El sueño de ser ciudadano estadounidense

La señora Esther Abad (centro) ha podido iniciar el proceso de naturalización para sus padres gracias al programa de ciudadanía de Stations Casinos. En hotel y casino Red Rock. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Ser ciudadano de los Estados Unidos es quizá el deseo de muchos inmigrantes que llegan a este país con la convicción de trabajar para proveer un mejor futuro a sus familias. En Las Vegas, la industria de hoteles y casinos es una de las formas de empleo más recurrentes para la comunidad inmigrante, pero tal vez pocos saben que laborar en este medio puede ayudarles a cumplir su ‘sueño americano’.

Específicamente la empresa Stations Casinos cuenta con programa de ciudadanía para todos sus empleados que sean elegibles. Son 21 los establecimientos propiedad de esta compañía, los cuales brindan trabajo a miles de inmigrantes de origen hispano.

“Consiste en que si ellos o sus familiares inmediatos (hijos, padres, cónyuges) necesitan tomar la clase de ciudadanía y hacer el proceso. En Stations Casinos pagamos todo el costo del servicio de documentación y se les hace un préstamo para pagarle al Departamento de Inmigración el costo por la ciudadanía. Eso se descuenta a los empleados de acuerdo a cantidades que ellos decidan por mes”, comentó la directora de comunicación de Stations Casinos, Rosana Romero, en entrevista para El Tiempo.

Romero calificó a este programa como exitoso, ya que asegura que muchos miembros del equipo han podido naturalizarse estadounidenses o realizar algún trámite de inmigración. Es importante mencionar que este programa de la empresa trabaja en conjunto con la organización no lucrativa Hermandad Mexicana Transnacional.

“El 60 por ciento de los que utilizan el programa, de los más de 14,000 empleados de Stations Casinos, son mexicanos. El segundo grupo son filipinos, no se limita solo a los hispanos. Es una manera de ayudar a los miembros del equipo para que puedan alcanzar sus metas y la meta de muchos es obtener la ciudadanía. Este programa ha crecido año con año y se ha extendido”, explicó Romero.

Cada año son más de 40 personas las que se benefician de este recurso, el cual también se extiende a familiares de los trabajadores. Un ejemplo es la señora Esther Abad, originaria de Puebla, México, quien desde hace 11 años trabaja en el área de banquetes del hotel y casino Red Rock.

“Pensé que con este programa mis padres podían obtener la ciudadanía y asistir a las clases, primero estudiando el examen. La idea es estar mejor y seguir adelante”, dijo la señora Abad.

Para Abad es importante que sus padres, quienes son personas de la tercera edad, logren convertirse en ciudadanos, de esta manera pueden tener derecho a votar. Además mencionó que entre compañeros de trabajo se motivan para utilizar este recurso que Statios Casinos les brinda.

“Mi experiencia ha sido convivir con compañeros y aprender, me gusta mi trabajo. Es importante que nos hagamos ciudadanos. Nos motivamos entre nosotros”, acotó Abad.

Pedro Abad de 74 años de edad y Hugolina Vázquez de 69 años, son los padres de Esther, quienes actualmente acuden a la organización Hermandad Mexicana Transnacional para cursar sus clases de ciudadanía.

“Estamos esforzándonos en el estudio, a mí se me hace un poco difícil porque casi no fui a la escuela en México, se me hace difícil pero le estoy poniendo esfuerzo… Quiero poder votar para cuando haya elecciones del presidente. Yo animaría a la gente para votar y apoyarse, para estar mejor”, expresó la señora Vázquez, quien compartió con El Tiempo que espera ansiosamente el momento de convertirse en ciudadana de EE.UU., ya que se sentirá “muy feliz”.

Por su parte, el señor Pedro explicó que la manera en que están tomando las clases es auditiva, debido a que se les complica un poco la escritura, no obstante, se siente motivado al también poder aprender inglés básico.

“Es bueno (naturalizarse) para estar un poco más seguro. Le digo a la gente que se animen, si tienen familia aquí, siempre queremos verlos, tenemos que estar unidos y siendo ciudadanos es más fácil estarlo”, comentó el señor Pedro Abad.

Las diferencias entre un ciudadano americano y un residente legal permanente son numerosas, algunos de los beneficios de obtener la ciudadanía son: 1) Votar en elecciones nacionales, 2) Acceso a empleos limitados a ciudadanos, 3) Fungir como jurado en juicios civiles o penales, 4) Poder solicitar la residencia permanente para familiares, 5) Poder vivir en el extranjero sin límite de tiempo, 6) Ser elegido como representante de los ciudadanos, 7) No pueden ser deportados, 8) Tienen doble nacionalidad, entre otros.