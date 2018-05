El ex-líder mayoritario del Senado, Harry Reid, es operado de un tumor pancreático

WASHINGTON – El ex líder mayoritario del Senado: Harry Reid, el senador estadounidense con más años de experiencia en la historia de Nevada, fue sometido a cirugía para extirpar un tumor de su páncreas y se someterá a tratamiento de quimioterapia, según un comunicado divulgado por su familia el lunes.

Reid, de 78 años, se estaba recuperando en el Centro Oncológico Johns Hopkins en Baltimore.

Los médicos descubrieron el tumor durante un examen de rutina y sus cirujanos confían en que la cirugía fue un éxito, según el comunicado. Su pronóstico para la recuperación es bueno.

“Ahora está fuera de la cirugía, de buen ánimo y descansando con su familia”, decía la declaración.

Reid se desempeñó como senador demócrata de Nevada desde 1987 hasta 2017. Se desempeñó como líder de la mayoría en el Senado de 2005 a 2015.

Spoken to family and it seems @SenatorReid‘s operation went well. We are all praying for dear Harry’s speedy recovery.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 14, 2018