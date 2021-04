Oficiales de Henderson con años de mala conducta siguieron trabajando. Registros confidenciales revelan por qué

A gentes de Henderson que llevan años recibiendo quejas de ciudadanos, acusaciones de mala conducta sexual o arrestos criminales siguen trabajando, y algunos han sido ascendidos, según una investigación del Review-Journal sobre disciplina y responsabilidad.

Un agente, ahora teniente, se enfrentó a unas 50 denuncias con casi una docena de acusaciones sostenidas a lo largo de sus 18 años de carrera, según los registros. Violó normas de uso de fuerza al patear a un hombre que sufría un ataque diabético durante una detención de tránsito muy publicitada, amenazó a otro mientras cumplía una orden judicial y mintió en un informe policial, según los documentos de asuntos internos. A pesar de ello, fue ascendido dos veces.

Un funcionario de prisiones que trabaja en la cárcel de la ciudad de Henderson envió fotos de sí mismo desnudo a una colega y fue multado dos veces por cargos penales, incluyendo una vez por agresión. Inicialmente fue despedido tras una acusación de conducción en estado de embriaguez, pero fue restituido por un árbitro y siguió teniendo problemas de mala conducta, según los registros.

Un sargento con más de 30 denuncias usó dos veces su rifle para golpear a personas inocentes, fue arrestado por golpear a su novia y permitió que oficiales anularan multas de tráfico para los “amigos de HPD”, muestran los registros. Se retiró voluntariamente en 2018 con una pensión de 117 mil dólares al año.

Los registros de asuntos internos recientemente publicados permitieron al Review-Journal identificar a un pequeño grupo de oficiales de Henderson con años de violaciones sustantivas que evadieron acción disciplinaria seria. Esos registros proporcionan una mirada más cercana a la responsabilidad de la policía en el segundo departamento más grande del Valle de Las Vegas.

En los datos que se remontan a casi 20 años, más de 150 oficiales de Henderson estuvieron involucrados en cinco o más incidentes en los que se presentaron acusaciones de mala conducta contra ellos. Alrededor de 40 oficiales tuvieron 10 o más acusaciones sostenidas, y seis de ellos renunciaron o fueron despedidos, según muestra un análisis del Review-Journal de los datos de asuntos internos de Henderson.

“Los jefes de policía y los alguaciles están haciendo lo correcto y despidiendo a personas que no deberían estar en las fuerzas del orden”, indicó el ayudante del alguacil de LVMPD, Chris Jones, que supervisa las operaciones de asuntos internos. “No queremos trabajar junto a un policía malo, y no queremos pasar lo que pasamos el año pasado por culpa de algunos policías en Minnesota. Pero hay cosas que nos atan las manos, y esos procesos deben cambiar”.

El Review-Journal pidió a tres departamentos el número de agentes con expedientes limpios. Henderson no respondió, y LVMPD y North Las Vegas indicaron que esas estadísticas no se mantienen. Sin embargo, el portavoz de LVMPD, Larry Hadfield, comentó que solo el 0.09 por ciento de las interacciones de la policía de LVMPD con los residentes condujo a una queja en 2019, y solo el 0.01 por ciento de las interacciones condujo a una queja sostenida.

L a carrera del teniente de policía de Henderson, Brett Seekatz, ha estado llena de acusaciones de mala conducta; la más notoria fue una detención de tránsito en 2010 en la que un video mostraba que había dado cinco patadas en la cabeza a un conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol.

Pero el conductor, Adam Greene, estaba desorientado y sufría un episodio de diabetes y posteriormente demandó a la policía.

Las acciones de Seekatz, descritas como una onda expansiva en todo el valle, costaron a los contribuyentes casi 300 mil dólares en indemnizaciones.

El agente no fue despedido, degradado ni acusado de ningún delito. Pero Asuntos Internos presentó una denuncia por uso innecesario de fuerza, y Seekatz, que entonces era sargento, recibió una reprimenda verbal, según los registros.

Lo que no se ha hecho público es una lista de unas 50 denuncias de mala conducta que se produjeron en 20 incidentes diferentes investigados por asuntos internos, según los registros. Once de las acusaciones, derivadas de cinco incidentes diferentes, se mantuvieron, pero el castigo más severo para Seekatz fue una amonestación por escrito, según los documentos obtenidos por el Review-Journal.

El Review-Journal identificó a Seekatz en un análisis de los datos de asuntos internos como uno de los cuatro oficiales de policía de Henderson que permanecieron en el trabajo a pesar de años de quejas y mala conducta, planteando preguntas sobre la supervisión de la agencia y la aptitud para servir.

A diferencia de LVMPD y North Las Vegas, Henderson liberó cientos de páginas de informes de asuntos internos como parte de una solicitud de registros, lo que permitió un vistazo sin precedentes a los antecedentes de los oficiales problemáticos.

En sus 18 años de carrera, Seekatz fue ascendido a sargento y luego a teniente, ganando 263 mil dólares de sueldo y beneficios en 2019. Desde la detención de tránsito de 2010, la compensación anual total de Seekatz aumentó en más de 100 mil dólares, según Transparentnevada.com.

Después de la detención de tránsito de Greene, se presentaron otras 25 supuestas infracciones contra Seekatz relacionadas con cuatro incidentes diferentes, incluyendo acusaciones de presentación de informes falsos o incompletos, conducta impropia y negligencia del deber. Asuntos Internos consideró que todas las denuncias no se sostenían o eran infundadas.

Una queja que se sostuvo, sin embargo, fue por un incidente en agosto de 2019 cuando Seekatz fue acusado de mala conducta por el trabajador postal de medio tiempo Khalil Carter. Carter alegó que Seekatz lo amenazó con disparar a través de la puerta de su apartamento y mintió sobre lo que dijo Carter para obligarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad durante un arresto por un cargo de arma de fuego, según los registros y entrevistas de asuntos internos.

“Te estoy amenazando, deja de hablar por encima de mí y escúchame un segundo”, cita el informe de Asuntos Internos a Seekatz gritando a través de la puerta de Carter. “Si salieras y me hablaras como un hombre en lugar de como una ***** escondido detrás de una **** puerta, entonces tal vez podríamos hablar”.

Los investigadores de Asuntos Internos de Henderson consideraron que Seekatz fue grosero, insultante y actuó de forma que desacreditó al departamento, según los registros. Seekatz también fue multado por no encender su cámara corporal como lo requiere la política de Henderson, muestran los registros. Dijo a los investigadores que instigó a Carter para que saliera y que la cámara funcionaba mal. Seekatz recibió una amonestación por escrito.

Carter dijo que el comportamiento de Seekatz le hace cuestionar a la policía y a los tribunales. “Me dijeron que si me declaraba culpable de esto (de mostrar un arma durante una disputa de tránsito), dejarían de lado la mentira de que estaba apuntando con un arma (a la policía) y que los estaba amenazando”, dijo Carter. “Eso demuestra que el sistema de justicia penal no es justo”.

El jefe de la policía de Henderson, Thedrick Andres, defendió el castigo a Seekatz en el caso de Carter. “En los tres años que llevo aquí, el teniente Seekatz ha hecho su trabajo”, dijo Andres, que se negó a comentar las infracciones de Seekatz antes de ser jefe. “Ha hecho su trabajo de acuerdo con nuestras políticas y nuestros procedimientos. Y cuando no ha sido así, se le han exigido responsabilidades”.

Seekatz, contactado por teléfono, comentó que no podía hablar de la confrontación con Carter hasta que se completara su apelación a la decisión de asuntos internos, y añadió que volvería a llamar si decidía comentar los otros incidentes de su expediente de asuntos internos. Nunca lo hizo.

Antecedentes de quejas

Seekatz empezó a recibir quejas ciudadanas un año después de incorporarse al departamento en 2002 como agente de patrulla.

Entre 2003 y 2010, Asuntos Internos investigó 20 acusaciones sobre 13 incidentes diferentes, según los registros. Seekatz fue acusado de ser maleducado, de usar un lenguaje profano y degradante, de utilizar fuerza innecesaria, de mentir en los informes policiales y de realizar registros e incautaciones de forma indebida durante las llamadas de la policía, según los registros.

Se mantuvieron seis de los cargos a lo largo de tres incidentes, incluyendo no presentarse en el tribunal, presentar un informe falso para ayudar a un colega y fuerza innecesaria en la detención de tránsito de Greene.

Durante ese tiempo, Seekatz fue también la última persona en poseer un rifle de asalto M4 totalmente automático antes de que desaparecieran. Nunca fue multado por el incidente de 2009, y el arma nunca se recuperó, según los registros. Seekatz dijo a los investigadores que devolvió el rifle a principios de 2008 después de ser reasignado de SWAT a asuntos internos.

Las acusaciones durante los primeros años de la carrera de Seekatz incluyen un incidente de 2010 en el que dirigió a un agente para que presentara una acusación por conducir ebrio contra un hombre en bicicleta, pero no era consciente de que la ley no permitía presentar cargos por conducir ebrio contra personas que no fueran motoristas. Un supervisor tuvo que corregir a Seekatz, y la denuncia se consideró “solo de servicio”, lo que significa que no era una violación de la política policial.

Ese mismo año, Nikki Bott, divorciada del policía de Henderson Jeffrey Bott, dijo a los investigadores de asuntos internos que el informe policial de Seekatz sobre una disputa doméstica contenía falsedades (incluyendo la indicación de que estaba intoxicada) para ayudar a su marido en un caso de custodia de los hijos. Los investigadores de Asuntos Internos determinaron que Seekatz faltó a la verdad, presentó un informe falso y no cumplió con sus funciones de forma imparcial. Recibió una amonestación verbal. No fue posible contactar con Nikki Bott para que hiciera comentarios.

Patada en la cabeza a un motorista

La detención de tránsito de octubre de 2010 en la que se vio involucrado Adam Greene desencadenó una investigación de la oficina del fiscal del distrito.

Greene, entonces de 38 años, conducía hacia el trabajo a primera hora de la mañana cuando su nivel de azúcar en sangre bajó repentinamente.

Seekatz acudió a ayudar a los agentes de la Nevada Highway Patrol (NHP), que sospechaban de un conductor ebrio.

Mientras varios agentes obligaban a Greene a tirarse al suelo, desorientado, Seekatz le dio cinco patadas en la cara y le gritó dos veces “deja de resistirte, hijo de ****”, según muestran los videos de la NHP y los registros de asuntos internos. Después de que los agentes encontraran la insulina de Greene, Seekatz preguntó a los agentes de la NHP si tenían las cámaras de sus vehículos en marcha y exclamó: “¡Qué bien! Me van a grabar dándole una paliza a este tipo”, según el informe de asuntos internos, que se hizo público por primera vez.

Greene se rompió las costillas y sufrió contusiones en la cara y el torso, según su demanda.

A Seekatz se le preguntó durante la investigación de fuerza excesiva si el entrenamiento del departamento “le enseñó a golpear a la gente en la cabeza y respondió 100 por ciento positivo”. Debido a las circunstancias, dijo a los investigadores que pensaba que iba a tener que “matar a este hombre”.

Seekatz también le comentó a los investigadores que creía que otros agentes habrían utilizado más fuerza, y que si no lo hubieran hecho, el forcejeo habría durado más tiempo, según los registros. Seekatz dijo que le habían enseñado que la cabeza del sospechoso era un lugar en el que los agentes podían dar patadas sin causar un traumatismo más grave (o una zona verde), pero entonces el investigador le mostró un gráfico en el que la cabeza se consideraba una zona roja o un lugar en el que un golpe corre el riesgo de causar un traumatismo más grave, según muestran los registros.

“El sargento B. Seekatz afirma que no sabe qué hizo mal, aparte de su vocabulario que no se vio bien y la zona roja que tampoco se ve bien, pero en su mente no es una zona roja y ha sido entrenado para que no sea una zona roja”, dice el informe.

Los registros también muestran que Seekatz se sintió mal después de que Greene recibiera atención médica. Se disculpó y sacó unas toallitas para quitar la suciedad de la cara de Greene.

Greene declinó recientemente hacer comentarios a través de su abogado.

La revisión del caso por parte de la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark determinó que no pudieron probar la malicia en el caso, lo que sería necesario para condenar a Seekatz, según los registros.

En 2016, Henderson ascendió a Seekatz a teniente.

Los agentes de la ley afirman que a menudo son el foco de quejas frívolas, y los registros indican una amplia gama de acusaciones contra los agentes de policía.

En 2015, Antonio Falcon se quejó de que Seekatz y sus subordinados lo estaban perfilando como hispano después de que la policía lo detuviera por tener faros azules y tinte oscuro en su coche, muestran los registros. Pero Falcon, que no pudo ser localizado para hacer comentarios, admitió a los oficiales que era italiano, no hispano, dice el informe de asuntos internos. En los registros también se cita a Falcón diciendo a los agentes que debían tratarle “como a un rey” porque trabaja en el Canal 13 y haría un reportaje sobre la detención. Al parecer, nunca trabajó para la cadena de televisión.

Seekatz en servicio de oficina

El abogado de Greene, Todd Moody, dijo que se sorprendió al escuchar que Seekatz estaba cumpliendo una orden de arresto contra Carter en 2019 porque los funcionarios de la ciudad le aseguraron en 2012 que Seekatz sería corrido. “La ciudad de Henderson nos avisó que tendría un trabajo de oficina”, escribió Moody en un correo electrónico.

La portavoz de Henderson, Kathleen Richards, declaró que los funcionarios de la ciudad solo le dijeron a Moody que Seekatz estaba entonces en un trabajo de escritorio. “No se hicieron representaciones o garantías al señor Moody sobre las futuras asignaciones de trabajo del (entonces) sargento Seekatz y eso no se abordó en el acuerdo”, escribió en un correo electrónico.

En noviembre de 2019, Carter aceptó declararse culpable de un cargo de intento de agresión grave, y el fiscal de distrito acordó retirar la acusación de delito grave de intimidación a la policía, según los registros. Carter comentó que el arresto y la declaración de culpabilidad le costaron seis mil dólares en fianza, honorarios de remolque de automóviles y facturas legales, y dejó de entrenar para una certificación de tasador de viviendas debido a la condena.

Carter fue investigado en 2017 por descargar accidentalmente su arma en su apartamento, pero no fue acusado en el caso, muestran los registros. No tenía cargos criminales previos antes de su arresto en 2019.

Tres semanas después de su arresto por furia al volante, Carter dijo que la policía volvió a llamar a su puerta, pero esta vez los agentes buscaban a un antiguo residente.

“Siento que no hay esperanza para el futuro”, dijo Carter. “Si este tipo de cosas pueden pasar tan fácilmente y la justicia te declara culpable, no importa si eres inocente. Es una locura. Me aterra que la policía venga a la puerta”.