

Rossi Ralenkotter, presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, pronuncia su discurso de retiro durante una reunión de la junta en el Centro de Convenciones de Las Vegas, el martes 12 de junio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Rossi Ralenkotter, presidente y CEO de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, habla durante Preview Las Vegas, el evento anual de redes más grande de la Cámara Metropolitana de Las Vegas, en Cox Pavilion el viernes 26 de enero de 2018. (Revisión de Bizkayehu Tesfaye / Las Vegas -Journal) @bizutesfaye

Rossi Ralenkotter, director general de turismo de Las Vegas, no informó casi 200 horas de tiempo libre remunerado que tomó mientras viajaba en negocios personales utilizando tarjetas de regalo financiadas por contribuyentes, según muestran los registros.

Tampoco registró aproximadamente 100 horas más anotadas en su calendario como “Rossi PTO” o viajes personales como asistir a la graduación de su nieto, según los registros.

Si la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) paga el tiempo no utilizado cuando Ralenkotter se jubile a fin de mes, valdría casi $65 mil con el salario actual de Ralenkotter.

Pero en respuesta a una solicitud del Review-Journal para una entrevista sobre el tema, Ralenkotter afirmó que rechazó aproximadamente $190 mil en tiempo libre por días personales, de enfermedad o de vacaciones no tomadas.

“Nunca esperé ser compensado por mi tiempo libre remunerado acumulado, y dicha compensación no está contemplada en mi acuerdo de jubilación”, describió en una declaración escrita. “De hecho, tengo cientos de horas de tiempo libre acumuladas pagadas que no se compensarán; en términos simples, su consulta es sobre un punto debatible”.

Las preguntas sobre la falta de tiempo libre de Ralenkotter para viajes personales coinciden con la controversia sobre el uso de tarjetas de regalos para viajes personales, así como las preocupaciones sobre el paquete de indemnización y consultoría que la junta de autoridad debatirá el martes.

Pese a la declaración de Ralenkotter, el miembro de la junta directiva de LVCVA, John Lee, agregó que la autoridad debería ahondar en por qué Ralenkotter no informó semanas de tiempo libre remunerado para garantizar una contabilidad completa del problema.

“Creo que su tiempo debe ser auditado y debe estar debidamente documentado”, destacó Lee, ex presidente del comité de políticas de la junta.

La política de la autoridad afirma que el tiempo de descanso no utilizado “se pagará” cuando los empleados abandonen la agencia, según el tiempo que hayan trabajado allí. La portavoz de la Autoridad, Jacqueline Peterson, señaló el acuerdo de separación que dice que Ralenkotter no recibirá compensación por el tiempo libre no utilizado, pero no respondió a las preguntas sobre cuándo se decidió esa disposición.

Viajero frecuente

En abril, los auditores anunciaron que la LVCVA compró en secreto $90 mil en tarjetas de regalo de Southwest Airlines. La auditoría se realizó en medio de una investigación del Review-Journal de 18 meses que cuestionaba el gasto generoso en la agencia financiada por los contribuyentes, el uso de Ralenkotter del cuerpo de seguridad de la convención para conducirlo a eventos y al aeropuerto y la imposibilidad de rastrear regalos caros en el almacén de la autoridad.

El personal utilizó alrededor de $20 mil en tarjetas de regalo para viajes personales, mostró la auditoría. Ralenkotter usó casi $17 mil de las tarjetas para volar él y sus familiares en viajes. Su esposa, su hija y su yerno también tomaron los vuelos pagados con las tarjetas de regalo.

Ralenkotter pagó el costo de las tarjetas de regalo luego de que los auditores descubrieran el gasto. La policía Metropolitana está investigando el mal uso de las tarjetas. La semana pasada, la policía anunció que hasta el momento no ha encontrado ningún delito por parte de Ralenkotter.

La declaración de Ralenkotter asegura que no tomó un permiso pagado por los viajes que realizó para recibir tratamiento contra el cáncer.

“Agradezco a la junta por permitirme la flexibilidad que a veces necesitaba para abordar mis problemas de salud”, indica la declaración.

Ralenkotter no se tomó 64 horas de descanso aparentemente para recibir tratamiento médico.

Pero al menos 168 horas fueron para viajes a Chicago, el Condado de Orange y Phoenix. Los registros públicos muestran que los Ralenkotters tienen hijos adultos que viven en esas áreas.

Mientras que gran parte de la junta de LVCVA continúa apoyando a Ralenkotter, Lee y Bill Noonan, quien preside el comité de auditoría y es un ejecutivo de juegos, han expresado sus crecientes preocupaciones sobre la administración de Ralenkotter de la agencia y el uso de los recursos de LVCVA para él y su familia.

Viajes personales

Al menos 10 de esos vuelos personales ocurrieron parcial o totalmente durante las horas de trabajo, pero Ralenkotter no se tomó tiempo libre para los viajes.

El análisis del Review-Journal de calendarios, registros de pagos y tiempos de vuelo muestra que hay 192 horas que debió haber tomado durante los viajes a Chicago; Burbank, California; Condado de Orange, California; y Phoenix.

Ralenkotter anotó viajes personales u otro tiempo libre en su calendario por un total de aproximadamente 112 horas, pero no informó el tiempo como horas personales.

Lee dijo que el incumplimiento de las políticas plantea un problema más amplio.

“Como líder de la organización, su ética y su moral determinan cómo opera el resto de la compañía”, destacó después de que el Review-Journal le informara sobre el hecho de que Ralenkotter no reportó que pagó tiempo libre. “Debemos asegurarnos de que el liderazgo de la LVCVA siga las mismas pautas que todos los demás. Así es como manejas una organización exitosa financiada por los contribuyentes”.

Pago de vacaciones

Ralenkotter no pudo divulgar el tiempo libre durante 38 días laborales. Esos valores valdrían $64 mil 370 según su salario de $211 por hora si no hubiera decidido renunciar a los pagos.

En 2016, Ralenkotter no tomó ningún tiempo libre remunerado. Los registros de las tarjetas de vuelos muestran que viajó a Chicago el domingo 24 de abril con su esposa, Mary Jo, y regresó el domingo siguiente. La hija de Ralenkotter vive en un suburbio de Chicago.

Ralenkotter y su esposa también volaron al Condado de Orange y pasaron cuatro días allí después del Día de la Independencia. En junio, Ralenkotter y su esposa pasaron tres días en Burbank, donde recibía tratamiento para el cáncer.

Ralenkotter usó tarjetas de regalo de LVCVA para pagar al menos parte de esos viajes. Según los registros, no aplicó nada de ese tiempo a su tiempo libre acumulado.

El calendario de Ralenkotter señala que el 17 de agosto de 2017, voló a Phoenix, donde vive su hijo, a las 6 a.m. y regresó a las 6 p.m., aparentemente para la graduación de su nieto.

Las vacaciones de Navidad son otro momento en el que surgen preguntas sustanciales. Los calendarios de Ralenkotter dicen “PTO” desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 3 de enero de 2018, pero él no participó durante ningún tiempo que no fueran feriados de LVCVA.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Sands Expo and Convention Center.