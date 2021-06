El sediento Valle de Las Vegas podría recibir algunas precipitaciones el jueves

Es posible que caiga lluvia ligera o chubascos breves en el Valle de Las Vegas, afectado por la sequía, el jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional,

“Estamos bastante seguros de que habrá algo de clima húmedo en el sur de Nevada o el noroeste de Arizona”, comentó la meteoróloga Jenn Varian. “Las posibilidades son un poco mayores el miércoles, pero no estamos seguros de dónde”.

A week ago this time it was 116 degrees in #Vegas, and today it's a cool 86 degrees! How are you enjoying the reprieve from the heat? 🌥️ #VegasWeather

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 24, 2021