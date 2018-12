El ‘Trump bump’: ¿por qué tantas reporteras de la Casa Blanca están embarazadas?

Por segundo año consecutivo, el número de embarazos en los cuartos de la prensa de la Casa Blanca de Trump desafía todas las normas. Llámelo "Trump bump". Laura Figueroa de Newsday acaba de regresar de su licencia de maternidad. (Debra J. Saunders)

De izquierda a derecha, Ronica Cleary, de la estación de televisión Fox5, Anne Walters, de la Agencia de Prensa de Alemania, DPA, y Jessica Stone, de la CGTN, una red con sede en China. (Foto clara de la foto de Twitter/Walters tomada por Debra Saunders/Foto proporcionada por Jessica Stone)

Ronica Cleary, reportera de Washington, D.C., estación Fox5, se muestra con su vientre en una foto publicada en su página de Twitter con el título "¡Lleve su vientre al trabajo!". (Gorjeo)

Kristin Fisher de Fox News en la sala de reuniones de la Casa Blanca. (Eric Conner / Fox News)

Jessica Stone, corresponsal de la Casa Blanca con CGTN America, entrevista a una cervecera de Beijing sobre el espíritu empresarial en China. (Jessica Stone)

Anne Walters en la sala de reuniones de la Casa Blanca. (Debra Saunders / Las Vegas Review-Journal)

WASHINGTON — Por segundo año consecutivo, el número de embarazos en los salones de prensa de la Casa Blanca de Trump desafía todas las normas. Llámelo el “Trump bump”, un signo de la fecundidad periodística que debería ser la envidia de las clínicas de fertilidad.

Abundan las pruebas en el espacio de trabajo reducido y en la sala de reuniones James S. Brady de 49 asientos que rodea lo que solía ser la piscina de la Casa Blanca.

La corresponsal de la Casa Blanca de CBS, Weijia Jiang, debe presentarse en enero. La reportera del New York Post, Marisa Schultz, se presentará.

Ashley Parker, del Washington Post, está de baja por maternidad. Laura Figueroa de Newsday acaba de regresar de su licencia de maternidad.

Tamara Keith de NPR, Jennifer Wishon de CBN, Pamela Brown de CNN, Kristin Fisher de Fox News, Jessica Stone de CGTN y Ayesha Rascoe de NPR tuvieron bebés durante los primeros dos años del mandato de Trump.

Hay otros también, incluyendo una reportera publicitaria y aquellas que todavía no se exponen.

Esto queda claro para Stone, una madre por segunda vez que cubre a su segundo presidente: “Nunca he visto tantas madres al mismo tiempo dentro de los confines de la prensa”.

Detras del boom

¿Qué explica el baby boom de la sala de reuniones?

Comience con un grupo de mujeres profesionales cuyas carreras se encuentren en un momento seguro, ya que sienten que sus relojes biológicos funcionan bien.

Agregue una ventana corta, entre los ciclos de elecciones de 2016 y 2020, para concebir y traer un niño al mundo.

“Somos periodistas políticos que tomamos decisiones de planificación familiar en torno a los ciclos electorales”, señaló Keith.

Y luego está, como Jiang reconoció, el hecho de que el trabajo es “estresante”, entonces, añadió irónicamente, “Hay más desestrés”.

¿Cómo es cubrir la Casa Blanca de Trump cuando estás haciendo todo por dos?

“He estado embarazada todo el tiempo”, Jiang confió sobre su permanencia en la Casa Blanca. En los primeros días, dijo, “hubo momentos en que olvidé que estaba embarazada”.

No empty seats today. Briefing running late. Most days I don’t mind, but today I’m less than enthusiastic about the nature of a room full of people who avoid offering a seat to a woman who is 37 1/2 weeks pregnant. I wouldn’t accept it, but that’s not the point. #ThisIsDC @fox5dc pic.twitter.com/0oZOMG2DKo — Ronica Cleary 🇺🇸 (@RonicaCleary) March 12, 2018

Figueroa recuerda más de un slog – náuseas matutinas, fatiga, dolores y molestias – durante sus dos primeros trimestres. A veces tendría que permanecer de pie hasta 90 minutos antes y durante lo que solían ser sesiones informativas diarias de la Casa Blanca.

Cuando no mostraba su vientre, ¿quién pensaría siquiera en ofrecerle un asiento?

Y no es que los competidores se apresuren a ofrecer sus codiciadas sillas. En un momento dado, Ronica Cleary, luego con Fox 5, tuiteó: “La mayoría de los días no me importa, pero hoy estoy menos que entusiasmada con la naturaleza de una habitación llena de personas que evitan ofrecer un asiento a una mujer que tiene 37½ semanas de embarazo”.

Sin esconder el vientre

Jiang anunció su embarazo poco después de que le hiciera una pregunta a Trump en una conferencia de prensa en Nueva York en septiembre. No se pudo ocultar su vientre, cuando Jiang presionó repetidamente a Trump acerca de las acusaciones de que había acosado sexualmente a varias mujeres, le ordenó que “se sentara”.

Jiang aprovechó el momento para anunciar su embarazo al público en las redes sociales. En el mismo tweet, publicó que no puede esperar para enseñarle a su hija que “cuando un hombre te ordene que te sientes porque no le gusta lo que estás diciendo, haz cualquier cosa menos eso”.

Personal news: She made a very public debut during this presser, so it’s a good time to share my husband and I are thrilled to meet our baby girl in January! Can’t wait to teach her when a man orders you to “sit down” because he doesn’t like what you’re saying, do anything but 🙂 pic.twitter.com/dZ7QiUYhlt — Weijia Jiang (@weijia) October 1, 2018

Durante una conversación reciente en el pod de noticias de la CBS, Jiang notó: “Me alegré que Trump no me trató de manera diferente ante los demás reporteros”.

“Es más difícil de lo que crees”, comentó Keith de NPR, y sin embargo, hay motivos para jactarse.

“He bombeado leche materna en el Air Force One”, admitió Keith. ¿Cuántas personas pueden decir eso?

Hay camaradería en la nueva maternidad.

Keith armó una lista de instrucciones para el bombeo de senos en la Casa Blanca, donde la sala de bombeo se duplica como espacio de oficina para CBN, la Red de Radiodifusión Cristiana. Si hay un empleado de CBN en el espacio, la madre lactante le pide a esa persona que se retire.

Keith se burló de cualquier indicio de que espera simpatía: “Hay personas con trabajos difíciles y horarios inflexibles, esto no es una publicación de dificultades, tenemos suerte de tener estos trabajos”.

“Si estás trabajando en una línea de ensamblaje, probablemente sea mucho más difícil bombear”, agregó.

¿Los periodistas de sexo masculino son de apoyo?

Steve Holland, de Reuters, quien cubrió a cinco presidentes, añadió: “En el cuerpo de prensa de la Casa Blanca se está produciendo un boom de bebés que estamos a la espera de dar a luz, si es necesario, sería un tema nuevo para nosotros, pero bueno, estamos abiertos al desafío”.

Si hay un inconveniente, es que mientras tienes un bebé, te estás perdiendo la historia.

“Es un poco agradable estar de vuelta”, argumentó Figueroa cuando recordó haber alimentado a su hija y haber visto noticias por cable. Ahora, comentó, ya no siente que se esté perdiendo la acción.

Desenchufando

Al igual que Jiang, Pamela Brown de CNN estaba embarazada cuando consiguió el concierto en la Casa Blanca, y le da crédito a la red de apoyo por hacerla pasar por los momentos difíciles, especialmente el insomnio. Pero Brown comentó que no planificó su embarazo para evitar la campaña presidencial y señaló que “no hay un momento adecuado para tener un bebé”.

Y Brown mencionó una vez que tuvo a su bebé, que se “desenchufó por completo”.

“Estaba tan emocionada de ser madre que no me importaba nada más que mi bebé”, admitió.

Resulta que no seguir las noticias sin parar no fue realmente un problema. Con la Casa Blanca de Trump, “tantos cambios todos los días, realmente no importaba”, señaló Brown. “Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo manejaría de la misma manera”.

Después de tener a su segundo hijo en diciembre pasado, Anne Walters, ahora reportera de la agencia de prensa alemana dpa, decidió quedarse en casa con sus dos hijos.

“Se sintió como si fuera a pasar de 120 mph a 0 durante la noche”, anotó en un correo electrónico. “Pero me siento realmente bendecida por haber tenido la oportunidad de cubrir un ritmo increíble y también por estar con mis hijos esta temporada”.