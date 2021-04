El uso por parte de la policía de las hijas de una mujer sorda como intérpretes es una “clara” violación de la ADA

abril 20, 2021 - 11:42 am

Andrea "Dre" Hollingsworth, que se hace llamar Drizzy Breezy en Facebook, aparece en tres capturas de pantalla durante una detención realizada el 7 de abril por la policía de North Las Vegas. (Drizzy Breezy Facebook)

Una transmisión en vivo por Facebook que mostraba a la policía de North Las Vegas utilizando a las hijas de una mujer sorda como intérpretes el 7 de abril representaba una “clara violación” de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act – ADA), según un abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) al Las Vegas Review-Journal.

“Pudo haber al menos intentos de hacer una forma diferente de comunicación en el ínterin mientras se esperaba a un intérprete”, comentó Nikki Levy, abogada de la ACLU de Nevada, sobre el video que había acumulado unas 59 mil visitas hasta el lunes.

Andrea “Dre” Hollingsworth, que se hace llamar Drizzy Breezy en Facebook, comenzó la transmisión en directo cuando la policía la detuvo para lo que el portavoz del departamento, Alexander Cuevas, llamó una detención de investigación en la cuadra 5400 de Ragged Robin Court alrededor de las 10:37 p.m.

Al comenzar el video, se escucha a un agente pedirles a Hollingsworth y a sus hijas que salgan del coche.

“¿Por qué tiene que hacerlo?”, pregunta una de sus hijas. “¿Pasa algo malo?”

“Les pido que me acompañen para que puedan hablar”, responde el agente.

El agente saca a Hollingsworth del coche por el brazo, según las imágenes. Hollingsworth susurra que no sabe lo que está pasando y que no puede escuchar. La sienta en un bordillo e intenta explicarle que una amiga suya llamó a la policía y acusó a Hollingsworth de acosarla, según muestran las imágenes.

Cuevas dijo que no se presentaron cargos. Informó de que el departamento dispone de servicios de interpretación oral y de lengua de signos de guardia las 24 horas del día, pero no dijo por qué no se llamó a un intérprete para Hollingsworth.

“No se ven a menudo violaciones que parezcan tan claras”, mencionó Levy sobre el encuentro.

Una solicitud para hablar con Hollingsworth no fue devuelta el lunes.

Disputa entre compañeras de casa

Según un informe policial sobre el encuentro, la “ex amiga” de Hollingsworth, Latina Jones, llamó a la policía para informar que Hollingsworth estaba en su casa acosándola y que había estado estacionada en la puerta durante una hora y media. Jones se había ido a una farmacia y no estaba en casa en ese momento, le dijo a la policía.

Las hijas le comentaron a la policía que se habían mudado recientemente de un apartamento y que estaban tratando de recuperar 200 dólares de renta que le debían a su madre después de mudarse, según el video y el informe.

En el informe, el oficial Michael Rose escribió que Hollingsworth dejó claro que era sorda, pero fue “muy poco cooperativa” y parecía estar concentrada en su transmisión en vivo. Describió su uso del lenguaje de signos americano (ASL) como “constantes movimientos erráticos de las manos” y dijo que su coche estaba lleno de pertenencias, por lo que no se pudo saber si tenía un arma.

Una de las chicas tradujo para Hollingsworth, que se levantó y trató de negar frenéticamente las acusaciones, según las imágenes. Cuando Hollingsworth no quiso sentarse, el agente escribió en el informe que la agarró del brazo y la empujó al suelo, donde la esposó mientras sus hijas lloraban y ella se disculpaba, alegando que no podía escucharla ni leer sus labios, según mostraron las imágenes.

“Cálmense, paren esto”, se escucha al oficial decirle a las niñas que lloran. “Una de ustedes debe hacerla entrar en razón, así que alguien tiene que calmarse”.

Supuestas violaciones de la ADA

Una página de GoFundMe creada por Pro Bono ASL Interpreting había recaudado 11,500 dólares hasta el domingo por la noche con la intención de ayudar a cubrir los gastos legales que puedan derivarse del encuentro, el asesoramiento a las hijas de Hollingsworth y fondos para cubrir la comida y la renta, según la página.

En una descripción sobre la recaudación de fondos, la organización escribió que consideraba que los sucesos representados en el video de Hollingsworth eran “una violación directa” de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

“Las niñas nunca deben ser obligados a interpretar para sus padres, especialmente en situaciones de alto riesgo”, escribió la organización.

La ADA cuenta con una guía de aplicación de la ley para cuando los agentes entran en contacto con personas sordas o con problemas de audición. Exige que la comunicación con estos residentes sea igual de eficaz que la comunicación con personas oyentes.

Los agentes tienen instrucciones de proporcionar intérpretes, notas escritas u dispositivos electrónicos para comunicarse adecuadamente, según la guía: cualquier método con el que la persona con la que se comunican se sienta más cómoda.

En el informe policial, el agente escribió que “supuso que estaban transmitiendo mi mensaje” cuando las hijas de Hollingsworth utilizaron el lenguaje de signos para comunicarse con ella.

Howard Rosenblum, director general de la Asociación Nacional de Sordos, declaró en un comunicado el lunes que los familiares nunca deben ser utilizados como intérpretes, especialmente cuando los departamentos de policía tienen profesionales disponibles.

“Los familiares, incluidos los hijos menores, no son intrínsecamente imparciales y a menudo no poseen la formación o el vocabulario necesarios para interpretar con eficacia o precisión”, dijo Rosenblum. “Confiar en los niños para que interpreten es extremadamente arriesgado: no solo es automáticamente una comunicación ineficaz según la ley federal, sino que suele ser muy traumatizante para los niños y los padres”.

Una ‘discapacidad invisible’

David Kelsey, que enseña estudios de sordera en Nevada State College, comentó que esta es la primera vez que ha visto un encuentro de este tipo en los 20 años que lleva viviendo en Las Vegas, aunque ha visto casos similares en otras comunidades del país.

Dijo que nunca es apropiado llamar a un niño para que interprete, especialmente en escenarios de alta presión con la policía, médicos o abogados.

“Me gustaría que el departamento se involucrara más en la comunidad sorda y se educara más”, agregó Kelsey, que es sordo, a través de un intérprete. “Puede tener un impacto muy grande, especialmente si la comunidad reconoce que el departamento de policía está más involucrado y que también adquiere experiencia en el uso de señas”.

Rorri Burton, fundador de Pro Bono ASL Interpreting, con sede en el sur de California, que creó la página de GoFundMe, dijo que las personas sordas, en particular las personas sordas de color, están en alto riesgo de discriminación por parte de la policía, y agregó que puede pasar desapercibido porque la discapacidad auditiva es una “discapacidad invisible”.

“Nunca se vería un video de un agente arrojando a alguien de su silla de ruedas; la gente montaría en cólera por ese protocolo porque esa persona tiene una discapacidad física, por lo que un agente nunca haría eso”, dijo. “Sin embargo, a las personas que usan ASL se les niegan sus derechos con tanta frecuencia, incluso cuando sigue siendo una discapacidad que está cubierta por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades”.