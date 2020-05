¿El verano de Las Vegas reducirá el coronavirus? No cuentes con ello

La camarera Rochelle Weinstein, a la derecha, toma el pedido de Ken y Jennifer Miller en el Marché Bacchus el viernes, 15 de mayo de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

¿Qué efecto tendrá el calor del verano en Nevada sobre COVID-19?

El presidente Donald Trump y la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, están entre los que han declarado que las calurosas temperaturas del verano podrían frenar la propagación de la enfermedad. Pero el principal médico de enfermedades infecciosas de la nación, Anthony Fauci, advirtió que no se debe asumir “que vamos a ser rescatados por un cambio en el clima”.

Los resultados preliminares de un estudio publicado a finales de abril por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indican que el virus no vive mucho tiempo en condiciones de calor y humedad. Los investigadores del MIT anunciaron en marzo que la gran mayoría de las transmisiones de coronavirus se habían producido en temperaturas más frescas de 37 a 63 grados con menor humedad.

¿Pero qué podemos esperar este verano en Las Vegas, donde las temperaturas en el verano suben hasta los 100 grados?

El Review-Journal le pidió a Karen Duus, quien tiene un doctorado en microbiología, virología y biología celular, y es profesora adjunta de microbiología e inmunología en la Universidad Touro de Nevada en Henderson, su opinión sobre si el clima frenará el virus.

Review-Journal: ¿Qué sabemos acerca de cómo se ha comportado el coronavirus en clima cálido?

Duus: No sabemos mucho, porque no le hemos prestado mucha atención. El brote de SARS (un tipo de coronavirus) terminó en junio de 2003. El clima no pareció jugar un papel que nadie supiera en ese momento. Los tipos de resfriados comunes de coronavirus se padecen normalmente como cualquier gripa. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna razón para preocuparnos por lo que pasa con los coronavirus y el clima cálido.

No vemos tantos resfriados y gripes en el verano. ¿Por qué?

Durante el invierno, cuando hace más frío, o cuando hace mucho frío en mi ciudad natal, Minneapolis, la gente tiende a acurrucarse dentro de casa y no salir, y como encienden la calefacción, el ambiente se seca y ese parece ser el tipo de condiciones perfectas para este tipo de virus. La gente especula que sus membranas mucosas y su nariz y garganta pueden estar un poco más secas, por lo que son un poco más propensos a ser infectados. No hay tanta mucosidad, potencialmente, o hay pequeñas grietas en esa membrana mucosa más seca.

Pero sólo el hecho de que tiendes a estar con otras personas en condiciones de hacinamiento, con aire filtrado o no filtrado. Así que estás dentro de un restaurante, estás dentro de tu casa, estás dentro en un aula de la escuela o en una iglesia o donde sea que estés. Cuando hace frío, no tiendes a pasar mucho tiempo al aire libre.

Calor y humedad

¿Y con el nuevo coronavirus?

Como algunos de estos estudios están empezando a salir sobre el coronavirus, parece que hay dos componentes. No es sólo el calor, sino también la humedad. Así que a medida que la temperatura y la humedad suben, los virus no tienden a durar tanto tiempo, así que básicamente pierden su infectividad más rápido.

Por ello, tienden a ver una caída en la transmisión. La investigación acaba de terminar, aún no ha sido revisada por otros científicos. No se sabe mucho, pero los epidemiólogos le están monitoreando, y parece que hay menos transmisión en los lugares cálidos y más en los lugares fríos.

¿Así que los investigadores no saben cuál es el mecanismo para que esto sea así?

En realidad no lo saben, y eso es lo que me preocupa de estar en el desierto del suroeste, porque no tenemos humedad. Las temperaturas aumentan, pero la humedad no y también tendemos a agruparnos en el interior en el verano, con el aire acondicionado funcionando, y así se mantiene a mediados de los 70, a los 80 y a la baja humedad, porque el aire acondicionado quita la humedad del aire si es que hay alguna para empezar. Así que los lugares donde están haciendo los estudios son lugares como Florida, Texas y Nueva York, lugares donde la humedad sube en verano en su mayor parte, así como la temperatura y no tenemos esa misma situación, nadie está haciendo ningún estudio en Nevada.

¿Las altas temperaturas matan algunos virus?

¿Conoces el resfriado común del que se oye hablar todo el tiempo, el pequeño rinovirus? Es muy sensible a la temperatura. Es muy inestable en temperaturas más cálidas, es una de las razones por las que se queda en tu nariz y sabes que nunca contraes neumonía con un resfriado como el del rinovirus porque no puede aguantar tu temperatura corporal. Tiene mayor efecto con 31 a 35 grados Centígrados en lugar de 37.

Pero realmente no sabemos cómo responde el nuevo coronavirus a la temperatura.

No, pero sabemos que le gusta estar más abajo en los pulmones. Así que eso sugiere que es mucho más insensible a la temperatura. Cuando hablas de 37 grados C, eso es 98.6 Fahrenheit, y crece bien en los pulmones a esa temperatura. Claramente, no es tan frágil como un pequeño rinovirus.

La gente está lanzando un montón de teorías diferentes en este momento, recalcando estas comparaciones: “Mira cuánto mejor va California que Nueva York, ¿podría ser la temperatura?” Pero esa teoría no parece funcionar en todos los ámbitos.

Ese es el problema, ¿verdad? Probablemente es una combinación de diferentes factores. Multifactorial, por así decirlo. Así que conocer exactamente cuáles son los mecanismos va a ser muy difícil. Todavía no entendemos por qué nos da la gripe estacional, pero ahora tenemos una gripe pandémica, que tiende a ser algo que nadie ha visto antes. Y la gripe pandémica no desaparece.

Gripe estacional vs. pandémica

Hablemos un poco más sobre eso.

La gripe pandémica H1NI 2009-2010 comenzó alrededor de marzo, abril y se extendió hasta aproximadamente octubre. Así que fue exactamente lo contrario de lo que sucede en una temporada de gripe normal.

¿Qué podría explicar eso?

No lo sabemos realmente. Una vez que todo el mundo la ha tenido o ha pasado por un par de ciclos, entonces tiende a incorporarse de nuevo en ese tipo de gripe estacional.

Así que los virus que nunca hemos visto antes se comportan de manera diferente.

Potencialmente. No sabemos si se comportan de forma diferente porque, de nuevo, todos somos mucho más susceptibles porque cuando tienes una gripe estacional normal, una gran parte de la población no es muy susceptible. Se han vacunado o ya han pasado por la gripe, la tuvieron el año pasado. Y normalmente los que la contraen peor son los muy jóvenes y los muy viejos; los muy jóvenes la contraen peor porque no les ha dado antes, y los muy viejos la contraen de igual forma porque sus sistemas inmunológicos no están funcionando tan bien como podrían.

Así que el problema con una gripe pandémica o cualquier cosa pandémica es que nadie la ha visto antes. Así que la tasa de transmisión puede ser mucho más alta, y la gente es mucho más susceptible a algo con lo que su sistema inmunológico no tiene experiencia alguna.

Si vemos que los casos de coronavirus disminuyen aquí en verano, no significa que no los veremos de nuevo en invierno u otoño, ¿correcto?

Correcto.

Esperaba que me dijeras que nuestras altas temperaturas podrían hacer que el coronavirus cayera en el olvido.

Bueno, lo hará afuera, muy rápidamente. Si alguien estornuda en tu cara, estás jodido, esencialmente. Pero si están a dos metros de distancia, y las pequeñas partículas caen en el aire, si están a 115, lo más probable es que el virus no dure mucho tiempo.

Entiendo, entonces, ¿a esas altas temperaturas…?

Sí, estoy bastante segura de que el virus no va a durar mucho tiempo cuando hace mucho calor afuera, porque también el sol siempre brilla aquí y eso también es útil porque la luz UV tiende a matar los virus bastante rápido.

¿Hay alguna razón para ser optimista con la llegada del verano?

Yo diría que el verano está aquí, en lo que a mí respecta. Una vez que pasemos a 90, 95º, lo considero verano.

Dudo en decir que no tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos esa cosa en la que tendemos a estar en el interior, con el aire acondicionado encendido y la casa cerrada y el aire recirculando y la humedad bastante baja en el verano. La gran mayoría de nosotros tendemos a ir de nuestra casa con aire acondicionado a nuestro coche con aire acondicionado a nuestro aire acondicionado donde sea. Creo que todavía tenemos que preocuparnos un poco, o al menos tomar precauciones.

Tendremos que esperar y ver qué pasa.

Podemos esperar, pero no podemos contar con ello, diría yo.