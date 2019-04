Emiten Alerta Amber en Nevada para menor de 15 años

Las autoridades emitieron una Alerta Amber para una menor de 15 años quien desapareció del sur de California y fue vista por última vez con su madre y un hombre.

Alora Benítez fue vista por última vez el miércoles a las 9 a.m. en Torrance, California y podría estar viajando en un BMW blanco 2013 con placas de Nevada con la etiqueta “MARIMAR”, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

El Departamento sospecha que su madre y el hombre cometieron un homicidio después de que se encontrara un cuerpo en el asiento delantero de un Audi blanco estacionado en Carson, California, el martes.

“Se consideran armados y peligrosos”, publicó el departamento en redes sociales. “A su familia le preocupa su seguridad”.

Alora tiene cabello castaño y ojos marrones, mide aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas de alto, pesa alrededor de 100 libras, detalla un folleto de personas desaparecidas.

Cualquier persona con información sobre ella o el automóvil deberá reportar al 911, intenten evadir el auto si lo identifican.

#AMBERAlert!

Alora was last seen on April 17, 2019 in Redondo Beach, #California. She may be in the company of an adult male and female. They may be traveling in a 2013 White BMW with NV plates MARIMAR.

Poster: https://t.co/ruKk0pqIRz pic.twitter.com/sQEAIJfN7Q

— NCMEC (@MissingKids) April 18, 2019