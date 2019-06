El programa “Inside Vegas” no tendrá los chanchullos habituales de un reality show

"Inside Vegas" es una mirada detrás de escena de los problemas locales y cómo se navegan en la ciudad de Las Vegas. (KCLV-TV City of Las Vegas Television)

junio 19, 2019 - 10:10 am

Los miembros del Ayuntamiento de Las Vegas escuchan a la clase de quinto grado de la Escuela Primaria Garehime hacer una presentación en el ayuntamiento de Las Vegas, el 17 de octubre de 2018. (Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal) @carolinebrehman

Cada episodio de "Inside Vegas" buscará aclarar un solo problema al seguirlo a lo largo de varias reuniones de la comisión de la ciudad. (Ciudad de Las Vegas)

No es exactamente Netflix usando “House of Cards” para atraer a nuevos espectadores cuando la gente quería ver a Kevin Spacey en otra cosa que no fuera la prisión, pero la ciudad de Las Vegas está recurriendo a la programación original en un intento por promover su aplicación.

La serie de tres episodios “Inside Vegas”, una mirada detrás del escenario del gobierno de la ciudad, se estrena el jueves en GoVegas, donde, entre otras cosas, los residentes se pueden informar sobre las alcantarillas olorosas.

Puedes insertar aquí tu propia broma.

“Inside Vegas” no es un reality show en el sentido tradicional. No esperes ver, digamos, a Michele Fiore decir cosas maliciosas sobre la voz cantante de Lois Tarkanian o Bob Coffin lanzando una bebida a Stavros Anthony. La alcaldesa Carolyn Goodman es casi segura que no se involucrará en peleas de jalones de cabello.

Es más cerca a un espectáculo sobre la mera realidad.

“Creo que solo estamos tratando de mostrar realmente más de lo que es interactuar con la ciudad”, dice David Riggleman, director de comunicaciones de la ciudad. “De eso se trata todo esto”.

Ninguno de los tres episodios de aproximadamente 10 minutos estuvo disponible para la pantalla antes del debut del jueves. Todo está envuelto en el tipo de secreto que suele reservarse para los episodios de la última temporada de “Game of Thrones”. Pero “Inside Vegas” suena como el tipo de cosa que se sentiría como en casa en KCLV, el canal de televisión por cable de la ciudad.

A partir del 1º de julio, es donde también estará disponible, junto con las reuniones del Concejo Municipal y la Comisión de Planificación, así como “Hello Mayor!”, el último de los cuales suena como una loca comedia de estilo de los años 70, pero no lo es, aunque, realmente debería serlo.

“Una de las cosas que a menudo experimentamos como empleados de la ciudad es que las personas nos ven como burócratas sin rostro y sin nombre que son absolutamente inflexibles”, describe Riggleman. “Y creo que lo que estamos tratando de mostrar es que, desde el nivel del concejo hasta el nivel del personal, tenemos muchos profesionales muy trabajadores que están tratando de proteger a la comunidad, pero queremos ser justos y razonables en nuestro enfoque”.

Cada episodio tratará de aclarar un solo problema, incluida la aplicación de alquileres a corto plazo y un salón de masajes sospechoso de prostitución, al seguirlo a lo largo de varias reuniones de la comisión de la ciudad que pudieron haber durado semanas o incluso meses.

No es exactamente la espuma que los televidentes esperan de un reality show.

“Lo que hemos tratado de hacer es resumir todo eso en una breve sinopsis de cómo se resolvió”, comenta Riggleman. “Verán el problema y lo que hizo la ciudad para resolverlo. Escucharán a los directores de la comunidad que participaron y luego cómo se resolvió al final”.

Al debutar en GoVegas, los episodios estarán disponibles para un número creciente de locales que solo transmiten su contenido.

“Queremos poder movernos con la tecnología a medida que avanza”, explica Riggleman, “y seguir proporcionando programación donde la gente quiera verla”.

Para los espectadores que no quieren verlo en sus teléfonos, GoVegas está disponible en Apple TV, Amazon Fire y Roku.

Riggleman dice que está buscando más contenido original para la aplicación para ayudar a diferenciarla de la programación KCLV.

“Esta es una manera de contar nuestra historia de una manera un poco diferente y tal vez un poco más atractiva para la comunidad”.

Simplemente no es tan diferente o atractivo como los espectadores podrían esperar después de haber estado saturado con el apuñalamiento y la desnudez desenfocada de los reality shows estándar.