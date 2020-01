El nuevo eslogan de Las Vegas sustituirá a ‘Lo que pasa aquí, se queda aquí’

El Excalibur, New York-New York y otros complejos turísticos del Strip de Las Vegas en una foto aérea del miércoles, 16 de octubre de 2019. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

“What happens here, only happens here”. Lo que pasa aquí, solo pasa aquí.

El nuevo eslogan de Las Vegas sustituirá al famoso “Lo que pasa aquí, se queda aquí”, confirmaron fuentes familiarizadas con el tema, y se revelará el domingo por la noche durante los Grammys.

Billy Vassiliadis, director ejecutivo de la agencia de marketing R&R Partners y consultor publicitario de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés), no confirmó el nuevo lema, pero comentó: “De alguna manera sentimos que refrescamos el icónico lema (‘Lo que pasa aquí, se queda aquí’) hasta hoy, conservamos la esencia del mismo”.

La ciudad se está preparando para lanzar el nuevo eslogan al estilo de Las Vegas, con muchas luces brillantes y apariciones de celebridades.

Los Premios Grammy comienzan a las 5 p.m. y el primer anuncio televisivo contará con un elenco de estrellas, incluyendo a la artista country Shania Twain, la cantante Christina Aguilera, el luchador de UFC Francis Ngannou y la banda de rock Aerosmith que hablará sobre cómo Las Vegas presenta a los visitantes experiencias únicas.

A partir de las 6 p.m., las carpas de todo el Strip se iluminarán con la nueva frase de la ciudad durante aproximadamente una hora.

El anuncio está programado a transmitirse hasta finales de marzo, y después de eso se emitirá un segundo que retará a los espectadores a hacer un viaje a Las Vegas.

“Era una cuestión de impulsar la toma de decisiones por impulso”, señaló Vassiliadis.

La agencia espera que el lanzamiento durante los Grammy haga que la gente hable del nuevo eslogan tanto en línea como fuera de ella, con un hashtag como parte de la campaña.

Según R&R, alrededor del 81 por ciento de los usuarios de Twitter están en la plataforma mientras ven los programas de premios. Alrededor de 8.7 millones de tuits se envían durante los Grammys, muy por encima de los aproximadamente 5.7 millones enviados durante los Óscares.

Vassiliadis dijo que el aspecto de las redes sociales será una parte importante de esta campaña.

“Ya no se lanzan (las campañas) como antes”, señaló Vassiliadis. “No se trata de que la marca se ofrezca en un anuncio de televisión, el público quiere ser el que maneje las cosas, el que las posea, que influyan unos en otros”.

Para ello, se instalarán trampas Instagram en todo el Strip, en la calle Fremont y en el Aeropuerto Internacional McCarran, instando a los visitantes a fotografiarse y a compartir una foto con instalaciones artísticas que tengan el eslogan en su exterior.

Estos mensajes en los medios sociales podrían incluir un nuevo hashtag de Las Vegas que viene con un mini icono del letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas”. El emoji de Las Vegas se lanzará junto con el anuncio de los Grammys, y convertiría a Las Vegas en el segundo destino del mundo con su propio emoji, detrás de Tokio.

A largo plazo, R&R planea trabajar con varios socios para seguir corriendo la voz.

La agencia está buscando formas de integrar el eslogan en experiencias de aerolíneas a través de asociaciones con empresas como Frontier y Allegiant. Otra asociación con el Pantone Color Institute está lista para revelar un conjunto de colores “Neon Vegas” con nombres basados en el nuevo eslogan.

La agencia también quiere integrar la frase en eventos especiales “solo en Las Vegas” (Only in Vegas). Los juegos de la NFL podrían promocionarse con iconos como la estatua de la Libertad del New York-New York, que lleva un ojo negro y muestra partes del eslogan, por ejemplo.

Vassiliadis describió que la nueva expresión es más que un simple anuncio de televisión y unos pocos carteles publicitarios; él y su agencia quieren que el nuevo mensaje sea una presencia constante impulsada por varias marcas y celebridades.

“Realmente nos da la oportunidad de sincronizar esto con la cultura, de darle raíces, de modo que esté constantemente presente de alguna manera”, señaló.

Razones del cambio

La actualización se hizo, en parte, para ayudar a cambiar la mentalidad de una generación más joven de viajeros y de aquellos que viven cerca en áreas como el sur de California.

Después de meses de investigación, R&R encontró que los millennials no estaban tan “energizados” a realizar viajes a Las Vegas como las generaciones anteriores. Estos viajeros a menudo se sienten atraídos por ciudades competidoras que también ofrecen juegos de azar y diversas escenas de bares.

David Schwartz, profesor afiliado del Departamento de Historia de la UNLV, apuntó que una nueva campaña podría ayudar a atraer más visitantes.

“Cualquier cosa para refrescar (los mensajes de la ciudad) es positiva”, anunció Schwartz. “Creo que definitivamente muestra la singularidad de la ciudad”.

Pero darle nueva energía al eslogan fue más difícil que pensar en una nueva frase desde cero, comentó Vassiliadis. Su equipo quería encontrar una manera de construirla a partir del eslogan original que se había convertido en un icono para la ciudad.

“Era icónico, era cultural…había un sentimiento de conectividad”, expresó. “Así que no podíamos alejarnos completamente de él, pero teníamos que contextualizarlo”.

A algunos, como Schwartz, les preocupa que a la ciudad y a sus visitantes les cueste desprenderse del lema anterior.

“Está tan conectado a la ciudad que no creo que la gente vaya a dejar de decirlo”, afirmó.

Vassiliadis añadió que el mensaje de la nueva frase sobre la libertad de los adultos en Las Vegas es consistente con el anterior. Solo que esta vez, depende del visitante decidir si quiere guardárselo en secreto para sí mismo.

“Estoy seguro de que tendremos críticos que saldrán de la nada”, incluyó Vassiliadis. “Pero todas las críticas que tuvimos en el 2003 con el lema anterior (‘Lo que pasa aquí, se queda aquí’) apuntaban a que supuestamente sería el fin de Las Vegas, esto será mucho menos controversial que eso, créeme”.