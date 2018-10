Bellagio nacido en 1998, innovó el Strip de Las Vegas

octubre 15, 2018 - 10:30 am

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre Bellagio durante la gran inauguración del casino, el domingo 18 de octubre de 1998. (Oficina de Noticias de Las Vegas)

Las Fuentes de Bellagio se muestran el martes 2 de octubre de 2018 en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los clientes pasan por la escultura de vidrio de Chihuly Fiori de Como en el vestíbulo de Bellagio el martes 2 de octubre de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Conservatory & Botanical Gardens el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Conservatory & Botanical Gardens el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

The Conservatory & Botanical Gardens el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los clientes juegan en Bellagio el martes 2 de octubre de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los jugadores prueban su mano en la sala de póquer High Stakes el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los clientes disfrutan de una bebida en el Lily Bar el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los clientes almuerzan en Petrossian Bar el martes 2 de octubre de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Randy Morton es presidente y director de operaciones de Bellagio en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Compradores en el Bellagio el martes 2 de octubre de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Los compradores pasan por Harry Winston el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La gente disfruta de la piscina en Bellagio el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Las salas del Bellagio están llenas el martes 2 de octubre de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Gran suite de dos dormitorios el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Gran suite de dos dormitorios el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Suite de salón el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Suite de salón el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La Galería de Bellas Artes de Bellagio, el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La Galería de Bellas Artes de Bellagio, el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La implosión de Aladdin en abril de 1998. (Las Vegas Review-Journal)

Trabajadores limpiando y retirando escombros después de la demolición de la torre norte de 23 pisos del Hotel Dunes. (Foto de archivo RJ)

Construcción de Bellagio en agosto de 1996. (Foto de archivo RJ)

Construcción de Bellagio en agosto de 1996. (Foto de archivo RJ)

Bellagio y la construcción de Paris Las Vegas en 1997. (Las Vegas Review-Journal)

Los trabajos de construcción continúan en Bellagio en noviembre de 1997. (Las Vegas Review-Journal)

El exterior del Bellagio en agosto de 1997. (Las Vegas Review-Journal)

Los espectadores se esconden cuando la niebla del viento los golpea durante los eventos previos a la apertura en Bellagio en 1998. (Las Vegas Review-Journal)

Serena y Tom Hawley esperan a que los fuegos artificiales de apertura se inicien en Bellagio en 1998. Lamentablemente, los fuegos artificiales fueron cancelados debido a los fuertes vientos. (Las Vegas Review-Journal)

Miles de personas hacen fila esperando para ingresar al Bellagio, que se inauguró el jueves 15 de octubre de 1998 en la noche del jueves por la noche. (Las Vegas Review-Journal)

Los jugadores prueban su mano en la sala de póquer High Stakes el martes 2 de octubre de 2018, en Bellagio, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

En una fría noche de otoño hace 20 años, miles de turistas curiosos y lugareños rodearon un lago de ocho acres para ver por primera vez lo que se convertiría en una atracción característica del Bellagio: las fuentes danzantes.

Después de que Bellagio abriera, Las Vegas Boulevard se cerraba continuamente durante los espectáculos de la fuente porque las multitudes se desbordaban en la calle.

“Era algo completamente nuevo, y nadie había visto algo así antes”, dijo Paul Berry, el primer ejecutivo en propiedad del Bellagio.

El proyecto de la fuente fue realizado por WET Design, con sede en Los Ángeles, y su presidente y director general, Mark Fuller, afirmó que el diseñador del Bellagio, Steve Wynn, quería que fuera único.

“Él nos dio un gran desafío, y pusimos nuestros corazones y almas en ello”, comentó Fuller. “Dijo: ‘Quiero que la gente cuando experimente esta fuente sean bloqueados emocionalmente de Las Vegas, quiero que queden sorprendidos, es por eso que es importante que esto abarque la música de una manera que las fuentes nunca han hecho antes”.

Las fuentes son solo una de las muchas características de renombre que han ayudado al Bellagio (llamado así por un pueblo italiano en el lago de Como) a establecer el estándar para los resorts del Strip. También está su conservatorio, sus famosos restaurantes diseñados por chefs, el espectáculo acuático “O” del Cirque du Soleil, una galería de arte que ha albergado a Picassos, Monets y Warhols, y una sala de póquer con un buy-in de $20 mil.

El lunes se cumplen 20 años desde la noche de apertura. Desde el debut del Bellagio, se han abierto nuevos y deslumbrantes complejos en el Strip, pero ninguno puede igualar su prestigio como un icono de Las Vegas.

“Es una buena propiedad justo en el centro del Strip, y esas fuentes no solo venden la propiedad, sino que venden todo el Strip”, afirmó Brent Pirosch, director de consultoría de juegos del Global Gameing Group de CBRE, con sede en Las Vegas.

“¿Hay propiedades más nuevas? Sí, pero no están en el mero centro del Strip con fuentes reconocidas mundialmente”.

El hotel fue concebido y construido por Steve Wynn y más tarde comprado por MGM Resorts International. La visión de Wynn resultó en algunos puntos de referencia icónicos y ayudó a crear Las Vegas como un destino, especialmente las famosas fuentes, que habitualmente se ubican en los primeros lugares en las listas de “Los lugares más fotografiados de Estados Unidos”

“El Bellagio creó esa parte icónica de Las Vegas, que es la fuente”, agregó David Schwartz, director del Centro de Investigación de Juegos en la UNLV.

Noche de estreno

La mayoría de los lugareños no sabían qué esperar de la propiedad de 1.6 bdd, el hotel más caro que se construyó en ese momento. Wynn fue famoso por sus proyectos, invitando solo a unos pocos analistas y asociados cercanos durante la construcción.

Ofreció algunos detalles tentadores sobre el interior después de una de las implosiones de construcción más elaboradas de Las Vegas en la historia. Wynn organizó un espectáculo coordinado en el que una descarga de bala de cañón de Treasure Island resultó en la destrucción del Dunes. La implosión de Dunes se filmó para una película para televisión hecha en 1994, “Treasure Island: The Adventure Begins”, producción ejecutiva de Wynn.

Berry recordó haber caminado alrededor de la propiedad la noche antes de la inauguración.

“Las luces, los silbidos y las campanas se estaban activando en las pruebas, pero no había clientes”, dijo. “Esa fue la última vez que sería así”.

El ex gobernador Bob Miller, quien se convirtió en miembro de la junta directiva de Wynn Resorts después de dejar el cargo, dijo en ese momento que “nada podría haberlo preparado” para la grandeza de la noche de inauguración del resort.

Incluso hoy, el complejo continúa superando las expectativas. Los informes anuales de MGM muestran que la propiedad ha superado históricamente a todas las otras propiedades de la compañía. En 2017, el Bellagio obtuvo casi 1½ veces el ingreso operativo que registró la siguiente propiedad con mejor desempeño, el MGM Grand. Y, en los primeros seis meses de este año, Bellagio tuvo el ingreso operativo más alto entre todas las propiedades de MGM a nivel mundial.

Randy Morton, presidente y director de operaciones de Bellagio, comentó que cree que gran parte del éxito del hotel se puede atribuir a que se construyó en un momento en que la dependencia del casino como centro de ganancias principal estaba disminuyendo y las comodidades no relacionadas con el juego se estaban convirtiendo en el centro de atención. Eso dio como resultado un mayor énfasis en el producto de la habitación, el comercio minorista, el espectáculo en “O”, los restaurantes y la Galería de Bellas Artes Bellagio.

Schwartz argumentó que la estrategia ha dado sus frutos, ya que los ingresos no relacionados con el juego han aumentado con el tiempo, mientras que los ingresos de los juegos solo han disminuido.

“Esta es una tendencia que comenzó con el Mirage en 1989, y realmente se amplificó con Bellagio”, destacó.

Turismo

El conservatorio del Bellagio es otro rasgo distintivo. Alrededor de 20 mil personas lo atraviesan todos los días, excepto durante la temporada de vacaciones cuando el recuento se eleva a alrededor de 30 mil. El programa se cambia cinco veces al año durante las cuatro estaciones y el año nuevo chino.

Cada vez que se cambia el espectáculo, un grupo dedicado de aficionados se queda en el hotel para que puedan observar y experimentar el cambio de cinco días de los equipos de horticultura y conservatorio.

Julie Posocco, residente de Las Vegas, visitó el conservatorio el jueves y aseguró que visita la propiedad cuando se hacen “todos los cambios”.

“Te hace sentir como si estuvieras en otro lugar”, destacó.

Su amiga, Christine Weisner, de Kitchener, Ontario, es miembro de la tripulación de WestJet que visita Las Vegas regularmente. “Solo entrando, el olor”, dijo Weisner. “Siempre ves algo diferente, todo el mundo sabe de las fuentes; no todos saben sobre los jardines”.

“O”, el segundo espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas, fue una innovación nueva cuando llegó y continúa ganando ovaciones de cinco minutos en la mayoría de las actuaciones, que con frecuencia se agotan.

En 2004, Bellagio creció a 4 mil habitaciones con la adición de la Torre Spa. A diferencia de otras expansiones de hoteles, Bellagio no agregó un nuevo mostrador de facturación con la expansión, prefiriendo mantener una ubicación única para llegadas y salidas bajo el dosel de pétalos de flores de cristal de Dale Chihully en el lobby. Berry agregó que la escultura se modificó tres semanas después de la apertura inicial porque Wynn quería más pétalos de flores.

Otra modificación provocada por la llegada de Spa Tower fue la eliminación de una elegante escalera que la actriz Julia Roberts descendió en la nueva versión de “Oceans 11”, lanzada en 2001. Se desmanteló para proporcionar acceso a nuevas habitaciones y suites.

Al Hernández, de Las Vegas, se paró afuera en las fuentes de Bellagio el jueves, esperando un espectáculo de la tarde. Es un visitante recurrente que regresa cuando tiene compañía. “Tengo muchos amigos de aerolíneas que vienen 17 veces al año”, comentó.

Uno de ellos, Mario Portales de Nueva York, estaba en su primera visita a Las Vegas y dijo que sentía curiosidad por las fuentes. “Yo quería verlas, quería experimentar Las Vegas”.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) registró más del 10 por ciento de aumento en las visitas en el primer año en que Bellagio estuvo abierto, pero no está claro qué parte de ese aumento puede atribuirse solo a la apertura del Bellagio.

“Una y otra vez, Las Vegas se ha recreado y en 1998 el Bellagio inició otra era de reimaginación”, aseveró Jeremy Handel, un portavoz de LVCVA. “Si bien no recopilamos información específica sobre los centros turísticos, sabemos que el trabajo duro que realizan los centros turísticos y las atracciones todos los días continúa atrayendo los intereses de nuestros huéspedes y es parte del atractivo generalizado que Las Vegas tiene para los visitantes primerizos y frecuentes.”

Características replicadas

El Bellagio entregó la experiencia de lujo tan bien que los competidores pronto siguieron su ejemplo.

“Tal como sucedió con The Mirage nueve años antes, realmente hizo que muchas otras propiedades se volvieran más lujosas”, añadió Schwartz.

Algunas de las características clave de Bellagio también se replicaron en otros lugares.

La galería de arte fue un punto de orgullo para Wynn, quien colocó obras de arte en sus otros centros turísticos e inspiró a MGM a colocar arte público en algunas de sus otras propiedades.

MGM ahora está llevando al Bellagio al extranjero, inaugurando el no belga Bellagio Shanghai en China a principios de este año y planea abrir una propiedad con la marca Bellagio en Dubai en 2021.

Los centros turísticos Wynn Macau y Wynn Palace en Macao tienen lagos con espectáculos de fuentes. Wynn Macau agregó color al sistema de luz y a las bolas de fuego similares a las que aparecen en el volcán del Mirage.

Wynn también desarrolló un programa de producción, “Le Reve”, en Wynn Las Vegas, con características similares a las de “O”.

“Wynn (Las Vegas), y Encore (Las Vegas), e incluso Venetian, Palazzo y Aria, todos han usado la fuerza del modelo Bellagio cuando desarrollaron sus propias propiedades”, afirmó Pirosch.

Lealtad del empleado

Cuando MGM Resorts International celebre el vigésimo aniversario de la apertura de Bellagio el lunes, tendrá un saludo especial a los empleados que han estado allí desde el primer día, todos los 2,000.

“El hecho de tener tantos empleados desde hace 20 años es una hazaña notable para nuestra industria y habla mucho, no solo de la experiencia que hemos creado para nuestros huéspedes, sino también de la familia en la que nos hemos convertido”, recalcó Morton.

Durante 24 horas, incorporando cada turno, los 8 mil trabajadores de Bellagio disfrutarán de los platillos especiales del menú (y pastel) en Mangia, el comedor de la compañía.

Durante la celebración, se mostrarán fotos de la construcción del complejo y fotos originales de los empleados del Día Uno. Un pastel con sabor a chocolate y vainilla creado por el equipo de pastelería de Bellagio presentará cinco niveles de color marfil con las palabras “Celebrate Bellagio”, ingeniosamente inscritas en el segundo y tercer nivel con un “20” en el nivel superior. Un marco dorado con una imagen del complejo se sentará en la base de la torta.

El menú contará con los favoritos de los empleados, incluido “Jim´s Plate”, una alternativa gastronómica que MGM ofrece que incluye pollo, pescado y una variedad de opciones de alimentos saludables.

Para Morton, Bellagio como edificio está bien, pero él cree que es el personal lo que diferencia a Bellagio de las otras propiedades del sur de Nevada.

Morton puntualizó que Mangia es su lugar favorito en el edificio, y nunca se cansa de ver el espectáculo de la fuente, especialmente la parte de la coreografía sincronizada de la canción de Frank Sinatra, “Fly Me to the Moon”.

“Si bien nuestro edificio es ciertamente hermoso”, continuó, “lo que realmente hace que Bellagio sea tan especial es la increíble dedicación, el compromiso con el servicio al huésped y la atención al detalle de cada uno de nuestros empleados”.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera The Venetian y Palazzo.