Emiten advertencia de calor excesivo para Las Vegas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor excesivo en el Valle de Las Vegas durante la mayor parte del lunes, posiblemente el día más caluroso de 2019.

La advertencia estará vigente de 10 a.m. a 10 p.m., y se espera que las temperaturas alcancen los 111 grados durante el día antes de disminuir 24 grados durante la noche a una mínima de 87º.

Según el Servicio Meteorológico, un día de 111 grados el 13 de julio ha sido el día más caluroso de 2019 y seguirá siéndolo a menos que las temperaturas del lunes superen esa marca.

En cuanto a la advertencia de calor, la agencia le recuerda al público que se hidrate con frecuencia, limite el tiempo al aire libre y que controle a los demás para asegurarse de que estén seguros.

🌡️ Dangerous heat across parts of the Southwest US today. #LasVegas is under an Excessive Heat Warning today as hot temperatures may become unsafe you're if not careful. Hydrate often, limit time outdoors, & NEVER leave pets or kids in the car! #nvwx #azwx #cawx #vegasweather pic.twitter.com/rXFXGVgx2W

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 29, 2019