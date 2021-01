El sitio de vacunación más grande en Nevada abrirá tras ensayo general

enero 15, 2021 - 9:53 am

Ray Anderson, un mecánico de la Clark County Water Reclamation Districe, recibe la vacuna contra COVID-19 en Cashman Center de Las Vegas en su primer día de operaciones el jueves, 14 de enero de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Dennis West, de la Nevada Task Force One Urban Search and Rescue, recibe la vacuna contra COVID-19 de la Spc. de la Guardia Nacional de Nevada, Katherine Deskins, derecha, y la Spc. Wendy García en Cashman Center de Las Vegas en su primer día de operaciones el jueves, 14 de enero de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Dennis West, de la Nevada Task Force One Urban Search and Rescue, recibe la vacuna contra COVID-19 en Cashman Center de Las Vegas en su primer día de operaciones el jueves, 14 de enero de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El sitio de vacunación contra COVID-19 más grande del estado abrirá oficialmente el viernes al público; o al menos a aquellos que pudieron hacer citas en el sitio web del Distrito de Salud del Sur de Nevada antes de que se cayera.

El sitio de vacunación en Cashman Center Las Vegas tuvo lo que se describió como un lanzamiento suave sólo por invitación, el jueves, con el objetivo de resolver los errores operacionales, dijeron los funcionarios en una reunión informativa en el sitio. El sitio, operado por el distrito de salud, el Condado Clark, Las Vegas y la Guardia Nacional de Nevada, se espera que eventualmente pueda inmunizar a varias miles de personas por día.

Aunque enfatizaron que los grupos prioritarios actuales para las vacunaciones siguen siendo el personal médico, de seguridad pública y los residentes de 70 años o más, los funcionarios reconocieron que a otros empleados de “infraestructura crítica” de menor prioridad se les ofrecieron vacunas el jueves para asegurar un flujo controlado de receptores durante el proyecto piloto del día.

“Hay mucha gente aquí hoy que ha estado formada desde el primer día, y no me voy a sentir culpable de que ninguno de ellos reciba la vacuna”, declaró la comisionada del condado, Marilyn Kirkpatrick, miembro de la junta directiva del distrito de salud.

Entre los que estaban en la larga fila para recibir las vacunas se encontraban personas de mediana edad o mayores, muchos de los cuales dijeron que eran de agencias gubernamentales como el Departamento de Interior, la Comisión Regional de Transporte y la Junta de Control de Juegos de Nevada.

Una secretaria de 58 años del Las Vegas Valley Water District (quien no brindó su nombre completo porque no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación) dijo que una hora antes a ella y a otras personas de su oficina se les preguntó si querían ponerse la vacuna para que no se desperdiciaran.

También estaban formados algunos residentes de 70 años o más que acudieron al lugar a instancias de amigos que se habían vacunado después de simplemente presentarse sin cita previa.

“Nada de… entrar a hurtadillas”

La operación fue “indolora e impecable”, describió Jacqueline West, de 80 años, que recibió la inyección con su marido por la tarde.

“No sentí que estuviéramos entrando a hurtadillas”, comentó West, quien no sabía que el sitio no estaba abierto al público hasta que se lo dijo un reportero. Mencionó que pasó alrededor de una hora y 20 minutos en la fila pero que las cosas fueron bien. No fue testigo de que nadie fuera rechazado.

Los oficiales enfatizaron que el sitio está destinado a atender solo a gente con citas, aunque el jueves no hubo manera de hacer una porque el portal de citas del Distrito de Salud del Sur de Nevada estaba caído.

“Tan pronto como podamos poner en marcha el programa de registro del distrito de salud, las personas mayores podrán entrar y registrarse en ese sitio”, explicó el capitán Noah Wheaton del Departamento de Bomberos del Condado Clark. El componente tecnológico fue un desafío con el lanzamiento de sitios de prueba, agregó, al igual que lo ha sido con el sitio web de inmunización.

“Como en todas partes del país, estamos luchando con los problemas de la tecnología de la información”, señaló Kirkpatrick, añadiendo que esperaba que el sitio de citas del distrito de salud volviera a funcionar el lunes.

Wheaton dijo que los empleados de otras agencias de infraestructura crítica podrían ser invitados a vacunarse el viernes y el fin de semana si se necesitara más gente para probar el sistema.

Más de 1.000 personas recibieron la vacuna en el sitio el jueves, y otras mil tienen citas para el viernes con dos mil durante el fin de semana, escribió la portavoz del condado, Stacey Welling, en un correo electrónico.

Mientras tanto, otros sitios de vacunación también están abriendo:

■ Henderson está inscribiendo a los mayores de 70 años para las vacunas que se administrarán en Sun City Anthem. La información se puede encontrar en cityofhenderson.com/covid19/vaccine.

■ Un centro de vacunación del University Medical Center en el centro turístico Encore comenzará a operar el lunes. Las citas pueden ser programadas en línea en umcsn.com/COVIDvaccine o llamando al 702-383-2619.

■ North Las Vegas está inscribiendo a los residentes de la ciudad mayores de 70 años usando un formulario de preinscripción en línea en VaxNLV.com. Aquellos que necesiten ayuda con el formulario pueden llamar al 702-342-8417.

■ La programación de citas del Distrito de Salud del Sur de Nevada se puede encontrar en covid.southernnevadahealthdistrict.org/vaccine/distribution.