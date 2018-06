Elecciones en México

[Notimex]

Germán Martín dijo estar indeciso por quién votar en las elecciones presidenciales de México. El 19 de junio de 2018, en Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

La encuesta del periódico Reforma, de México, del 30 de mayo del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

A unos días de darse la elección general en México, el primero de julio próximo, las preferencias electorales de mexicanos en Las Vegas parecen reflejar las encuestas del país vecino.

Luego de un sondeo rápido y ligero, se encontró que las opiniones de varios mexicanos residentes en Las Vegas van desde el desconocimiento o la apatía, hasta el marcado interés por un candidato. Durante varias horas del martes 19 de junio y por la mañana del miércoles 20, este semanario pudo conocer las preferencias de algunas personas.

German Martin, obrero de la construcción y activista:

“Estoy indeciso, todavía no voto. Desde que vivía en México fui seguidor del PRI. Yo sé que ahora hay cuatro opciones, pero tengo duda a quién voy a dar mi voto, aunque he visto los debates. Tengo tres días para votar y mandar mi paquete por mensajería”, dijo agregando que “a mí y a mi comunidad en Hidalgo, el PRI siempre nos ha respondido. Pero ahora en mi pueblo gobierna Morena y sí responde, entonces pienso que cualquiera de los candidatos y partidos que se elijan nos van a responder. Por eso estoy indeciso. No estoy comprometido con un partido ni con una persona. A mi familia allá en México no les sugiero por quién votar; ellos sabrán qué hacen”.

Rito López, originario de Jalisco manifestó: “Me gustaría que ganara el candidato del PAN, Ricardo Anaya, porque me parece la mejor propuesta, es joven y bien preparado. Pero las encuestas dicen que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza. Lo triste es la corrupción y la inseguridad que hay en México. Ojalá que quien gane su principal objetivo sea el combate a la corrupción y la inseguridad. Porque por esto la gente de por acá no vamos mucho a México”.

Dalinda Torres, dirigente del Comité Patriótico Mexicano acotó que: “Aquí en nuestro comité hemos discutido el tema electoral de México. Consideramos que Morena es la mejor opción y estamos a su favor. Yo en lo particular viajaré a México para ir a votar por AMLO, no quiero que los de siempre nos sigan viendo la cara. Creo que en Las Vegas la mayoría pensamos igual”.

Saúl Guizar, activista comunitario de origen michoacano dijo lo siguiente: “Ya voté por Morena. México necesita un cambio de verdad porque 80 años de lo mismo, ya no. Este sexenio ha sido el peor con las privatizaciones, ya basta y creo que se va a lograr porque AMLO va como 60% muy arriba en las encuestas. Tengo temor de un fraude y lo van a hacer, pero no va a pasar porque ya hasta los empresarios entienden, si no ¿por qué le prestaron el estadio Azteca para cerrar campaña el 27 de junio?”

Marco Antonio Varela, artista y productor de cine, expresó: “Por lo que he visto en la tele y leído yo votaré por Anaya.

La razón es muy simple, tiene la preparación y educación necesarias para ser un buen presidente. AMLO nunca ha demostrado poder entablar ningún debate con argumentos de calidad o que demuestren conocimiento íntimo de los problemas y tampoco ha ofrecido soluciones prácticas que funcionen. Él es el Trump mexicano y temo que, si llegara a ganar, el caos reinaría en México”.

Ante la dificultad de encontrar quien hablara en favor del PRI se contactó a personas a las que antes se les vinculó con ese partido. Andrés Mendoza dijo que alguna vez colaboró con un gobierno local en la frontera, pero no es militante y en esta ocasión su preferencia va con Morena, porque tiene una plataforma que incluye a los migrantes. Por su lado Salvador Zamora, activista pro Reforma Migratoria también favorece a Morena porque es la que puede hacer el cambio de verdad.

Afuera del supermercado Cárdenas de Eastern y Bonanza se preguntó a diversas personas: ¿usted está interesado por la elección en México? ¿Va a votar? ¿Por quién y por qué? Las respuestas fueron desde “no sé nada y no me interesa” hasta mencionar “me gustaría Morena”.

Se preguntó al consulado de México si tenía conocimiento o registro de grupos de mexicanos promotores de algún partido u organización electoral. Se limitó a contestar que no puede atender nada relacionado con el proceso electoral de México.