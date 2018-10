Encuesta revela tendencia a favor de los republicanos Heller y Laxalt

[Cortesía]

La Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) diariamente trabaja para impulsar distintos temas de beneficio comunitario, uno de ellos es impulsar el voto entre las personas de la tercera edad. Para abordar este tema, El Tiempo se comunicó con la directora estatal de AARP, María Dent, quien explicó detalladamente los motivos por los cuales se recomienda que los adultos mayores ejerzan su sufragio.

“Es muy importante porque sabemos que la gente de la tercera edad sí vota, salen más a votar que personas de otras edades. Lo que pasa es que votan más durante la elección para elegir al presidente, especialmente en Nevada en las elecciones de medio término –como es esta- no sale a votar la gente”, comentó Dent.

La directora estatal de AARP agregó que su oficina apoya los diálogos para impulsar temas como el seguro social, programas de atención médica, ayuda para cuidadores de ancianos que no reciben sueldo y en general fomentan la importancia de que las personas tengan una cuenta de ahorro para el retiro.

“Es importante que los apoyemos para que sigan ahorrando y cuando se retiren tengan más recursos, y que no estén tan limitados que no puedan comprar medicinas o comida”, dijo Dent.

Por tales motivos, es importante que los ciudadanos voten por las personas que mejor representen a sus necesidades. Por ejemplo, candidatos que impulsen un costo accesible de las medicinas, ya que las personas mayores de 70 años que no cuentan con un trabajo, por lo general su ingreso ya no aumenta.

“Mucha gente no puede costear las medicinas que necesitan para la diabetes, para la presión o para el corazón. No está bien que nosotros no cuidemos a la gente que ya trabajó toda su vida y es importante que cuando vayamos a votar pongamos atención en cómo van a trabajar para nosotros los candidatos que elegimos… No apoyamos a partidos ni a candidatos, en cada estado tenemos oficina de AARP y en cada uno estamos haciendo esta campaña para sugerir que la gente salga a votar”, declaró Dent.

De acuerdo la encuesta titulada ‘Nevada: The Political Landscape and 50+ Voter Mindset’, realizada vía telefónica a más de 950 personas –incluyendo a adultos mayores de 50 años- por Benenson Strategy Group y GS Strategy Group; la cual AARP proporcionó exclusivamente a El Tiempo, Medicaid (programa de ayuda médica) tiene una aceptación del 60%.

La mayoría de los encuestados consideran que quieren mantener la configuración actual de dicho programa, en la cual los estados y el gobierno federal dividen los costos de la cobertura de Medicaid a beneficio del solicitante.

La propuesta de cambiar los pagos de Medicaid a una configuración de ‘subvención en bloque’ es muy impopular entre los encuestados en el estado. Aunque más votantes republicanos mayores de 50 años están un poco menos en contra de esta propuesta que los demócratas o los independientes.

“Estamos muy divididos, no solo es de un partido o del otro, en los asuntos actuales mucha gente piensa que su voto no va a valer nada. Pero no saben que cada voto cuenta y si no salen a votar esa cantidad (abstencionismo) aumenta. Hay mucha apatía de quienes piensan que su voto no vale nada y que los candidatos no lo escuchan”, acotó Dent.

Salir a votar en las próximas elecciones del 6 de noviembre es importante para elegir a los candidatos que mejor representen a los ciudadanos. De acuerdo con la encuesta ‘Nevada: The Political Landscape and 50+ Voter Mindset’, las contiendas más importantes para Nevada en este periodo lucen notablemente parejas.

En la disputa por el Senado, el republicano Dean Heller tiene ligeramente una preferencia del 44% sobre su adversaria demócrata Jacky Rosen con un 43%, mientras que el 13% de los encuestados dicen estar indecisos. De esta cifra, el 48% de los consultados mayores de 50 años favorecen a Heller contra un 42% de Rosen.

En la contienda por la gubernatura de Nevada, el republicano Adam Laxalt encabeza las preferencias con un 44% sobre el demócrata Steve Sisolak con un 41%; el 15% se declaró indeciso. El 47% de los encuestados mayores de 50 años dijeron tener tendencia por Laxalt, mientras que por Sisolak la tendencia fue del 40%.

Aunque la tendencia de la encuesta difundida por AARP favorece a los republicanos en la contienda por el Senado, los participantes se dividieron de manera equitativa en cuanto a qué candidato entiende mejor los desafíos que enfrentan los estadounidenses de mayor edad.

¿Quién entiende mejor los desafíos que enfrentan los estadounidenses mayores?, fue la pregunta realizada, tanto Heller como Rosen obtuvieron un 41% por 18% indecisos.

Otra pregunta fue: ¿Quién representa mejor sus puntos de vista sobre el Seguro Social y Medicare?, la respuesta fue igualada para ambos candidatos con un 41%, mientras que nuevamente el 18% se dijeron indecisos.

De acuerdo con AARP, el margen de error para todo el conjunto de datos es de ± 3.10% a un nivel de confianza del 95%. Entre los votantes probables mayores de 50 años, el margen de error es de ± 3.58% a un nivel de confianza del 95%.

“Ustedes tienen poder en números y si todos salimos a votar es más poder. También queremos votar por los que no tienen voz, tenemos un deber de ir a votar. Es importante que todos votemos y lo hagamos con el pensamiento de las cosas que son importantes y nos afectan. Elegir a gente que haga leyes que nos apoyen”, concluyó María Dent.