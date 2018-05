Eligen a hispano como presidente del CSN

El Dr. Federico Zaragoza será el noveno dirigente de la institución educativa. Foto Cortesía.

El Consejo de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE, por sus siglas en inglés), eligió por unanimidad al Dr. Federico Zaragoza como el noveno presidente del Colegio del Sur de Nevada (CSN), cargo que desempeñará a partir del 15 de agosto.

“Federico. Zaragoza llega al College of Southern Nevada en un momento emocionante. Él aporta una gran cantidad de experiencia y antecedentes diversos que se conectarán bien con los estudiantes y profesores de la institución de educación superior más grande de Nevada”, manifestó en su oportunidad el rector de NSHE, Thom Reilly, agregando que “estoy impresionado de su experiencia tratando de mejorar las tasas de graduación estudiantil, y confío en que tendrá el mismo éxito en CSN”.

Allison Stephens, presidenta del Comité de Búsqueda Presidencial del CSN, destacó cómo los diversos antecedentes de Zaragoza en educación encajarán muy bien en la institución.

“Zaragoza es un soñador, como muchos estudiantes en CSN. También entiende lo que se necesita para aumentar el éxito de los alumnos”, dijo Stephens, destacando “después de haber trabajado en un campus diverso -similar a CSN-, creo que tiene la experiencia, la determinación y el espíritu necesarios para guiar a los estudiantes y maestros de CSN hacia el futuro”.

En una entrevista concedida en exclusiva a El Tiempo, Federico Zaragoza compartió que “empiezo a laborar desde el 15 de agosto del año en curso, conozco bastante del CSN, hice mi tarea porque agradezco mucho la oportunidad y deseo servir a nuestra comunidad en un nivel de desarrollo superior. Tengo varios elementos que debo considerar como prioritarios, por ejemplo: el 10 por ciento del nivel de graduación es algo que debe subir, debemos hacer un esfuerzo para lograr excelencia académica y permitir que los alumnos que se gradúen obtengan una oportunidad de trabajo cuando terminen sus estudios y se incorporen al mercado laboral, cada vez más competido”.

La relación con las escuelas públicas debe ser más estrecho, porque es importante que nuestra juventud se encuentre bien preparada para ingresar al colegio, “en la actualidad tener un título universitario es prácticamente requisito para tener un buen empleo, o una buena remuneración económica, por eso el enfoque de trabajar en asociación de escuelas públicas, especialmente en la comunidad hispana, donde es necesario apoyar a la transición de preparatoria a colegio”, destacó Zaragoza.

Respecto a la clasificación de Title I que 265 escuelas del valle ostentan, “precisamente por la escasez de recursos económicos, que hacen de muchas instituciones pobres un milagro graduarse y seguir adelante en el terreno académico, por eso me apasiona la idea de colaborar y aportar con mi granito de arena en el rescate de alumnos que no tienen dinero en sus hogares para mandarlos a instituciones que son caras. Yo provengo de una familia humilde, tuve la oportunidad de estudiar gracias al esfuerzo de mis padres, pero también por el sistema educativo que me facilitó las herramientas para lograrlo”, dijo orgulloso de su origen.

Mientras más necesidad haya, mejor esfuerzo debemos hacer para ofrecer a nuestra juventud una oportunidad académica, dijo.

La población estudiantil en CSN incluye un 26 por ciento de alumnos hispanos, si consideramos el dato que en el CCSD los latinos representan el 46.2 por ciento, entonces hay una brecha entre preparatoria y colegio, la que debe ser minimizada, de tal forma que todos los egresados de prepa, acudan al colegio. Gran reto y gran sueño.

“Tengo experiencia en el tema, ya que trabajé como vicerrector de desarrollo económico y de la fuerza laboral en Alamo Colleges en 2004 y en colaboración con las cinco universidades de Alamo para alinear los programas de educación de la fuerza de trabajo, de grado asociado, con las ocupaciones de destino y la demanda en la industria”, explicó.

Este es un proyecto que involucra la movilización de la comunidad, todos juntos lograremos la transformación.

La visión es amplia, con la ayuda de todos.

“El CSN tiene potencial para ser toda una institución de grandeza y prestigio. Me siento privilegiado y honrado de tener esta oportunidad. Quiero que esta universidad comunitaria sea la mejor del país”, concluyó.