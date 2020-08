El verano de 2020 en Las Vegas empató con el más seco registrado

Las Vegas ha visto uno de sus veranos más secos registrados este año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La meteoróloga Chelsea Kryston explicó que el verano meteorológico va de junio a agosto, y la temporada de este año sólo ha visto dos días de “rastros” de lluvia, con muy poco que medir.

Asumiendo que el valle no vea lluvia el lunes, Kryston dijo que el 2020 empatará con el 2010 y el 1949 como los veranos más secos jamás registrados en Las Vegas.

Well the answer is in! Out of the past 4 monsoon seasons, 2018 has been the wettest! Here are the rankings since 2016:

#1 2018 – 0.87"

#2 2016 – 0.86"

#3 2017 – 0.79"

#4 2019 – 0.28"

2020 – Trace (so far 😢)#climate #monsoon2020

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 30, 2020