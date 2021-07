El pueblo pide un cambio

Miles de cubanos se lanzaron a las calles el domingo 11 de julio de 2021 en La Habana y otros puntos de la isla para protestar por el desabastecimiento, los precios elevados de los alimentos y los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus y lo que consideran la falta de respuesta de las autoridades. Residentes en Las Vegas también se movilizaron. Domingo 11 de julio de 2021 frente al edificio de la Corte Federal Floyd George. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Partidarios del gobierno marchan en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de partidarios del gobierno salieron a las calles mientras cientos protestaban contra la escasez de alimentos y los altos precios de los alimentos. [Foto Ismael Francisco / AP]

Una mujer grita consignas progubernamentales mientras manifestantes antigubernamentales marchan en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Cuba para protestar contra la actual escasez de alimentos y los altos precios de los alimentos. [Foto Ismael Francisco / AP]

Si en Cuba se movilizan; en Las Vegas también.

Con esta y otras consignas, cientos de residentes cubanos y simpatizantes se manifestaron frente al edificio de la Corte Federal Floyd George, el domingo 11 de julio.

“Lamentablemente no pude asistir a la movilización en el Strip, pero estoy consciente de las carencias que vive el pueblo cubano. Yo vine a este país mediante la lotería de visas que pone Estados Unidos, al igual que mi esposa, somos graduados universitarios –en mi caso- de ingeniería en informática”, señaló Rodolfo Ruíz, compartiendo una perspectiva de un ciudadano cubano asentado en esta ciudad que sigue pendiente de lo que acontece en la isla, donde todavía tiene familiares.

Las carencias que existen en Cuba se agudizan en las provincias, “la mayoría de los recursos se quedan en La Habana, esa puede ser una de las razones por las que los índices de contagio en zonas rurales se hayan disparado; incluso en la misa capital, hay distritos que tienen mejores atenciones, mejores recursos”, externó Ruíz, quien llegó a Las Vegas hace siete años.

La precaria economía es una de las razones más notables cuando la persona en la isla decide emigrar, “en Cuba si eres graduado universitario no puedes ejercer de manera digna, porque el salario es paupérrimo; un taxista gana más que un ingeniero o que un médico, lo que ganaba un taxista moviendo pasaje, el profesional no lo gana en un mes. Eso es frustrante, porque el salario no te alcanza ni para sobrevivir”, destacó.

Al llegar a Estados Unidos se dio cuenta de que la vida es un poco mas asequible. En este país no necesitas graduarte como profesional para tener una vida decente, es una nación de oportunidades, que premia al trabajo y la gente trabajadora. “Puedes lograr tener una vida decente y acceder a muchas cosas prohibitivas en Cuba. El origen de las protestas –presumiblemente- se ocasionaron por la falta de recursos, medicinas, bienes y comida. Es una incongruencia de que los gobernantes presuman que mandan médicos a otros países y no puedan atender a su propio pueblo. El gobierno explota a sus médicos como esclavos del Siglo XXI porque piden salarios extraordinarios cuando los mandan y a ellos les pagan una miseria”, puntualizó.

Por otro lado, si uno de los médicos u otro profesional que decide no regresar a la isla, el gobierno les prohíbe entrar al país por ocho años, como castigo.

“Además, como también tengo familiares en La Habana tengo que mandarles –remesas- para que puedan paliar un poco con las necesidades que más los apremian, esa es otra doble moral; ya que de una u otro forma el régimen se sostiene de las contribuciones que hacen sus ciudadanos fuera, además ponen tarifas y cuotas de transferencia ventajosas para ellos”, abundó Ruíz.

Sobre el propuesto corredor sanitario para ayudar a la población en Cuba, agregó, “estoy cien por ciento firme, el pueblo no tiene la culpa del gobierno tirano, la ayuda humanitaria es necesaria y también es imprescindible acabar con el embargo económico. Las manifestaciones pueden ser el inicio de un proceso para cambiar el rumbo de Cuba; desde 1994 no se había visto algo similar, la gente quiere la libertad, el cambio, el fin de la dictadura, quieren vivir dignamente de su salario y no estar adoctrinados”, precisó.

Las manifestaciones fueron pacíficas y, sin embargo, el presidente Díaz-Canel arengó a los comunistas para enfrentar al pueblo. “En Estados Unidos varias ciudades salieron a mostrar solidaridad con el pueblo cubano, en la isla, quien no esté de acuerdo con las pólizas del gobierno es sujeto de sanciones, de represión. Los tratan de mercenarios pagados por el gobierno estadunidense o por el exilio cubano que incita a la violencia. Eso es mentira”, finalizó.