Puertas y techo especiales para que el estadio de los Raiders se sienta al aire libre

No hay duda en la mente de Don Webb que el nuevo Estadio de Las Vegas será el lugar favorito de la gente para realizar sesiones de fotos.

Estará en una plaza donde se encenderá una llama eterna en memoria del fundador de los Raiders, Al Davis. Desde allí, mira hacia el norte y verás el Strip de Las Vegas.

Esa apertura de 80 por 215 pies tendrá puertas de lanai que se pueden abrir para respirar aire fresco en esos días perfectos de otoño por los que es famoso el sur de Nevada. Esas puertas y el techo translúcido del estadio le darán al estadio de Las Vegas la apariencia de un lugar al aire libre con un campo de césped natural.

“Toda la zona de la plaza allá arriba, alrededor de la antorcha, será espectacularmente popular”, predijo Webb, el director de operaciones de la filial de construcción de los Raiders en el estadio.

Justo por encima de la entrada principal al estadio, la plaza será ideal para el tráfico de fans; desde allí, algunas personas se moverán hacia el nivel del campo o hasta los alcances más altos de los asientos baratos del estadio. Tener una entrada principal donde la mitad de los asistentes suben y la otra mitad se considera el patrón ideal de ingreso y egreso para un estadio.

Similar a otros estadios

La apertura en el estadio será similar a la que se ofrece en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis y en el US Bank Stadium en Minneapolis. Ambas puertas se abren a las vistas de sus respectivos centros de la ciudad.

Webb explicó que el propietario del equipo, Mark Davis, quería sentirse como en un estadio al aire libre, incluso en un clima desértico.

“Pensamos que el mejor compromiso se produjo de tres maneras”, explicó Webb. “Uno, un techo translúcido para dejar que entre luz natural, no será completamente transparente, dos, ampliaciones de vidrio. Es una caja de vidrio y no es una forma barata de construir un edificio, pero queríamos esa transparencia”.

“Tres, queríamos una gran abertura que, incluso cuando está cerrada, parezca estar abierta. Tenemos un corredor con vista desde ese nivel de la plaza a través del área de la antorcha mirando hacia el Strip. Esa es una visión de mil millones de dólares en lo que a nosotros respecta”, reveló.

Webb señaló que el equipo optó la opción “más sexy” de un techo retráctil, pero la realidad era que la mayoría de las veces el techo se cerraría debido al calor del desierto a fines del verano y principios del otoño.

