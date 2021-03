El reciclaje en el Condado Clark está perdiendo la pelea contra la contaminación

Se pueden procesar casi dos millones de libras de material, empezando por la carga en estos contenedores de medición en el centro de reciclaje Republic Services, 15 de enero de 2021, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Trabajadores clasifican cartón y otras fibras en el centro de reciclaje Republic Services el 15 de enero de 2021, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El vidrio, a la izquierda, se clasifica y se traslada mediante una cinta transportadora a un sistema de limpieza de vidrio con otros materiales que se clasificarán en la línea del centro de reciclaje de Republic Services el 15 de enero de 2021, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El material reciclable se mueve a lo largo de una cinta transportadora para ser clasificado en el centro de reciclaje Republic Services el 15 de enero de 2021, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cuando la primera ciudad del Condado Clark se introdujo en el reciclaje de flujo único en 2012, los defensores esperaban un programa sólido que aumentara las tasas de reciclaje y la eficiencia.

Pero a lo largo de los años, a medida que otras ciudades adoptaban el nuevo enfoque, las tasas del condado no crecían como se esperaba.

En 2012 (el año en que North Las Vegas introdujo el reciclaje de flujo único, en el que todos los materiales reciclables se colocan en un solo camión de 96 galones) la tasa de reciclaje del condado estaba en su punto más alto, con un 27.5 por ciento.

En 2019, el último año para el que hay datos disponibles de la Nevada Division of Environmental Protection, la tasa había caído por debajo del 20 por ciento.

“El reciclaje de flujo único nunca iba a funcionar”, señaló Steve Kalish, presidente y director ejecutivo de Waste Logistics Inc. “En aquel entonces, nadie en el comité quería escuchar la realidad de que el reciclaje de flujo único no iba a funcionar”.

En 2008, Kalish acudió al Clark County Recycling Advisory Committee para evaluar el apoyo comunitario y la oposición al programa de reciclaje. También revisó las tasas de reciclaje y los costos.

Las tasas de reciclaje representan el porcentaje de materiales desechados que se desvían del vertedero.

North Las Vegas fue la primera ciudad del condado en aprobar el reciclaje de flujo único para los hogares unifamiliares, seguida por el condado no incorporado de Clark y la ciudad de Henderson en 2013, y la ciudad de Las Vegas en 2016. En 2018, las cuatro zonas habían implantado el programa.

Anteriormente, los residentes clasificaban sus materiales reciclables en pequeños contenedores rojos, blancos y azules. La basura se recolectaba dos veces por semana, mientras que los materiales reciclables se recogían cada dos semanas.

Con el nuevo sistema, los contenedores de basura y reciclaje se recogen en la acera una vez a la semana. Esto significaba eliminar una segunda recolección de basura cada semana.

“La gente empezó a tirar la basura en el contenedor de reciclaje, ya que solo había un día de recolección de basura”, comentó Kalish. “Los hogares de cuatro o más personas no pueden sobrevivir con dos carros”.

Susan Brager, ex comisionada que aprobó el plan en 2013, comentó que esperaba un resultado diferente.

“Al principio estaba en contra, pero luego comenzó el programa piloto en mi vecindario y vi que funcionaba”, dijo recientemente. “Sabía que sería difícil de supervisar, pero tenía esperanzas en ese momento”.

Según Rachel Lewison, coordinadora de reciclaje del sur de Nevada en la Nevada Division of Environmental Protection, en 1991 la legislatura estatal adoptó un objetivo de reciclaje del 25 por ciento.

Los datos más recientes de la Environmental Protection Agency muestran que en 2019, Nevada tuvo una tasa de reciclaje del 21.7 por ciento, por debajo del promedio nacional del 32.1 por ciento.

Pese a la reducida tasa de reciclaje en el Condado Clark, Jeremy Walters, el experto en sostenibilidad de Republic Services of Southern Nevada (que clasifica los materiales reciclables del condado) reveló que tiene esperanza.

“Siempre hay trabajo por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto”, aseveró Walters.

Señaló que desde la implementación del reciclaje de un solo flujo, la compañía ha visto un aumento del 400 por ciento en la participación en todo el valle. Sin embargo, Tara Pike, gerente de residuos sólidos y reciclaje de la UNLV, dijo que una mayor participación genera un mayor riesgo de contaminación de los materiales reciclables.

Tasa de contaminación

En el sur de Nevada, la tasa de contaminación se sitúa en el 30 por ciento, en comparación con el 17 por ciento del promedio nacional, según una encuesta de Recycling Partnership 2019 State of Curbside Survey.

Por ejemplo, agregó Walters, cuando la gente arroja un cartón de leche húmedo, esa leche podría derramarse sobre cartón o papel limpio. Esos artículos entonces ya no son reciclables y terminan en el vertedero.

En lo que respecta a los índices de contaminación, expertos afirman que entran en juego varias variables.

“Todo se reduce a la educación”, mencionó Lewison.

Walters añade que la novedad del programa de reciclaje del Condado Clark, y los turistas que viajan a Las Vegas desde zonas con diversas políticas de reciclaje, son un par de factores a considerar.

“Es una ciudad muy transitoria”, dijo. “Hay gente que nos visita desde diferentes lugares que pueden no tener programas de reciclaje formalizados”.

Patty Moen, coordinadora de reciclaje del norte de Nevada de la Nevada Division of Environmental Protection, declaró que la gente comenzó a confundirse después de que se introdujo el reciclaje de un solo flujo.

“Tirar todo en su contenedor no significa que todo el contenedor será reciclado y clasificado”, indicó.

“Wish-cyclers”

Expertos afirman que el “wish-cycling”, también conocido como reciclaje aspiracional, puede afectar a las tasas de reciclaje.

No seas un “wish-cycler”, es decir, no tires un artículo si no estás seguro de si es reciclable o no, con la esperanza de que se recicle”, pidió Walters. “Estás haciendo más daño que bien. Eso debe cambiar”.

Por ejemplo, algunas personas tiran los adornos navideños del año pasado en su carro de reciclaje y no piensan dos veces en lo que ocurre después.

“Usa tu imaginación; lo hemos visto todo”, dijo Walters. “Están las bolas de bolos, las piezas de coches, los balones de fútbol, los maniquíes, las armas de fuego, las lámparas, los animales y las pelucas, por nombrar algunos de los más extraños”.

Brager dijo que los residentes se han vuelto complacientes.

“Debemos impulsar la educación en nuestra comunidad y dar un empujón a la gente sobre nuestro programa constantemente si queremos que nuestros índices aumenten”, señaló.