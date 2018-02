Embaucado Steve Wynn renuncia como presidente y CEO de Wynn Resorts.

El magnate del casino Steve Wynn es visto en una conferencia de prensa en Medford, Massachusetts, en 2016. (Charles Krupa / AP, Archivo)

Steve Wynn, CEO de Wynn Resorts, visto en 2016 en Las Vegas. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El magnate del casino: Steve Wynn es visto en una conferencia de prensa en Medford, Massachusetts, en 2016. (Charles Krupa / AP, Archivo)

Steve Wynn, CEO de Wynn Resorts, en 2014. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Matt Maddox de Wynn Resorts habla en el Edificio Legislativo en Carson City en 2014. (Las Vegas Review-Journal / Cathleen Allison)

Steve Wynn, el líder de la industria del juego que trajo un volcán en erupción, un barco pirata y un baile coreografiado de aguas danzantes al Strip de Las Vegas, renunció el martes por la noche como presidente y CEO de Wynn Resorts Ltd. a raíz de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Wynn, de 76 años, había estado bajo presión para renunciar desde el 26 de enero, cuando El Wall Street Journal publicó una cuenta explícita de él exigiendo favores sexuales y agrediendo a las empleadas de hoteles.

La renuncia se produjo un día después de que Las Vegas Review-Journal publicara acusaciones de que Wynn presionó a una camarera para que mantuviera relaciones sexuales con él hace unos 30 años, supuestamente diciéndole que nunca había tenido una abuela y que quería “ver cómo se sientía”, según a un documento judicial y entrevistas con múltiples fuentes.

El líder de Wynn Resorts negó las acusaciones desde el principio, pero no pudo escapar de la espiral de 12 días para su resignación, incluso después de renunciar a la principal posición de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano el día después de que las acusaciones se hicieran públicas.

Maddox nombrado CEO

El consejo directiva de Wynn, que había comenzado una investigación sobre las acusaciones, dijo en un comunicado la noche del martes que había nombrado a Matt Maddox como su CEO, con efecto inmediato.

“En las últimas semanas, me encontré en el centro de una avalancha de publicidad negativa”, dijo Wynn en un comunicado emitido por Wynn Resorts. “Como he reflexionado sobre el entorno que esto ha creado, uno en el que la prisa por el juicio prevalece sobre todo lo demás, incluidos los hechos, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir siendo eficaz en mis funciones actuales. Por lo tanto, con efecto inmediato, he decidido renunciar como CEO y presidente de la junta directiva de Wynn Resorts, una compañía que fundé y que amo”.





Wynn había acusado a su ex esposa, Elaine Wynn, de orquestar el escándalo como una estrategia legal para modificar un acuerdo de acciones de la compañía en una batalla legal derivada del divorcio de la pareja en el 2010. Elaine Wynn lo negó.

¿Qué sigue?

Queda por ver qué pasará con la visión de Wynn de desarrollar una nueva torre de complejos turísticos, un nuevo complejo de centros de convenciones y una laguna con temática “Carnivale” rodeada por un paseo marítimo y playas de arena blanca en el campus de Wynn Las Vegas.

El Wynn Golf Club, el sitio de la planeación de las comodidades, se cerró en diciembre y Wynn dijo recientemente a los inversores que los diseñadores se habían reunido en Las Vegas para comenzar a trabajar en el proyecto Paradise Park y comenzar el trabajo inicial en un nuevo proyecto de 38 hectáreas a través del bulevar Las Vegas, tentativamente llamado Wynn West.

Varios analistas han especulado que, sin alguien tan carismático como Wynn a la cabeza, los éxitos futuros de la compañía podrían estar en duda.

“Se plantea la cuestión de cuánto depende la compañía del nombre y del hombre”, dijo Chris Grove, director general de Eilers & Krejcik Gaming. “¿Y cuánta separación crea esta renuncia en términos de la marca, y qué tipo de daño se podría haber llevado a cabo si fuera algo prolongado?”

Wynn sin Wynn

“¿Estrá Wynn Wynn sin Wynn?”, Preguntó Grove. “¿La marca Wynn se distingue lo suficiente de los consumidores que de otro modo se verían afectados negativamente?”

El Wall Street Journal pasó semanas entrevistando a 150 fuentes para producir una historia explosiva que golpeó a la compañía en el plexo solar el mes pasado.

La historia incluía varias historias gráficas de presuntas interacciones entre Wynn y empleados, incluyendo un caso que llevó a un acuerdo de $ 7.5 millones con una manicurista que fue convocada para tener relaciones sexuales con él.

Después del éxito de la historia, las acciones de Wynn Resorts cayeron en picada. Cuando el mercado cerró el primer día después de la historia, las acciones cayeron un 10.1 por ciento, una pérdida en el valor del mercado de $2 mil millones.

Un día después de la publicación de la historia, Wynn renunció a su cargo de presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano, el principal recaudador de fondos del partido, iniciando un debate político sobre si los candidatos que habían aceptado contribuciones de campaña deberían conservarlos, devolverlos o donarlos a organizaciones benéficas.

Acciones Regulatorias

La reacción regulatoria fue rápida al final del fin de semana.

Los reguladores del juego en Nevada y Massachusetts, en donde Wynn está construyendo su proyecto de $2.4 millones en el complejo del puerto de Boston en el río Mystic en Everett, avanzó a pasos agigantados en investigaciones oficiales.

La Comisión de Juego de Massachusetts se reunió el 31 de enero y se comprometió a comocer cómo un acuerdo de $7.5 millones no fue revelado cuando Wynn procedió para obtener una licencia allí.

“La gente de Massachusetts tiene derecho a saber qué diablos pasó aquí”, dijo el presidente de la Comisión, Stephen Crosby, en la audiencia.

La Presidenta de la Junta de Control de Juego de Nevada, Becky Harris, quien no conducirá su primera reunión como jefa del consejo de tres miembros hasta el miércoles, dijo que su agencia también conduciría una investigación.

Harris no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes por la noche.

Su homólogo de la Comisión de Juego de Nevada de cinco miembros, Tony Alamo, mencionó que no tuvo alguna reacción ante la renuncia.

“Tenemos que esperar hasta que tengamos todos los hechos”, dijo Alamo la noche del martes. “No tratamos con lo hipotético”.

Investigación del Consejo

El comité de dirección de Wynn de 10 miembros también prometió una investigación, encabezada por su única mujer, Pat Mulroy, ex gerente general del Distrito Valley Water de Las Vegas, autoridad de Southern Nevada Water e integrante de la Comisión de Juego de Nevada desde julio de 2014 hasta octubre de 2015.

El consejo contrató a un bufete de abogados de Los Ángeles que indicó que tenía la intención de establecer una línea directa telefónica y de Internet para recabar información de posibles testigos.

El Buró de Inspección y Coordinación de Juegos de Macao también planificó una investigación, pero no han habido indicios de hasta qué punto han avanzado en sus esfuerzos.

Poco más de una semana después de la historia inicial, hubo más bombas periodísticas. Bloomberg fue el primero en informar que el acuerdo de $7.5 millones, pagado a través de una compañía fantasma que Wynn había establecido – Entity Y LCC – era parte de un acuerdo de paternidad, aunque no había evidencia de que Wynn engendrara un hijo.

El Las Vegas Review-Journal encontró más corroboración de que los incidentes de irregularidades sexuales habían estado ocurriendo durante mucho tiempo con los informes de hace 30 años.

The Review-Journal también admitió el lunes que los reclamos de acoso sexual podrían haber surgido hace años, pero el periódico en 1998 detuvo la publicación de una historia que habría sacado a la luz el problema. Después de matar la historia, el periódico le ordenó a la periodista quién la escribió que lo borrara del sistema informático del periódico.

La periodista es la actual editora del Review-Journal Metro, Carri Geer Thevenot y encontró una copia impresa de la historia y documentos judiciales de respaldo dentro de sus archivos. El periódico volvió a informar sobre la historia para su nueva publicación.

Partidarios y Detractores

Públicamente, Wynn tuvo partidarios y detractores durante los 12 días de crisis. Las acciones de Wynn Resorts tambalearon hacia arriba y hacia abajo en un contexto de una ola masiva de acciones seguida de un gran repunte. El martes, las acciones cerraron con $2.26, o 1.37 por ciento, a $ 163.22 por acción en volumen promedio, alrededor de 18.6 por ciento por debajo de donde estaba antes de que la historia apareciera por primera vez.

Algunos observadores fueron rápidos en juzgar: “Steve Wynn no debería volver a operar un casino en Nevada”, dijo Nita Chaudhary, cofundadora de UltraViolet, una organización de defensa de las mujeres, que voló una pancarta que decía “Wynn es un depredador sexual #FireWynn”, sobre el sur de Nevada la semana pasada.

La semana pasada, la Universidad de Pensilvania anunció que eliminaría el nombre de Wynn de un área común en el campus y retiraría los títulos honoríficos que se le otorgaron a él y al comediante y actor Bill Cosby, quien también está bajo escrutinio por conducta sexual inapropiada. Wynn recibió una licenciatura en literatura inglesa en la universidad.

La Universidad de Iowa ha eliminado el nombre de Wynn del Instituto Stephen A. Wynn de Investigación de la Visión. Wynn, quien sufre de retinitis pigmentosa, comprometió $25 millones para la investigación para curar la ceguera de una enfermedad ocular hereditaria.

La UNLV, sin embargo, decidió esperar el resultado de la investigación de la Junta de Control antes de tomar una determinación sobre qué hacer con las donaciones hechas por Wynn y si le quitarían los honores que le habían otorgado a lo largo de los años.

Póngase en contacto con Richard N. Velotta en rvelotta@reviewjournal.com o 702-477-3893. Sigue a @RickVelotta en Twitter.

Steve Wynn resigns from Wynn Resorts Ltd. by Las Vegas Review-Journal on Scribd