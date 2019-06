El personal despedido de MGM Las Vegas navega por el complicado mercado de la hospitalidad

Mali Catello, ex directora de formación de aprendizaje con MGM Resorts International, fue despedida como parte de la iniciativa MGM 2020 en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Dos meses después de ser despedida de MGM Resorts International, Mali Catello todavía está buscando trabajo.

Después de pasar casi dos años en la compañía, la ex directora de entrega de aprendizaje vio a su departamento pasar de 14 miembros a cinco en un día. Ahora, Catello afirma que pasa mucho tiempo adaptándose a la vida sin trabajo, descubriendo cómo cobrar los beneficios de desempleo y buscando oportunidades de trabajo en línea.

“Muchas de las posiciones que se eliminaron son posiciones de liderazgo, que son difíciles de conseguir, especialmente con las cifras eliminadas”, explicó Catello, cuyo trabajo era liderar un equipo que daba la bienvenida a los nuevos empleados. “Esas no son posiciones que se encuentran fácilmente en Las Vegas”.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EU (BLS, por su sigla en inglés), la tasa de desempleo en Nevada alcanzó el cuatro por ciento en abril, un nivel mínimo en 13 años ya que el empleo en todo el estado creció con dos mil 800 empleos. Pero el ex personal de MGM Resorts dice que encontrar un nuevo trabajo en hospitalidad, la industria más grande del estado, no es fácil.

Una industria competitiva

MGM anunció por primera vez su plan MGM 2020 en enero, y declaró que la reorganización mejoraría el flujo de efectivo en 200 millones de dólares anuales para fines de 2020 y 100 millones de dólares adicionales para fines de 2021. La iniciativa, que sienta las bases para la transformación digital de la empresa, resultó en la pérdida de mil 70 empleos, 881 de los cuales estaban en Las Vegas. La ronda final de recortes se produjo el 30 de mayo.

El portavoz de MGM, Brian Ahern, mencionó que todos los ex empleados recibieron dos semanas de indemnización por cada año de servicio con la empresa, hasta 26 semanas para los empleados asalariados y 13 semanas para los puestos por hora. También recibieron un período de dos semanas sin notificación que incluía atención médica y otros beneficios y se les ofreció varios meses de servicios de transición de carrera.

“Desde el principio, nos hemos centrado en tratar a los empleados de manera justa y con el mayor aprecio por sus habilidades y arduo trabajo”, escribió Ahern por correo electrónico.

Los recortes de empleos llegaron en un buen momento para algunos, como el ex gerente de turno de MGM Grand casino Richard Fried. Después de 25 años en la compañía, el jugador de 64 años decidió aceptar una compra y retirarse un año antes de lo planeado.

Fried está utilizando su nuevo tiempo libre en pasatiempos, como las acciones comerciales, y está planeando un viaje de dos meses para visitar a una familia en Francia.

Otros no tuvieron tanta suerte.

MGM argumentó que la mayoría de los recortes de puestos fueron cargos de gerencia y mandos intermedios.

Eso deja a los ex gerentes de MGM como Cynthia Jourdan-Smith luchando por encontrar trabajo. La ex gerente de optimización de ingresos del grupo informó que está compitiendo por los mismos trabajos que sus colegas anteriores y que se ha topado con ellos en entrevistas de trabajo locales.

“Es muy competitivo”, agregó.

Los datos de BLS muestran que el estado agregó tres mil 600 empleos de ocio y hospitalidad en 2018, la menor cantidad de empleos agregados en esa categoría desde 2012. De los primeros cuatro meses de 2019, dos mostraron una caída en los empleos del sector.

Dejando Las Vegas

John Restrepo, de RCG Economics, mencionó que aquellos que no pueden encontrar trabajo tienen dos opciones: encontrar una carrera en otra industria o irse de Las Vegas.

Después de dos meses de buscar trabajo en Las Vegas, Jourdan-Smith confiesa que planea encontrar un trabajo cerca de Los Ángeles y ha considerado cambiar de industria por completo. Actualmente está tomando clases en línea que le permitirán postularse para puestos de administración de hospitales.

“No hay nada en Las Vegas”, destacó. “He estado en un par de entrevistas, pero es difícil. Mucha gente está buscando en el mercado”.

Catello argumentó que está buscando oportunidades laborales en las costas este y oeste, a pesar de haber vivido en Las Vegas durante los últimos 25 años.

Un ex empleado de MGM quien solía trabajar en recursos humanos opinó que las personas que fueron despedidas de más trabajos específicos de juego, como los gerentes de pozo, también están pasando por un momento difícil.

Su trabajo “solo se aplica a los casinos, no hay muchos de esos trabajos disponibles”, confirmó el empleado, quien no quiso ser nombrado por temor a daños en futuras oportunidades de empleo. “Si estás dispuesto a mudarte, es mejor”.

#254strong

Algunos ex empleados de MGM han encontrado soporte a través del sitio web de redes LinkedIn.

Apenas unas horas después de que la dejaran ir, Catello ayudó a crear el hashtag #254strong de LinkedIn, que lleva el nombre del número de empleados que se redujo a fines de abril. Desde entonces, otros han transformado el hashtag en un grupo en línea que permite a los miembros compartir ofertas de trabajo, consejos y referencias.

A partir de esta semana, el grupo cuenta con cerca de 300 miembros, muchos de los cuales todavía están buscando trabajo.

“Siento que si puedo al menos ayudar a una persona, estoy agregando valor. Estoy siendo productiva”, aseguró Catello.

Algunas compañías de juego en Las Vegas han expresado interés en absorber a algunos de los ex empleados de MGM. Por ejemplo, Wynn Resorts Ltd. está organizando una feria de carreras con The Cosmopolitan of Las Vegas el martes que está abierta a los veteranos y trabajadores afectados por MGM 2020. Wynn está buscando llenar 44 puestos, desde gerentes generales y diseñadores hasta recepcionistas y cocineros

El portavoz de Caesars Entertainment Corp., Richard Broome, comentó que la compañía “sin duda considerará a los ex empleados de MGM que solicitan un puesto abierto en Caesars donde tienen experiencia relevante”. Según el sitio web de la compañía, tiene más de 450 puestos disponibles en Las Vegas.

Los portavoces de Boyd Gaming Corp., Red Rock Resorts Inc. y Las Vegas Sands Corp. declinaron hacer comentarios para este reportaje.

“Es comprensible que este haya sido un momento difícil para aquellos cuyas posiciones fueron removidas”, puntualizó Ahern por correo electrónico. “No estaríamos tomando estos pasos con respecto a esta reorganización si no creyéramos que fueran necesarios para los intereses a largo plazo de la compañía”.

