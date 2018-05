Encuentran dispositivos explosivos en la escuela de Texas tras fatal tiroteo

mayo 18, 2018 - 10:50 am

Varias personas murieron en un tiroteo en Santa Fe High School en Santa Fe, Texas, a unas 30 millas de Houston, el viernes 18 de mayo de 2018. (Oficina del Sheriff del Condado de Harris / Twitter)

Un vehículo blindado de la Policía de Pearland está listo frente a la escuela secundaria Santa Fe en Santa Fe, Texas, en respuesta a un tiroteo en la mañana del viernes 18 de mayo de 2018. (Kevin M. Cox / The Galveston County Daily News vía AP)

La gente se abra en las afueras del gimnasio Álamo, donde los estudiantes y los padres esperan para reunirse después de un tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle vía AP)

Una mujer reacciona mientras hace una llamada fuera del Álamo Gym donde los padres esperan para reunirse con sus hijos después de un tiroteo en Santa Fe High School en Santa Fe, Texas, el viernes 18 de mayo de 2018. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle via AP )

La estudiante de secundaria Santa Fe, Guadalupe Sánchez, de 16 años, llora en los brazos de su madre, Elida Sánchez, después de reunirse con ella en un punto de encuentro en el gimnasio Álamo Gym después de un tiroteo en Santa Fe High School en Santa Fe, Texas. el viernes 18 de mayo de 2018. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle vía AP)

Los agentes del orden público responden a un tirador activo frente a la preparatoria Santa Fe el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Steve Gonzales / Houston Chronicle vía AP)

La estudiante de primer año de Santa Fe High School, Caitlyn Girouard, en el centro, abraza a su amiga fuera del Álamo Gym donde los estudiantes y padres esperan reunirse después de un tiroteo en Santa Fe High School el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle vía AP)

Un hombre abraza a una mujer afuera del gimnasio Alamo donde los padres esperan para reunirse con sus hijos después de un tiroteo en Santa Fe High School en Santa Fe, Texas, el viernes 18 de mayo de 2018. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle vía AP)

En esta imagen tomada del video, el personal de emergencia y los agentes del orden público responden a una escuela secundaria cerca de Houston después de que un tirador activo fuera reportado en el campus, el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. El distrito escolar de Santa Fe emitió una alerta el viernes por la mañana diciendo que la Escuela Preparatoria Santa Fe ha sido puesta bajo custodia. (KTRK-TV ABC13 a través de AP)

En esta imagen tomada del video, los oficiales encargados de hacer cumplir la ley responden a una escuela secundaria cerca de Houston después de que se reportó un tirador activo en el campus, el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. El distrito escolar de Santa Fe emitió una alerta el viernes por la mañana diciendo que la Escuela Preparatoria Santa Fe ha sido puesta bajo custodia. (KTRK-TV ABC13 a través de AP)

Los agentes del orden público responden a la Escuela Secundaria Santa Fe después de que se reportó un tirador activo en el campus, el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Steve Gonzales / Houston Chronicle vía AP)

Una mujer reza en el césped afuera del gimnasio Alamo donde los padres esperan para reunirse con sus hijos después de un tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Michael Ciaglo / Houston Chronicle vía AP)

Esta imagen tomada del video muestra el campus de Santa Fe High School, el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. Los agentes del orden público respondieron a la escuela cerca de Houston después de que un tirador activo fuera denunciado en el campus. El distrito escolar de Santa Fe emitió una alerta el viernes por la mañana diciendo que la escuela secundaria ha sido puesta bajo custodia. (KTRK-TV ABC13 a través de AP)

En esta imagen tomada desde helicópteros de video se sientan en el estacionamiento de Santa Fe High School mientras agentes de la ley responden a la escuela cerca de Houston después de que un tirador activo fue reportado en el campus el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. El distrito escolar de Santa Fe emitió una alerta el viernes por la mañana diciendo que la escuela secundaria ha sido puesta bajo custodia. (KTRK-TV ABC13 a través de AP)

Agentes de la policía en equipo táctico se mueven por la escena en Santa Fe High School después de un tiroteo el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. (Kevin M. Cox / The Galveston County Daily News vía AP)

En esta imagen tomada del video, los oficiales encargados de hacer cumplir la ley responden a una escuela secundaria cerca de Houston después de que se reportó un tirador activo en el campus, el viernes 18 de mayo de 2018 en Santa Fe, Texas. El distrito escolar de Santa Fe emitió una alerta el viernes por la mañana diciendo que la Escuela Preparatoria Santa Fe ha sido puesta bajo custodia. (KTRK-TV ABC13 a través de AP)

SANTA FE, Texas – Al menos un hombre armado abrió fuego el viernes en una escuela secundaria en el área de Houston, matando de ocho a 10 personas, la mayoría de ellos estudiantes, informaron las autoridades.

El alguacil del condado de Harris, Ed González, señaló que no podía precisar el número de muertes en la escuela secundaria Santa Fe, que se cerró alrededor de las 8 a.m. Una persona estaba bajo custodia y una segunda había sido detenida, reportó.

Se encontró una cantidad desconocida de posibles artefactos explosivos en la escuela y fuera del campus. Las autoridades estaban en proceso de garantizar su seguridad y le pidieron al público que llamen al 911 si ven algo sospechoso.

Fue el tiroteo escolar más letal del país desde el ataque de febrero en Parkland, Florida, que mató a 17 personas y revitalizó el movimiento de control de armas después de que los adolescentes sobrevivientes lanzaron una campaña para la reforma.

El distrito confirmó una cantidad no especificada de lesiones, pero anunció que no revelaría inmediatamente más detalles. Un policía de la escuela recibió un disparo, detallaron las autoridades, pero no hubo información inmediata sobre su estado.

“Esperamos que lo peor haya pasado, y realmente no puedo decir más sobre eso porque sería pura especulación”, agregó el subdirector Cris Richardson a los periodistas en la escena.

Imágenes aéreas mostraron a estudiantes de pie en un campo de césped y tres helicópteros médicos que aterrizaban en la escuela en Santa Fe, una ciudad de aproximadamente 13 mil personas aproximadamente a 30 millas (48 kilómetros) al sureste de Houston.

Las autoridades escolares puntualizaron que los oficiales de la ley estaban trabajando para asegurar el edificio y trasladar a los estudiantes a otro lugar. Los estudiantes fueron transportados para reunirse con sus padres.

Un estudiante comentó a la estación de televisión de Houston KTRK en una entrevista telefónica que un pistolero entró en su clase de arte de primer período y comenzó a disparar. La estudiante destacó que vio a una niña con sangre en la pierna mientras la clase evacuaba el salón.

“Al principio pensamos que era un simulacro de incendio, pero realmente, el maestro gritó: ‘¡Comiencen a correr!’”, relató la estudiante a la estación de televisión.

La estudiante indicó que no pudo ver bien al tirador ya que estaba huyendo. Agregó que los estudiantes escaparon por una puerta en la parte posterior del salón de clases.

Las autoridades no confirmaron de inmediato ese informe.

El tiroteo prácticamente reavivó el debate nacional sobre las regulaciones de armas. Después del ataque del 14 de febrero contra Marjory Stoneman Douglas High School, los sobrevivientes se retiraron de la noche a la mañana, presentaron peticiones a los ayuntamientos y legisladores estatales y organizaron protestas en un movimiento de base.

En pocas semanas, los legisladores estatales adoptaron cambios, incluidas nuevas restricciones de armas. El movimiento consolidó la ruptura del estado amigo de las armas con la Asociación Nacional del Rifle. La NRA luchó contra una demanda.

A fines de marzo, los adolescentes encabezaron una de las mayores marchas de protesta estudiantil desde Vietnam en Washington e inspiraron a cientos de otras marchas desde California hasta Japón.

Los escritores de Associated Press David Warren, Jamie Stengle, Nomaan Merchant y Diana Heidgerd en Dallas, y Will Weissert y Paul Weber en Austin, Texas, contribuyeron a este informe.