Lago Tahoe se enfrenta a una emergencia ante la proximidad de un incendio forestal

El Caldor Fire arde a ambos lados de la Autopista 50 a unas 10 millas al este de Kyburz, California, el jueves 26 de agosto de 2021, mientras el fuego empuja hacia el este provocando órdenes de evacuación hasta Echo Summit. El Caldor Fire, la máxima prioridad nacional para los recursos de lucha contra incendios, creció a más de 213 millas cuadradas al suroeste del lago Tahoe, pero la contención se mantuvo en el 12 por ciento, según el California Department of Forestry and Fire Protection. El cambio climático ha hecho que el Oeste sea más cálido y seco en los últimos 30 años y seguirá haciendo que el tiempo sea más extremo y los incendios forestales más destructivos, según los científicos. (Sara Nevis/The Sacramento Bee via AP)

Las llamas del French Fire consumen una estructura en la Highway 155 en Sequoia National Forest, California, el miércoles 25 de agosto de 2021. (AP Photo/Noah Berger)

José Lamas, a la derecha, y su hija Astrid Covarrubias inspeccionan los restos carbonizados que quedaron de su casa quemada por el South Fire en Lytle Creek, Condado San Bernardino, al norte de Rialto, California, el miércoles 25 de agosto de 2021. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Un capitán de bomberos señala dónde los equipos deben llevar una manguera por una colina mientras el Caldor Fire arde a ambos lados de la Highway 50 a unas 10 millas al este de Kyburz, California, el jueves 26 de agosto de 2021, mientras el fuego empuja hacia el este provocando órdenes de evacuación hasta Echo Summit. El Caldor Fire, la máxima prioridad nacional para los recursos de lucha contra incendios, creció a más de 213 millas cuadradas al suroeste del lago Tahoe, pero la contención se mantuvo en el 12 por ciento, según el California Department of Forestry and Fire Protection. El cambio climático ha hecho que el Oeste sea más cálido y seco en los últimos 30 años y seguirá haciendo que el tiempo sea más extremo y los incendios forestales más destructivos, según los científicos. (Sara Nevis/The Sacramento Bee via AP)

José Lamas y su hija Astrid Covarrubias caminan por el humo y por los restos carbonizados que quedaron de su casa quemada por el South Fire en Lytle Creek, Condado San Bernardino, al norte de Rialto, California, el miércoles 25 de agosto de 2021. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Equipos de bomberos llevan una manguera por una colina mientras el Caldor Fire arde a ambos lados de la Highway 50 a unas 10 millas al este de Kyburz, California, el jueves 26 de agosto de 2021, mientras el fuego empuja hacia el este provocando órdenes de evacuación hasta Echo Summit. El Caldor Fire, la máxima prioridad nacional para los recursos de lucha contra incendios, creció a más de 213 millas cuadradas al suroeste del lago Tahoe, pero la contención se mantuvo en el 12 por ciento, según el California Department of Forestry and Fire Protection. El cambio climático ha hecho que el Oeste sea más cálido y seco en los últimos 30 años y seguirá haciendo que el tiempo sea más extremo y los incendios forestales más destructivos, según los científicos. (Sara Nevis/The Sacramento Bee via AP)

Una escultura en una casa en llamas mientras el South Fire arde en Lytle Creek, Condado San Bernardino, al norte de Rialto, California, el miércoles 25 de agosto de 2021. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

SOUTH LAKE TAHOE, Calif. — Unos 14 mil bomberos que se enfrentan a condiciones meteorológicas cambiantes lucharon contra más de una docena de grandes incendios forestales en California, incluido un incendio que crecía lentamente hacia la región turística de Lake Tahoe.

Se espera que los vientos y las temperaturas aumenten en los próximos días y que la humedad disminuya, lo que aumentará las dificultades de los equipos que trabajan en un terreno accidentado.

“Eso es lo que está cerrando la ventana de oportunidad que hemos tenido para avanzar y controlar el fuego”, dijo Daniel Berlant, subdirector adjunto de la agencia estatal de lucha contra incendios.

Las llamas azotaron las montañas al suroeste de la Tahoe Basin, hogar de miles de personas y lugar de recreo para millones de turistas que visitan el lago alpino en verano, esquían en los numerosos complejos turísticos en invierno y apuestan en sus casinos durante todo el año.

Johnny White y Lauren McCauley decidieron huir de su casa en las montañas sobre el Lago Tahoe cuando pudieron ver las llamas en la cámara web de su estación de esquí local.

Incluso mientras llovía ceniza bajo una nube de humo intenso, la pareja no se dejó llevar por el pánico, ya que el jueves recibieron un aviso temprano para abandonar su casa cerca de Echo Summit, a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur del lago, y querían evitar el pandemónium de último minuto si el incendio forestal continuaba su marcha hacia el destino turístico en la frontera de California y Nevada.

“No queremos que todos los habitantes de la cuenca entren en pánico y se apresuren a salir al mismo tiempo”, dijo McCauley.

Echo Summit, un paso de montaña en el que la U.S. Route 50, que cuelga de un acantilado, comienza a descender hacia el Lago Tahoe, es el lugar donde los bomberos planean hacer frente si el incendio Caldor sigue ardiendo a través del denso bosque de Sierra Nevada.

“Todo está aguantando muy bien a lo largo de la Highway 50”, dijo el jefe de la sección de operaciones de Cal Fire, Cody Bogan. “El fuego ha estado retrocediendo muy lentamente … hemos estado permitiendo que lo haga a su propia velocidad. Está funcionando a nuestro favor”.

El fuego es uno de los casi 90 grandes incendios en Estados Unidos. Hubo más de una docena de grandes incendios en California, incluyendo uno que destruyó 18 casas en el sur de California, que hasta ahora ha escapado a la escala de los incendios forestales que asolan el norte durante todo el verano.

Un nuevo incendio estalló el jueves en las estribaciones de la Sierra, lo que obligó a evacuar cerca de la histórica ciudad de Sonora, conocida como Gold Rush, a solo decenas de millas del Yosemite National Park.

Los incendios en California han destruido alrededor de dos mil estructuras y han obligado a miles de personas a evacuar, al tiempo que han cubierto de humo insalubre amplias zonas del Oeste.

El cambio climático ha hecho que el Oeste sea más cálido y seco en los últimos 30 años y seguirá haciendo que el tiempo sea más extremo y los incendios forestales más destructivos, según los científicos.

El incendio Caldor ha sido la principal prioridad de los bomberos del país debido a su proximidad al Lago Tahoe, cuya economía turística debería estar en pleno apogeo en esta época del año.

“Esta es la semana anterior al fin de semana del Día del Trabajo, un fin de semana muy ocupado, normalmente”, dijo el administrador de la ciudad de South Lake Tahoe, Joe Irvin. “Ese no va a ser el caso este año”.

La Federal Emergency Management Agency señaló en un informe sobre el incendio que “las preocupaciones sociales, políticas y económicas aumentarán a medida que el fuego progrese hacia la cuenca del Lago Tahoe”. La agencia no respondió inmediatamente a una solicitud para dar más detalles que esa declaración.

Los visitantes siguen abarrotando la autopista que rodea el enorme lago y andan en bicicleta y caminan por las playas, pero muchos llevan cubrebocas. El lago, conocido por la claridad de sus aguas y los picos de granito que lo rodean, se ha visto envuelto en un denso humo que ha alcanzado peligrosos niveles.

La Lake Tahoe Visitors Authority revirtió su consejo de principios de semana y recomendó a los turistas posponer sus viajes. Anteriormente, el grupo que promueve el turismo en el lado sur del lago aconsejaba dejar que los visitantes decidieran si cancelaban sus viajes en medio del humo y la proximidad del fuego.

Carol Chaplin, la presidenta y consejera delegada, dijo que los hoteles y alojamientos estaban en sintonía con los funcionarios de seguridad pública.

“Entienden que esta no es la experiencia a la que sus huéspedes están acostumbrados o esperan”, dijo.

Irvin emitió una proclamación de emergencia el jueves para que la ciudad que alberga la estación de esquí Heavenly pueda estar mejor preparada si llegan las órdenes de evacuación y ser reembolsada por los gastos relacionados.

La última vez que la ciudad declaró una emergencia por incendios forestales fue durante el incendio de Angora de 2007, que destruyó casi 250 casas en la vecina Meyers y fue el último gran incendio en la cuenca.

No muy lejos del vecindario que fue arrasado en gran parte por ese incendio, los residentes se apresuraron a limpiar las piñas y las agujas de pino de sus tejados y canaletas para prepararse ante la posibilidad de un incendio.

El incendio de Angora, impulsado por fuertes vientos y que tomó a los residentes por sorpresa, quemó solo 3,100 acres, menos de cinco millas cuadradas (13 kilómetros cuadrados).

El incendio Caldor ha quemado más de 139 mil acres o 218 millas cuadradas (565 kilómetros cuadrados), y solo estaba contenido en un 12 por ciento el jueves.

El capitán retirado del distrito de bomberos Joe McAvoy, que perdió su propia casa en el incendio, dijo que los incendios forestales de más de 100 mil acres eran eventos que ocurrían una vez en la vida en su carrera. Ya no.

“Ahora parece que todos son de 100 mil acres”, dijo McAvoy. Es mucho más extremo. … Ahora (los incendios) son de 100 mil acres y es como, ‘Oh, sí, gran cosa’. Ya sabes, así son todos los incendios”.