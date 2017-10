El VIH sigue propagándose entre latinos

1 y 2. El Día Nacional de la Concientización sobre el Sida entre los latinos es el 15 de octubre. Fotos The Center, octubre 14, 2017, en Las Vegas, Nevada. | Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Rosita Castillo (derecha), gerente de promotores de salud de Planned Parenthood, dijo que el sida no es exclusiva de la comunidad gay. Fotos The Center, octubre 14, 2017, en Las Vegas, Nevada. | Cristian De la Rosa / El Tiempo.

En The Center, el centro de reunión de la comunidad homosexual en Las Vegas, se celebró como cada 15 de octubre, el “Día Nacional de la Concientización sobre el Sida, en la comunidad latina”, juntó a distintas organizaciones entre las que se incluyó a Planned Parenthood (PP, por sus siglas en inglés), principales impulsores de la campaña.

Ya son 7 años que se lleva celebrando este día a nivel nacional, ya que el sida y en general los temas relacionados a la sexualidad son un tabú, por ende no se hablan abiertamente en la comunidad hispana, “hay que traer consciencia a la comunidad, puesto que el contagio del VIH sigue latente entre los hispanos, especialmente en jóvenes entre los 13 a 25 años de edad”, dijo Rosita Castillo, gerente de promotores de salud de PP.

De acuerdo con la organización AIDSVu, el contagio del sida es propagado de hombre a hombre y luego de hombre a su pareja mujer, por lo que el 46.3% de nuevos casos en Nevada de VIH positivo entre mujeres se debe a que su propia pareja heterosexual le contagió en su casa, rompiendo con el estigma de ser una enfermedad exclusiva de la comunidad homosexual.

Durante el año 2015, se registraron 485 nuevos contagios en Nevada, siendo 422 en la ciudad de Las Vegas, de estos el 84% son varones, mientras que el 16% mujeres. El 24% del total de estos casos sin dividir género, son latinos o hispanos.

En ese mismo año en cuanto a decesos directamente por el virus de inmunodeficiencia humana, fueron 137 las personas que fallecieron en Nevada. Otra de las causas principales de contagio, además del sexual que AIDSVu contempla para este estado, es mediante el uso de drogas inyectadas, que es el 9.5% de los casos de mujeres, y 5.8% para los hombres.

En la feria informativa sobre este padecimiento desarrollada en The Center, se hicieron pruebas sin ningún costo, que son inmediatas por su modernidad, “en 5 minutos le dan el resultado, si hay un riesgo más alto porque la misma persona sospecha, se le pide que regrese en 3 meses para confirmar el resultado o acudir directamente a una clínica”, comentó Castillo.

En los años 90as, era creencia que la comunidad gay eran los propagadores principales de la epidemia del sida, según Castillo, “muchas personas pensaban, yo no soy gay, no soy prostituta, yo no tengo riesgo, ahora los gays son los más informados y son los que se protegen más activamente, los heterosexuales, piensan que el contagio ya no existe”.

En comparación con un par de décadas atrás, el portar el VIH ya no es una sentencia de muerte, “las pruebas son inmediatas, y las medicinas ya son más avanzadas, antes se tenía que tomar un cóctel de medicamentos con efectos secundarios, ahora es una sola pastilla y si la pareja no tiene la enfermedad hay una pastilla que funciona como vacuna”, explicó la promotora de salud de PP, por lo cual, hace que la vida en pareja sea fácil y llevadera.

Para mayor información puede visitar The Center, ubiado en 401 S. Maryland Pkwy, Las Vegas, o comunicarse al teléfono 702-733-9800.