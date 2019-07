CCSD detiene el plan para eliminar 170 empleos de decanos

Las secundarias y preparatorias del Condado de Clark reducirán $98 por estudiante de sus presupuestos para cerrar un déficit proyectado de 17 millones de dólares para el próximo año escolar, revirtiendo una decisión previa del Superintendente Jesús Jara de eliminar aproximadamente 170 puestos de decanos.

La reversión, anunciada en una conferencia de prensa el miércoles por Jara y otros funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Clark, significa que los directores de las escuelas afectadas trabajarán con sus equipos organizativos para determinar dónde recortar sus presupuestos.

El anuncio se produce después de que Jara enfrentó una fuerte reacción pública por la eliminación de los decanos, que son administradores escolares que manejan una serie de tareas, especialmente la disciplina estudiantil.

“Después de una gran cantidad de aportes de los interesados, me complace informar que no eliminaremos los puestos de decanos”, declaró Jara. “El rotundo mensaje de todas las partes interesadas, incluidos los maestros, los profesionales de apoyo, nuestros directores y nuestra comunidad, fue que la decisión era mejor dejarla en manos de nuestros directores junto con nuestros equipos de organización escolar”.

Algunas escuelas ya han encontrado formas creativas de recortar dinero en otras partes de su presupuesto para mantener esos puestos en su equipo administrativo.

El distrito proyecta que recibirá cinco mil 863 dólares por alumno en fondos estatales para el próximo año escolar, que se complementa con los ingresos locales. El año pasado, el distrito gastó un total de ocho mil 959 dólares por alumno.

La fe en los líderes escolares.

Jara comentó que confía en los directores y los equipos escolares para equilibrar sus presupuestos.

“No haremos ningún recorte a los maestros de aula”, anunció. “No haremos recortes para apoyar a los profesionales o aumentar el tamaño de las clases, dado que tenemos algunos de los tamaños de clase más grandes en Estados Unidos”.

Las escuelas aún pueden elegir eliminar las posiciones de decano si lo desean.

Mientras tanto, la Asociación de Educación del Condado de Clark no se ha retractado de su amenaza de huelga si hay recortes en las aulas.

La presidenta del sindicato, Vikki Courtney, fue conciliadora después del anuncio de Jara, sin embargo, dijo que el distrito ha colaborado para solicitar aportes de la comunidad.

“Estoy segura de que el superintendente hará su trabajo para asegurarse de que (las escuelas) hagan lo que se supone que deben hacer”, comentó sobre cualquier posible recorte en las aulas.

Los recortes afectarán a las escuelas de manera diferente, dependiendo de sus inscripciones para el próximo año.

Algunos perderán más fondos bajo esta nueva decisión de lo que tendrían al eliminar sus puestos de decano, mientras que a otros les irá mejor.

Ganadores y perdedores

Chaparral High School, por ejemplo, recortó 219 mil 268 dólares de su presupuesto cuando perdió a sus decanos. Perder aproximadamente $98 por estudiante significa perder otros 19 mil 801 dólares, según los documentos del distrito.

Mientras tanto, la escuela secundaria Findlay, que originalmente recortó 208 mil 500 dólares, solo tendrá que recortar 128 mil 14 dólares, ahorrando a la escuela más de $80 mil.

Según la directora general de recursos humanos, Nadine Jones, restablecer a las aproximadamente 140 personas que ocupaban el puesto de decano en lugar de colocarlas en un puesto de enseñanza, aumentará las vacantes de maestros por encima de las aproximadamente 640 del último informe.

El anuncio se produjo poco después de que un juez de la Corte de Distrito de Las Vegas removió el miércoles una orden de restricción temporal que prohíbe al distrito escolar eliminar los trabajos de decano.

La orden se deriva de una demanda presentada por el sindicato de administradores, que alegó que la junta violó la ley estatal de reuniones abiertas cuando esta aprobó la eliminación de los decanos en una reunión a puertas cerradas en junio.

Desde entonces, Jara ha mantenido una serie de reuniones con equipos de maestros, personal, directores y miembros de su equipo de liderazgo para solicitar otras opciones para eliminar el déficit.

La jueza Nancy Allf enfatizó que el distrito tiene el derecho de tomar cualquier decisión que desee para cerrar el déficit siempre que se haga de manera legal.

#JudgeNancyAllf granted a motion to dissolve a temporary restraining order in the school dean case against CCSD. The circumstances in the case no longer warrant such relief. The dissolution will be effective after entry of the order pic.twitter.com/mXmTWfsUfo

— M Price (@LasVegasCourts) July 24, 2019