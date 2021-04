El sector de la hostelería se apresura a vacunar a sus trabajadores

Brin Gibson, a la izquierda, presidente de la Junta de Control de Juegos de Nevada, y John Moran, presidente de la Comisión de Juegos de Nevada, son entrevistados en el edificio de oficinas estatales Grant Sawyer en Las Vegas el martes, 6 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Empresarios, organismos estatales y sindicatos corren contra el reloj para asegurarse de que los empleados de primera fila de los casinos de Nevada se vacunen antes de julio.

El sector se enfrenta ahora a una crisis de tiempo para alcanzar la inmunidad de rebaño a medida que las nuevas variantes más contagiosas se extienden por todo el país. La agencia reguladora del sector del juego del estado está presionando a los titulares de las licencias para que vacunen a sus trabajadores rápidamente, y estos están respondiendo; algunos ofrecen incentivos como tarjetas de regalo y tiempo libre pagado, para que los trabajadores se vacunen. Sin embargo, hay problemas.

Los datos federales muestran que las vacunas siguen siendo objeto de escepticismo entre más de uno de cada cinco nevadenses (incluidos algunos empleados de casinos), a pesar de que los expertos en salud y los estudios indican que presentan poco riesgo de efectos secundarios graves y han demostrado ser muy eficaces.

“A medida que (los visitantes) comienzan a regresar… nuestro personal debe estar vacunado para estar protegido”, mencionó el presidente de la Junta de Control de Juegos de Nevada, Brin Gibson. Con los índices de visitas en aumento y las grandes convenciones que volverán este verano, “no creo que tengamos mucho más allá de junio, tal vez a principios de julio a más tardar, para hacer realmente una gran mella en esta industria”.

Escepticismo entre los trabajadores

La Junta de Control de Juegos, el máximo organismo regulador de juegos en el estado, realizó en enero una encuesta entre sus más de 400 titulares de licencias no restringidas para determinar la disposición de los empleados a recibir la vacuna contra COVID-19. Alrededor del 30 por ciento de los encuestados dijeron que se resistían a la vacunación contra COVID-19, según Gibson.

No está claro cuál es esa cifra en la actualidad, pero el presidente de la Comisión de Juegos de Nevada, John Moran, señaló que algunos trabajadores de la hostelería siguen “oponiéndose” a la vacuna.

El trabajador de alimentos y bebidas Tommy Carothers reveló que no piensa vacunarse en este momento. Mencionó que aún no ha sido llamado a trabajar en MGM Resorts International, pero que está en la lista.

Carothers dijo que quiere evitar cualquier posible efecto secundario de la vacuna y cree que toma suficientes precauciones, como lavarse las manos, para protegerse del virus. También considera que tiene un sistema inmunitario fuerte, y añade que no ha estado enfermo en los últimos cinco años.

“Creo que la vacuna ayudaría, pero no a mí en particular”, dijo.

Impulso a las clínicas in situ

Los esfuerzos por vacunar a los trabajadores de los casinos han venido de muchas partes, pero el mayor impulso hasta la fecha por parte de la Junta de Control se hizo público la semana pasada.

La junta publicó un aviso el viernes por la tarde en el que decía que consideraría el aumento del cupo máximo solo para los licenciatarios que hayan tomado “medidas medibles y materiales para vacunar, y por lo tanto, proteger a su fuerza laboral, a los visitantes y a la comunidad”.

Los casinos de Nevada están operando al 50 por ciento de ocupación bajo las órdenes del estado, pero la Junta de Control está preparada para obtener la autoridad para establecer nuevos límites de ocupación de los pisos de juegos a partir del 1º de mayo.

“Si (los operadores de casinos) quieren que su planta de juego, sus salas cerradas, sus salas de high roller; si quieren que cualquier parte de sus ingresos de juego se incremente más allá del 50 por ciento, necesitamos ver algún esfuerzo medible”, dijo Gibson.

Hay varias formas en que los titulares de licencias pueden demostrar que han tomado medidas para vacunar a sus trabajadores. Algunos organizan el transporte de los trabajadores a los centros de vacunación públicos. Otros han empezado a abrir clínicas internas donde los trabajadores pueden acceder fácilmente a las vacunas.

Caesars Entertainment Inc, MGM Resorts, The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas Sands Corp. y Red Rock Resorts Inc. han anunciado la apertura de clínicas en sus instalaciones. Los responsables de la reglamentación del juego afirmaron que hay más en camino.

Un ‘escudo’

El crupier de Caesars Palace, Tony Pontecorvo, fue uno de los trabajadores del casino local que aseveró que se vacunó en cuanto pudo.

“Con los casos que están apareciendo ahora y la gente que baja la guardia un poco más, ciertamente no me sentiré libre de culpa, pero me sentiré seguro cuando esté cerca de otras personas vacunadas”, comentó. “Sentiré que tengo un escudo. Un escudo no te protege de todo, pero un escudo es un escudo”.

Pontecorvo es uno de los aproximadamente 196 mil trabajadores del sector del ocio y la hostelería de la zona de Las Vegas. En total, estos trabajadores constituyen alrededor del 22 por ciento de la mano de obra total de la zona, según datos de febrero del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación.

“Si conseguimos que la mano de obra se vacune, no solo se protegerá a la mano de obra y a los negocios de los licenciatarios (de juegos), sino que también se protegerá a la comunidad”, explicó Moran. “El mensaje y la confianza que tenemos que transmitir a esas personas… (es que) la gente no está muriendo por recibir la vacuna, la gente está muriendo por no recibirla. … Es de lo más sencillo que se puede hacer”.

El epidemiólogo de la UNLV, Brain Labus, declaró que los trabajadores de la hostelería de primera fila suelen estar en contacto constante con los visitantes durante largos periodos de tiempo, y que la naturaleza de los casinos, en los que se permite beber y fumar, significa que los huéspedes no siempre llevan máscaras.

“Eso plantea muchos retos en los casinos”, agregó. “La vacuna podría mitigar ese riesgo”.

Esfuerzos de los operadores

Los operadores han tomado una serie de medidas para ayudar a que las vacunas estén disponibles para los empleados.

La empresa Cosmopolitan of Las Vegas lanzó en febrero una campaña informativa para destacar los beneficios y la eficacia de las vacunas, y ha invitado al personal a seminarios web con profesionales médicos que podrían responder a las preguntas sobre la vacuna.

Boyd Gaming Corp. está asegurando a los trabajadores que se vacunen en los 60 días siguientes a la fecha en que cumplan los requisitos que se les reembolsará el tiempo libre que se hayan tomado para vacunarse.

MGM ha lanzado una campaña interna para fomentar la inoculación y responder a las preguntas de los trabajadores sobre las vacunas.

Sands proporcionó información educativa sobre las vacunas a través de canales de comunicación con el personal, y está ofreciendo incentivos a los trabajadores que se vacunen.

Los trabajadores que participen en la clínica de vacunas de la empresa esta semana recibirán un vale de descuento del 10 por ciento en Albertsons, la farmacia que administra su programa de vacunas in situ, y los trabajadores que se vacunen en otro lugar pueden obtener un vale electrónico de regalo que sirve para determinados restaurantes y tiendas de The Venetian.

Caesars Entertainment también reveló que ofrece recompensas internas a los trabajadores totalmente vacunados.

Estos esfuerzos parecen estar dando sus frutos.

“Los trabajadores se están vacunando”, aseveró la portavoz del sindicato culinario, Bethany Khan. “Además, ahora pueden vacunarse en el trabajo, por lo que vemos que cada vez son más los que pasan por la fila y reciben su primera dosis”.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia de la doctora Miriam Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera Venetian y Palazzo.