El legado de Joe Neal firmemente establecido en la historia del Senado de Nevada

febrero 11, 2019 - 11:37 am

Neal, Joe, Jr. - 1989 Joe Neal en su silla durante un receso en las cámaras del Senado. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

El ex senador Joe Neal, 83, D-Nev., en el Review-Journal, el jueves 7 de febrero de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @BenjaminHphoto

El ex senador Joe Neal, 83, D-Nev., en el Review-Journal, el jueves 7 de febrero de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @BenjaminHphoto

Durante el Mes de la Historia Afroamericana, el Review-Journal destacará a afroamericanos de Nevada.

En febrero de 1977, la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) parecía no tener oportunidad de aprobarse el Senado de Nevada.

Los legisladores estaban en un punto muerto sobre la resolución ferozmente debatida, que garantizaría la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin importar el sexo.

La mitad de los 20 senadores del estado apoyaron la efectividad, pero se necesitaron 11 votos para su aprobación. En teoría, el teniente demócrata, el gobernador Bob Rose, emitirá un voto de desempate, pero los senadores opositores optaron por abstenerse en lugar de votar en contra. Eso evitaría un empate y causaría que la ley fallara.

Ingrese al senador Joe Neal, un demócrata que representa a North Las Vegas. Armado con un vasto conocimiento del procedimiento parlamentario, el legislador de primer año invocó un estatuto de más de 100 años conocido como la Regla del Senado 30.

La regla forzó una votación sobre ERA y provocó que las abstenciones se contabilizaran como no votos. Con un empate establecido, Rose emitió el voto de desempate y la resolución fue aprobada por el Senado.

La victoria fue de corta duración (la ERA falló en la Asamblea ese año y no se ratificaría en Nevada hasta 2017), pero la maniobra de Neal ilustró lo que muchos vendrían a aprender sobre él durante sus 32 años en el Senado estatal.

El legado pionero que dejó Neal, ahora de 83 años, no se limita a su distinción como primer senador estatal afroamericano de Nevada. Era un legislador que a menudo era superado en número, pero rara vez lo superaban. Un táctico cuya defensa de los derechos civiles le haría ganar apodos, entre los que se incluyen la “Conciencia de la Legislatura” y “Westside Slugger”.

“Siempre fue un campeón para el pequeño”, dijo la representante de los Estados Unidos, Dina Titus, una demócrata que sirvió junto a Neal en el Senado estatal durante 13 años. “Estaba dispuesto a luchar contra cualquier inconveniente por lo que creía correcto”.

Una necesidad a ser representada

Neal nació el 28 de julio de 1935 en Mound, Louisiana, una pequeña ciudad de Madison Parish al oeste del río Mississippi.

Se mudó a Las Vegas por primera vez en 1954, luego de graduarse de la preparatoria, luego de que su madre y su hermano mayor vivieran en el vecindario segregado de Las Vegas Westside, cerca del centro. El mismo año se unió a la Fuerza Aérea para poder ganar los beneficios de GI Bill y pagar una educación universitaria que de otra manera no podría pagar.

En 1961, Neal se inscribió como estudiante de ciencias políticas en Southern University en Louisiana, donde se unió a otros estudiantes en manifestaciones durante el movimiento de derechos civiles.

“Los afroamericanos no tenían ningún derecho que los blancos respetaran en ese momento, por lo que tuvo que imponérselos y asegurarse de que no éramos invisibles”, describió Neal. “En ese entonces, te enviarían al servicio para luchar, y no te darían el derecho de votar”.

Neal regresó a Las Vegas y eventualmente encontró trabajo como un oficial de cumplimiento de igualdad de oportunidades para Reynolds Electrical & Engineering, uno de los empleadores más grandes del sur de Nevada.

Se le asignó la tarea de integrar a la compañía de acuerdo con la Ley de Derechos Civiles de 1964, pero también utilizó su posición para combatir las prácticas de contratación discriminatorias en el Ayuntamiento de North Las Vegas y los sindicatos locales.

Casi al mismo tiempo, Neal comenzó a competir por cargos políticos. Fue derribado en 1966 cuando se postuló para el Senado estatal y fue golpeado nuevamente cuando intentó en la Asamblea en 1970.

Pero un cambio fundamental ocurrió el año siguiente. La Legislatura rediseñó los distritos políticos, un esfuerzo que Neal dijo que influyó desde afuera, creando un distrito del Senado con una mayoría de votantes afroamericanos.

Neal derrotó al republicano Woodrow Wilson, el primer afroamericano elegido para la Asamblea, en la carrera de 1972 para el Distrito 4 del Senado. Dio crédito de la victoria a una campaña incansable de puerta a puerta en los vecindarios afroamericanos.

“Tuviste que hacer un llamado a las personas que venían aquí y era necesario que los afroamericanos estuvieran representados en la estructura”, destacó Neal. “Dije una cosa: nunca te avergonzaré y haré lo correcto en términos de servicio para ti y para la comunidad”.

Cuando no estaba en Carson City, Neal mantuvo la casa de North Las Vegas donde vivía con su esposa, Estelle, y cinco hijos abiertos a los electores.

“Nuestra sala de estar era su oficina”, comentó su hija menor, la asambleísta Dina Neal. “Estaba abierta todo el tiempo”.

Luchador en el suelo

Neal fue un luchador desde el día en que ingresó a la Legislatura, nunca temió ser el único voto emitido en el lado perdedor de un asunto.

Pero Neal agregó que nunca vio perder como perder. Como orador experto, vio la derrota como una oportunidad para poner sus problemas con un proyecto de ley en el expediente, incluso si le ganaba el apodo “19 a 1” de sus colegas.

“La gente pensó que tal vez me sentaría en segundo plano y simplemente votaría y me mantendría junto con la estructura del partido, pero no lo hice”, explicó.

Neal también vio muchas victorias.

La primera ley que defendió y aprobó fue un proyecto de ley de 1973 que restableció los derechos de los delincuentes. Dos años más tarde, luchó con éxito contra una legislación que convertiría en un delito grave el llevar un peine afro “cortador de pasteles”, que algunos legisladores trataron de pintar como un arma peligrosa.

La década de 1980 fue una década aún más fructífera para Neal. Después de que 85 personas murieran en un incendio en el MGM Grand en noviembre de 1980, lideró la carga para aprobar códigos mejorados de seguridad contra incendios que se convirtieron en un modelo para el resto de la nación. También hubo un acuerdo entre Nevada y California en 1980 para mantener mejor limpio el Lago Tahoe, y se asignaron $20 millones en bonos para construir bibliotecas en todo el estado.

Neal atribuye gran parte de su éxito al Manual de Procedimiento Legislativo de Mason, que estudió meticulosamente desde su primer año en el Senado. Vio el libro como un terreno fértil para que un nuevo legislador hiciera oír su voz.

Un verdadero legado

Después de cumplir 16 sesiones legislativas regulares y siete sesiones especiales, Neal se retiró en 2004 luego de una exitosa candidatura para gobernador dos años antes.

Neal se ve a sí mismo como un pionero.

Los hombres afroamericanos ahora dirigen ambas cámaras de la Legislatura de Nevada: el líder de la mayoría en el Senado, Kelvin Atkinson, y el presidente de la Asamblea, Jason Frierson.

El año pasado, el fiscal general Aaron Ford se convirtió en el primer candidato afroamericano en ganar una oficina ejecutiva en todo el estado en Nevada. En 2010, la hija de Neal, Dina, se convirtió en la primer mujer afroamericana elegida para la Asamblea estatal.

“Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera estado allí y hecho lo que hice”, cuestionó Neal.

Dina Neal confesó que la carrera política de su padre pudo haber terminado, pero su nombre es más fuerte que nunca. Raro es el día en que alguien no se acerca a ella con una historia sobre cómo el “Senador Neal”, no Joe, los ayudó a ellos o a su familia.

“No me di cuenta de cuán grande era su huella, ha marcado a miles de personas “, reveló Dina. “El legado es en realidad real”.