En vista de todos, con Edwin Saldarriaga

El Blind Center of Nevada atiende las necesidades de las personas con discapacidad visual en Las Vegas. Jueves 10 de enero de 2019. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Edwin Saldarriaga es una de las personas con discapacidad visual en Las Vegas, que hace un esfuerzo por concientizar a la comunidad sobre los retos que enfrentan en lo cotidiano. Jueves 10 de enero de 2019. Foto Cortesía.

El Día Mundial del Braille se celebra anualmente el 4 de enero en honor a Luis Braille, su inventor, que nació en un día como ese, pero en 1809.

La Unión Mundial de Ciegos (UMC) es la organización global que representa los 285 millones de personas que se estima son ciegas o deficientes visuales en el mundo. Sus miembros son organizaciones dirigidas por discapacitados visuales para la propia defensa de sus intereses y entidades que les brindan servicios en más de 190 países, así como organizaciones internacionales que trabajan en el campo de la discapacidad visual.

“Las elevadas cifras de personas con discapacidad o débiles visuales, muchas veces son derivadas de complicaciones como la diabetes, lo que genera una carga pública en muchos casos. La ceguera o discapacidad visual no tiene un grado significativo de concientización por parte de la sociedad en su conjunto”, comentó Edwin Saldarriaga, periodista de origen ecuatoriano residente en Las Vegas desde hace muchos años. “El hecho de ayudar a las personas con un cheque o subvenciones, no es determinante, en mi opinión deben hacerse otras cosas que favorezcan la independencia, el desarrollo y la inclusión en la sociedad”, dijo.

La intención de Saldarriaga es motivar a la gente a sentirse útil y alejarse de la posibilidad de convertirse en una carga para su familia, el sistema y la comunidad.

“Yo celebré la fecha hablando con la gente, yo les preguntaba si sabían que era el Día del Invidente, porque ni en el Blind Center of Nevada tenían conocimiento de la importante fecha para nosotros”, señaló, destacando que “te das cuenta de que, muchas veces, ni la misma gente que tiene discapacidad se interesa en su problemática. Hay una aparente apatía de parte de las instituciones públicas y privadas y también de nosotros que, siendo un grupo vulnerable, deberíamos de estar informados.”

En opinión de Edwin Saldarriaga, que quizá sea el único periodista invidente titulado como periodista en el Ecuador, aquí no hay un liderazgo que pueda surgir para ganar terreno, tiempo y espacios en el tema de la discapacidad visual.

“Mucha gente es sabedora que soy comunicador social, sin embargo, he tenido muchos problemas para encontrar un trabajo, yo creo que si acudimos usted y un servidor ante un potencial empleador, con el dolor de mi corazón debo admitir que usted me lleva 10 años luz de ventaja, aunque yo haya egresado de una universidad prestigiosa en el Ecuador. A eso me refiero cuando expreso que no hay un trabajo de concienciación”, externó.

Resaltar la relevancia e importancia de atender las necesidades de la gente con discapacidad visual es tarea de todos. “Vale la pena cuestionarse hasta qué punto las universidades y colegios tratan de buscar recursos y herramientas para que las personas invidentes dejen de ser considerados carga social y salgan al mercado laboral en igualdad de circunstancias”, expresó Saldarriaga, enfatizando que “el centro Blind Center of Nevada tiene sus puertas abiertas para que todas las personas con discapacidad visual acudan, allí reciban ayuda y orientación.”

“Lo primero que hice al ingresar a la escuela en Guayaquil, Ecuador, fue aprender el sistema Braille”, dijo Edwin sobre una de las herramientas con las que cuentan las personas ciegas para leer.

Durante cerca de 200 años, las personas ciegas han aprendido a leer y escribir por medio del Braille. Es un sistema de alfabeto táctil de 6 puntos distribuidos en un rectángulo de 3×2 que representa las letras, números y símbolos de la mayoría de los idiomas del mundo. Tiene un rol esencial en la vida de millones de personas ciegas de todo el mundo al permitirles acceder a la información impresa y al estudio.

Fue inventado por un joven de 15 años, Luis Braille (en 1824). En ese momento, era un alumno de Real Instituto para Jóvenes Ciegos de París. Quería tener derecho a leer libros igual que los otros chicos y por eso trabajó para crear un alfabeto táctil que fuera fácil de aprender, reproducir y usar.

Sin duda el sistema Braille siempre ha sido el código oficial de lectura para todas las personas con ceguera.

La tecnología ha sido benévola respecto al desarrollo e innovación de ayudas para las personas ciegas, por ejemplo, muchos aparatos inteligentes como “Alexa”, proporcionan información de voz y orientan al público, no solo a los invidentes. Hay muchas aplicaciones útiles.

“Quiero pedirle a la gente, a la comunidad, a los discapacitados visuales, que hagamos trabajo colectivo para externar nuestras preocupaciones, que el público entienda que la gente con ceguera es igual a todos; que la deficiencia de un órgano –visual en este caso- no nos hace diferentes. La capacidad es igual,”, terminó diciendo el también conductor de un programa radial emanado de un grupo llamado En vista de todos.

Para mayor información sobre el tema, Edwin Saldarriaga tiene su teléfono disponible para todos: (702) 478-5448.