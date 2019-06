Después de tres años de conducir para Omni Limousine, Kevin McSwiggin estaba harto de su trabajo.

Según los documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de EU para Nevada, los empleados de Omni solo les pagaban un salario por hora si conducían a un cliente. El tiempo dedicado a limpiar la limusina, completar el papeleo, llenar el vehículo con gasolina o verificar las hojas de viaje se ignoró.

Los documentos de la corte federal alegan que McSwiggin recibió un pago insuficiente de casi 800 dólares en un período de dos semanas. Su esposa, Christy McSwiggin, enfrentó dificultades similares en la empresa.

“Estábamos haciendo trabajo de oficina, pero no nos pagaban por ello”, afirmó Christy McSwiggin al periódico Las Vegas Review-Journal. “No estaban pagando por la primer hora que nos obligaron a estar allí o la última hora”.

Un representante de Omni declinó hacer comentarios para este reportaje.

El caso de la pareja en 2014 contra Omni terminó en un acuerdo, y la pareja se mudó a Nashville, Tennessee.

Un documento presentado ante el Tribunal de Distrito de EU el 7 de mayo menciona que Omni pagó a los dos ex empleados en su totalidad.

El robo de salarios es un problema recurrente que se encuentra en una variedad de industrias en todo el estado, según un estudio de 2018. No se espera que el ajustado mercado laboral de hoy ayude.

Hallazgos de Nevada

La comisionada del trabajo de Nevada, Shannon Chambers, comentó que los casos de robo de salarios (los cuales son cuando una empresa trata de aumentar sus ganancias al obligar a los empleados a trabajar fuera del horario o no pagarlos por horas extras) han aumentado en Nevada durante los últimos cuatro años. Pero eso no significa necesariamente que más compañías se involucren en prácticas ilegales.

“Estamos recibiendo más quejas”, enunció Chambers. “Parte de eso se debe a que nuestra economía está mejorando nuevamente y hay más personas en la fuerza laboral”.

El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación informó que el desempleo en Nevada cayó cuatro por ciento en abril, el más bajo en 13 años.

Nevada no es el único estado que enfrenta disputas por robo de salarios, según un estudio de 2018 realizado por el centro de recursos de políticas nacionales Good Jobs First.

El informe analizó mil 200 casos de litigios por robo de salarios contra grandes empresas que se han resuelto desde principios del año 2000, incluidos 30 casos en Nevada. Harrah’s, Sierra Pacific Power Co., Red Rock Resorts, Walmart y Wells Fargo fueron algunas de las compañías enumeradas.

“La gente asocia a Walmart con algunos de estos problemas, pero había otras grandes organizaciones, incluidas algunas que no esperábamos, como bancos, compañías de alta tecnología, compañías farmacéuticas”, indicó Philip Mattera, director de investigación de Good Jobs First.

Una portavoz de Walmart declaró que la compañía está comprometida a pagar a sus 1.5 millones de asociados por cada hora trabajada.

“Tomamos este compromiso seriamente y hemos trabajado arduamente para tener los procesos, la tecnología y los sistemas adecuados para hacer de Walmart un lugar gratificante y excelente para trabajar”, escribió en el correo electrónico.

Los casos recientes en el informe incluyen un acuerdo de 700 mil dólares en 2017 con West Business Solutions, un centro de llamadas en Reno y un caso de 2016 que involucra a Bloomin’ Brands, la empresa matriz de Outback Steakhouse y Bonefish Grill, que terminó con un acuerdo de tres millones de dólares.

En total, el informe encontró más de 97 millones de dólares de casos relacionados con el robo de salarios en Nevada entre 24 empresas matrices, 17 de las cuales tenían múltiples casos enumerados en el informe.

“Fue sorprendente para nosotros ver a esos infractores reincidentes”, condenó Mattera. “No es como si fueran demandados una vez y limpiaran su acto. Realmente plantea la pregunta de si estos abusos son parte de su estrategia comercial”.

Caesars Entertainment Corp., el propietario de Harrah’s, y West Business Solutions declinaron hacer comentarios. Bloomin’ Brands, Red Rock Resorts y Sierra Pacific no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de Wells Fargo respondió: “No es infrecuente que los grandes empleadores enfrenten en cualquier momento una amplia gama de litigios por horas y horas de acción colectiva, especialmente en California. Wells Fargo no es una excepción a eso”.

Impacto en los empleados

El robo de salarios puede tomar varias formas, como pedirle a un empleado que limpie antes de registrarse o un gerente que convoque una junta “previa al turno” fuera de horario.

“Si no le pagan por tiempo de trabajo, eso es un gran impacto para un empleado”, aseveró el abogado local Christian Gabroy. “En conjunto, los empleadores ganan millones cada año en robo de salarios”.

Un informe de 2017 del Instituto de Política Económica encontró que en los 10 estados más poblados de los EU, los trabajadores que sufren infracciones al salario mínimo tienen un salario insuficiente de $64 por semana en promedio. Eso es casi una cuarta parte de sus ganancias semanales.

En total, el informe muestra que más de 15 mil millones de dólares en salarios se pierden anualmente debido a violaciones de salarios mínimos en los EU.

“Deberían pagar por cada hora que trabajas”, señaló Gabroy. “No puedes verlo como solo 15 minutos del tiempo de alguien, estos son salarios ganados por los empleados. Tienen que quitarle tiempo a la familia, están trabajando por nada”.

Y eso podría llevar a problemas como la deuda, según los McSwiggins. Dijeron que sus salarios perdidos los forzaron a acumular más de 100 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito.

Si bien las demandas están destinadas a recuperar esas ganancias perdidas en los bolsillos de los trabajadores, algunos dicen que podrían conducir al desempleo.

Casos actuales

La residente de Las Vegas, Tijuana Campbell, inició una demanda colectiva aún pendiente contra su ex empleador, Southwest Gas Corp., el año pasado después de que ella alegara que la compañía no le estaba pagando por su trabajo de horas extra.

Campbell aseguró que ella y sus dos compañeros de trabajo fueron despedidos luego de que sus nombres fueron revelados en la demanda.

