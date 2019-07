¡Emergencia de donación de sangre!

Archivo.- La Cruz Roja Americana ha realizado distintas jornadas de donación en todas las ciudades del Sur de Nevada. Jueves 20 de junio de 2019 en CSN, campus Charleston. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La Cruz Roja Americana informó recientemente que durante la época de verano los desafíos para encontrar nuevos donantes de sangre aumentan. Actualmente esta institución enfrenta una escasez y ha emitido un llamado de emergencia para incentivar a los residentes del Sur de Nevada a sumarse a las jornadas de donación de sangre.

“Durante los meses del verano es difícil porque hay gente que se va de vacaciones, no hay escuela, y el 20 por ciento de las donaciones de sangre vienen de estudiantes de preparatoria y colegio. Estos días es difícil para que nosotros hagamos lo necesario para darles a los hospitales suministros de sangre”, comentó a El Tiempo la vocera de la Cruz Roja Americana, Cynthia De La Torre.

Simplemente durante este periodo vacacional puede haber 17,000 donaciones de sangre menos que las necesarias para los pacientes en los hospitales, esto a nivel nacional. Durante todo el año la Cruz Roja ha informado que actualmente cuentan con un suministro para menos de tres días para los pacientes, esto empeora con el tipo O, ya que solo tienen suministro para menos de dos días.

“Si no tenemos suficiente sangre, no la podemos mandar a los hospitales. Afecta a pacientes que tienen cáncer o las cirugías se tienen que posponer y es lo que no queremos que pase. Por eso le decimos a la comunidad que por favor donen sangre, pregunten si son elegibles, no necesitan saber qué tipo tienen”, acotó De La Torre.

También se necesitan donaciones de plaquetas. De acuerdo con la Cruz Roja, durante una donación de plaquetas se extrae una pequeña cantidad de tu sangre (menos de una pinta, esto es: 16 onzas líquidas) y se pasa a través de una máquina sofisticada de separación de células. La máquina recoge las plaquetas y devuelve el resto de los componentes de la sangre, junto con algo de salina. Después de la donación, la persona puede volver a sus actividades diarias, evitando levantar objetos pesados o realizar ejercicio intenso ese día.

Las plaquetas son necesarias para pacientes con enfermedades como el cáncer, “las distribuimos a 10 de los 14 hospitales del Sur de Nevada”, agregó De La Torre.

Por tal motivo, la Cruz Roja llevará a cabo distintas jornadas de donación, en las que se invita a las personas a participar. De esta manera los donantes pueden ayudar a salvar vidas. A continuación las próximas fechas:

*Henderson

7/25/2019: 10 a.m. – 3 p.m., Movoto Real Estate, 11500 S. Eastern Ave. #145.

7/27/2019: 8:30 a.m. – 2 p.m., Green Valley Range, 175 Cassia Way.

7/27/2019: 10 a.m. – 3 p.m., Community Ambulance, 91 Corporate Park Drive #120.

7/30/2019: 8 a.m. – 2 p.m., Smith’s Food and Drug – Valle Verde, 55 S. Valle Verde Drive.

*Las Vegas

7/24/2019: 7 a.m. – 1 p.m., La Bonita- Cheyenne, 6000 W Cheyenne Ave.

7/25/2019: 9 a.m. – 1 p.m., Bank of George, 9115 West Russell Rd., Suite 110.

7/26/2019: 10 a.m. – 3 p.m., BJ’s Restaurants Inc., 5881 Centennial Center Blvd.

7/26/2019: 10 a.m. – 3 p.m., American Red Cross Southern Nevada Chapter, 444 E. Warm Springs Road, Suite #110.

7/29/2019: 9:15 a.m. – 2:30 p.m., Goodwill of Southern NV- Centennial, 6765 N Durango Dr.

7/30/2019: 11 a.m. – 5 p.m., Las Vegas Police Protective Association, 9330 West Lake Mead.

*Mesquite

7/24/2019: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Eureka Casino Resort, 275 Mesa Blvd

7/24/2019: 9:45 a.m. – 2:45 p.m., First Baptist Church of Mesquite, 700 Hardy Way

“Para donar deben tener buena salud, pueden ir a nuestro sitio web para ver si son elegibles para donar sangre. Tienen que pesar más de 110 libras, tener al menos 17 años de edad, o 16 con permiso de los padres. Se recomienda que estén hidratados y que coman algo antes”, sentenció De La Torre. Para más información visite: www.redcross.org

