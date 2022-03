El nuevo capítulo de Sands incluye Macao, Singapur y mercados de Estados Unidos

Rob Goldstein sorprendió a la industria del juego hace un año cuando anunció que Las Vegas Sands vendía sus activos en el Strip de Las Vegas, The Venetian, Palazzo y The Venetian Expo, a Apollo Global Management Inc. y Vici Properties Inc. con sede en Nueva York, por 6.250 millones de dólares.

Goldstein era entonces presidente y director de operaciones de la empresa, y en la actualidad ejerce de presidente y director general.

Él y los demás ejecutivos de Sands han abandonado sus oficinas en The Venetian para trasladarse a unas oficinas temporales en Tivoli Village, cerca de Summerlin, mientras se construye la nueva sede corporativa de Sands en el suroeste de Las Vegas. Goldstein habló con el Review-Journal la semana pasada sobre el futuro de la empresa fundada por el difunto Sheldon Adelson y la decisión que cambió el panorama de la industria del juego en la ciudad.

Esta entrevista fue editada para darle mayor longitud y claridad.

Review-Journal: ¿Qué fue lo más difícil de la decisión de vender los activos locales de Las Vegas Sands (LVS)?

Goldstein: Obviamente, la historia y los recuerdos de lo ocurrido. LVS comenzó a mediados de los 90 en The Venetian y los recuerdos son interminables y muy entrañables. Emocionalmente, fue muy difícil. Fue una aventura increíble desde el día en que Sheldon empezó. Yo empecé en el 95. El éxito de ese edificio fue lo que nos catapultó a Macao y Singapur y, finalmente, a Pensilvania. Todo empezó allí. Dondequiera que empieces, es difícil emocionalmente. Hice muchos amigos y mucha gente con la que trabajé codo con codo durante décadas. Es difícil no ser emocional, pero a veces hay que tomar decisiones por otras razones, y así lo hicimos. Fue una venta oportunista para nosotros. Si no hubiéramos pasado por el lío de COVID, probablemente no lo habríamos hecho. La mayoría de la gente no se da cuenta de que Sheldon formó parte de esa decisión. También fue una decisión dolorosa para él, pero la tomamos.

Las Vegas Sands tiene previsto seguir formando parte de la comunidad local. Describa cómo será eso.

Tendremos una base de empleados de 300 o 400 personas, que es considerable. Tendremos una oficina aquí. Tenemos esta oficina temporal, y estamos construyendo una en Durango a la que nos mudaremos en algún momento a finales de este o el año próximo. Nos quedaremos en Las Vegas y formaremos parte de la comunidad y viviremos aquí. Con 300 o 400 personas, no es la presencia que teníamos con Venetian y Palazzo, pero seguiremos muy dedicados a Las Vegas. Tendremos gente en el diseño, la construcción, las tecnologías de la información, los recursos humanos, el área legal. Seguimos manejando un negocio que emplea a 40 mil personas allí en Asia y la sede corporativa sigue aquí en Las Vegas. Nos relacionamos con Asia todos los días, y tenemos todo lo habitual en las operaciones de casinos y hoteles. En ese sentido, nuestro grupo corporativo permanece prácticamente intacto.

La empresa adoptó y perfeccionó el concepto de complejo turístico integrado en Las Vegas. ¿Cómo se usará ese modelo en futuros proyectos de Sands?

Depende de la jurisdicción, pero obviamente nuestro enfoque preferido es un modelo de IR (resort integrado) con una multitud de ofertas para los clientes que van desde el casino, el hotel, el spa, las convenciones, el comercio minorista, los restaurantes y los centros de negocios. El modelo funciona, y seguiremos usando ese modelo en futuros desarrollos. Ahora mismo estamos hablando con tres estados, y ese es el enfoque preferido. También estamos en conversaciones en algunos lugares de Asia. Estamos construyendo uno nuevo que esperamos que comience el año próximo, nuestro segundo Marina Bay Sands en Singapur, una Fase 2 totalmente integrada de nuestra Fase 1. No tenemos previsto apartarnos del modelo de IR a menos que la jurisdicción no quiera un IR. Así es como nos vemos, como promotores de IR a gran escala. Ese es nuestro pan de cada día.

¿Cuál es la situación de la estrategia de apuestas deportivas en internet de la empresa?

No estamos en el negocio de las apuestas deportivas en internet. Lo hemos observado con atención. Nos estamos involucrando en algunas cosas digitalmente. Pero no tenemos un enfoque real para estar en los deportes en línea o en las apuestas en línea, tal y como se relaciona hoy en día. Ese mercado ha demostrado ser interesante de observar con todos sus altibajos. Estoy convencido de que llegará a ser rentable y tendrá mucho éxito, y puede que llegue un momento en que nos interesemos comprando, adquiriendo o iniciando nuestros propios deportes en línea. Pero en este momento, no estamos en ese negocio.

La empresa ha dejado clara su estrategia: centrarse en Macao, Singapur y otros posibles mercados nacionales, ¿por qué?

Hay que tener en cuenta que el 90 por ciento de nuestro flujo de caja procede de Asia. La gente no entiende nuestra empresa. ¿Se está acabando su empresa? No. La empresa hizo el ocho por ciento de su EBITDA en Las Vegas y el 92 por ciento fuera de Macao y Singapur en 19. Así que nuestros negocios en Macao y Singapur son la columna vertebral de lo que somos. No significa que seamos una empresa solo de Asia. Ahora mismo estamos buscando estar en Estados Unidos en múltiples jurisdicciones. Tenemos nuestra sede aquí. Seguiremos compitiendo por las licencias. Es posible que haya más que estemos considerando. Tuvimos un par de años horribles con el COVID y no ha terminado allí. Pronto volveré a Singapur por primera vez en años. Singapur ha vuelto a una trayectoria como la de Estados Unidos. La demanda se está recuperando. Se está abriendo y han hecho un trabajo estupendo. Pero Macao sigue teniendo problemas. China y Hong Kong están pasando por un momento muy duro y nuestro negocio allí ha sido golpeado.

Repasemos el portafolio y pongamos algunos de los proyectos en perspectiva. ¿Cuál es el estado de la empresa en Macao?

Somos la empresa dominante en Macao y tenemos varias propiedades allí con seis casinos diferentes. Acabamos de terminar la renovación del Londoner. Gastamos más de dos mil millones de dólares para convertirlo en un lugar emocionante. No lo he visto en persona, pero he visto suficiente en video para creer que es bastante extraordinario con seis mil llaves. El Venetian sigue ahí con más de tres mil llaves. El Four Seasons, lo renovamos, probablemente la mejor propiedad que hemos tenido en términos de calidad. Todavía tenemos el antiguo Sands, que empezamos en 2004. Tenemos el Parisian. Tenemos muchos terrenos en Macao. Desgraciadamente, el mercado allí es muy desafiante y hasta que no abran las puertas en China y Hong Kong, sigue siendo un reto. Fuimos el actor dominante en ese mercado durante muchos años. Somos los que más hemos invertido, unos 15 mil millones de dólares, y esperamos invertir más y formar parte de ese mercado cuando resurja este año o el próximo. En su punto álgido, ese mercado supuso para nosotros 3,500 millones de dólares de EBITDA. Bastante extraordinario.

Así que cuando el mercado vuelva, ustedes estarán de nuevo en el asiento del conductor, ¿verdad?

Creemos que sí. Y estamos deseando que llegue ese día. Estuve en Pekín en enero del 2020 con Sheldon, la última vez que viajó internacionalmente. Y el embajador de entonces dijo: “Hay una cosa en Wuhan, un virus allí”, y no teníamos ni idea de lo que eso significaba en ese momento. Si me hubieran dicho dos años después que seguiríamos luchando en esta guerra, no les habría creído, pero aquí estamos. La situación sigue siendo frustrante. Esperamos un cambio rápido. Pero Macao sigue siendo nuestra posición dominante y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado allí. Tenemos 13 mil habitaciones y más de 30 mil empleados. La columna vertebral del éxito de la empresa está en Macao.

¿Y Singapur?

Singapur es extraordinario. Estamos muy orgullosos del emblemático Marina Bay Sands (MBS). Vuelve a estar totalmente abierto. Indonesia y Malasia son los principales mercados emisores que están volviendo. Estamos empezando a ver visitas. Esperamos ver más este mes desde Japón y Corea. Parece que Singapur volverá a estar a pleno rendimiento en verano, salvo que no tendremos visitas de China porque sigue cerrada. Pero el resto de la cuenca del Pacífico se abrirá a Singapur, y creo que le irá muy, muy bien. Estamos invirtiendo mil millones de dólares en las habitaciones, la comida y la bebida y estamos construyendo nuevos servicios allí. Esperamos comenzar la construcción de un nuevo Marina Bay Sands II en algún momento del 2023. Así que somos muy optimistas respecto a que el MBS vuelva a operar a pleno rendimiento este año.

¿Texas?

Texas es un trabajo en curso. Las decisiones (legislativas) dependerán de si está en la papeleta en el 2023. Llevamos un par de años en Texas. Tenemos un montón de gente allí trabajando con nosotros. Es un mercado extraordinario. Lo que haríamos es construir un IR a gran escala en cualquier lugar en el que quisieran que construyéramos. Somos grandes admiradores del estado. Nos encantaría tener una presencia allí. Con suerte, construiremos en algún momento del 2024 si se aprueba en el 2023. Pero no hay nada en Texas hasta que lo sometan a votación, y esperamos obtener una decisión favorable. Creo que la gente votaría a favor del juego en Texas si tuviera la oportunidad.

¿Florida?

En Florida fracasamos recientemente. Tuvimos un resultado decepcionante, pero creo que está en las primeras etapas. En mi opinión, estaremos en Florida. Es solo una cuestión de cuándo. El estado se abrirá, creo, a las empresas de juego de alto nivel en los próximos dos años. Nos quedamos muy cerca esta vez y estamos lejos de haber terminado. Nos encantaría hacer algo especial, algo de primer nivel en Florida.

¿Nueva York?

Nueva York es emocionante. Nuestro equipo ha estado centrado en Nueva York durante varios años. Parece que finalmente va a suceder, se concederá una tercera licencia en algún momento de los próximos 12 meses. De las tres licencias, parece que las dos primeras se concederán a los operadores existentes, MGM y Resorts World. Esperamos competir por la tercera licencia. Estamos muy metidos en la caza y esperamos que haya noticias favorables allí en los próximos 12 meses. Sería un mercado enorme para nosotros.

Usted indicó que podría haber algo en otros mercados de Asia.

Lo hay. No quiero decir dónde, pero hemos tenido algunas conversaciones bastante interesantes con un país importante de allí que nos tendió la mano. Es algo propio, pero estamos buscando construir algo de escala muy parecida a la de Marina Bay Sands. Muchos países de Asia nos han tendido la mano a lo largo de los años, pero no ha pasado nada. Este parece que podría ser una perspectiva importante. Un país importante, un país de primer nivel. Espero que sea real.

Pero, en este momento, están definitivamente fuera de Japón, ¿verdad?

Lo estamos. Hemos trabajado mucho en Japón y ha sido muy decepcionante. Es un país maravilloso y echo de menos ir allí. Echo de menos la hospitalidad, la gente y la extraordinaria cultura. Desde nuestro punto de vista, nunca pudimos conseguir que avanzara a nuestra satisfacción, así que hicimos las maletas y cerramos el vínculo.

¿Prevé una oportunidad para que Sands construya algo nuevo en el sur de Nevada?

Nunca digas nunca. Siempre existe la posibilidad de que hagamos algo en el futuro. Tenemos un acuerdo de no competencia con la gente que compró nuestro edificio en The Venetian y Palazzo. Mira, Nevada es nuestro hogar. Siempre lo será. Nos gusta mucho el mercado. Nunca cuestionamos la calidad del mercado; nos cuestionamos cómo podríamos desplegar mejor el capital con otras oportunidades. Pero creo que es un lugar fabuloso. Somos grandes fans de Las Vegas. Mi familia se quedará aquí para siempre y yo me quedaré aquí para siempre. Creo que a nuestro equipo le encanta vivir aquí. ¿Reconsideraríamos Las Vegas en el momento oportuno y si superamos los problemas legales con nuestra no competencia? Sí. Por supuesto.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia Adelson, incluida la doctora Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp. y el presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands, Patrick Dumont.