En “Clínica jurídica probono”

La abogada April Green (de frente izquierda) y Miguel Flores, atienden en español a dos personas. Martes 23 de octubre de 2018, en la Clínical Legal Pro Bono. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El abogado Bryan Martin escucha a una pareja en el Neighborhood Recreation Center, durante la jornada “Pregúntale gratis al abogado”. Martes 23 de octubre de 2018, en la Clínical Legal Pro Bono. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Unas cien personas pudieron a “preguntarle gratis” al abogado, en evento Probono en el Neighborhood Recreation Center. Martes 23 de octubre de 2018, en la Clínical Legal Pro Bono. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Unas cien personas de escasos recursos económicos y con preocupaciones legales pudieron hablar con un abogado y recibir consejo, durante un evento gratuito, hace unos días, patrocinado por la agencia Legal Aid Center of Southern Nevada.

“Cada año en octubre ofrecemos esta clínica legal, para ayudar a personas con preocupaciones legales y que no tan fácil tienen acceso a un abogado”, dijo a El Tiempo Christine Miller, directora de Iniciativas Comunitarias, de Legal Aid Center of Southern Nevada. Es una agencia sin fines de lucro cuyo nombre en español sería Centro de Auxilio Legal del Sur de Nevada.

“Este evento es por la ‘Annual National Pro Bono Week’, o en español ‘Semana Nacional Probono’, que cada año se hace en todo el país donde abogados donan su tiempo para dar asesorías legales gratuitas”, explicó Miller.

La Semana Probono –especificó Miller— establece la importancia de que los abogados regresen a la comunidad algo de lo que han ganado, y lo hagan con servicio “Pro bono”, con servicio voluntario. Legal Aid Center siempre lo hace, pero hoy es un evento grande y con más abogados.

“Hoy (martes 23 de octubre) Legal Aid Center tiene aquí su equipo legal y además otro grupo de abogados, en total unos 40, que donan su tiempo de manera voluntaria para dar consejo profesional a gente que lo necesita” afirmó Miller, “es gente de pocos recursos que se le dificulta acceder a los servicios legales”.

El Tiempo preguntó qué tipo de asuntos y cuántas personas atendieron. Miller respondió que fueron asuntos de familia, bancarrota, inmigración, demandas por pequeñas sumas de dinero, propiedad de bienes raíces y otras. Pero la mayoría de casos fueron asuntos familiares, del consumidor y de inmigración.

“Fueron más de cien personas atendidas y en total 135 asuntos que la gente expuso, lo cual quiere decir que algunas personas plantearon más de un caso”, concluyó Christine Miller.

José (quien no quiso dar su apellido) se sintió satisfecho luego de hablar con un abogado, “vine porque tengo que resolver un asunto de migración, no tengo abogado y acudí a Legal Aid Center”, dijo.

“Le expliqué mi asunto al abogado, le hice preguntas y me respondió todo. Después de esta asesoría me quedó muy claro que debo conseguir un abogado, porque hasta ahora me ha ayudado un preparador de formas. La verdad venir aquí me abrió los ojos, estoy agradecido y le recomiendo a la gente que aproveche este tipo de eventos”, agregó.

Una asistente del equipo de Legal Aid Center dijo a este semanario que su agencia “ofrece este tipo de servicios a lo largo de todo el año, pero en dos ocasiones son grandes. Éste de octubre, y el otro es en mayo cuando se celebra el Día Nacional de la Ley”.

De manera permanente Legal Aid Center da asesoría legal, dijo la asistente y entregó un folleto informativo de servicios. Según éste, el Programa “Ask-A-Lawyer” tiene abogados voluntarios que dan consulta gratis (con duración de 15 minutos).

Por ejemplo, hay “Ask-A-Lawyer Program” con asuntos de familia cada jueves, de 2 a 4 p.m. en el edificio de la Corte de Familia (601 N. Pecos, LV – 89101). En asuntos de propietario/inquilino, cada miércoles de 10 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 3 p.m. en el Regional Justice Center (200 Lewis Ave. en el centro de LV).

La Clínica de Atención Pro Bono tuvo lugar del 23 de octubre pasado en el Neighborhood Recreation Center (1638 N. Bruce St., en North Las Vegas).

Para contactar a Legal Aid Center: Teléfono (702) 386-1070.

www.lacsn.org