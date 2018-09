Enfatiza Michelle Obama en Las Vegas, la importancia de votar

La ex primera dama Michelle Obama les da la mano a los asistentes a la manifestación durante una manifestación de inscripción de votantes el domingo 23 de septiembre de 2018 en Las Vegas. Obama presiona para aumentar el registro de votantes y el compromiso en el año electoral de 2018. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El actor Keegan-Michael Key habla durante una manifestación de inscripción de votantes el domingo 23 de septiembre de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El actor Keegan-Michael Key reacciona al canto del público durante una manifestación de registro de votantes el domingo 23 de septiembre de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

La actriz Kelly McCreary, a la izquierda, habla mientras Lana Parrilla observa durante una reunión de inscripción de votantes el domingo 23 de septiembre de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El mensaje de la ex primera dama Michelle Obama a la multitud de aproximadamente 2 mil 600 personas de Las Vegas fue simple: no le importa por quién voten, mientras voten.

La gente llenó el gimnasio de Chaparral High School el domingo por la noche para escuchar a Obama, celebridades y líderes locales hablar sobre la importancia del voto. Hicieron un llamado a los miembros de la audiencia para asegurarse de que estuvieran registrados al igual que sus amigos, familiares y colegas, con el día de las elecciones que está a la vuelta de la esquina.

“La única forma de hacer cambios en este país es salir y votar por el cambio que están buscando”, afirmó Obama.

Ella habló como parte de un evento organizado por When We All Vote, una organización no partidista que Obama preside conjuntamente y que apunta a impulsar el registro de votantes. La manifestación fue parte de la campaña de la “semana de acción” de la organización y fue uno de muchos eventos similares con celebridades y figuras públicas celebradas en todo el país esta semana.

En la manifestación del domingo, Obama instó a las personas a participar en el sistema político y presentarse en las urnas este noviembre y cada año electoral.

Obama dijo que se siente frustrada y agotada con la “maldad” en la política y comprendió que muchos también se sentían de esa manera. Pero quedarse en casa el día de la elección asegura que los demás tomen decisiones sobre los funcionarios electos y los problemas que afectan a su comunidad, señaló la ex primera dama.

“La democracia no espera a que ustedes se molesten”, recalcó.

En una declaración a los jóvenes, ella en tono de broma comparó no votar a “dejar que su abuela les escoja la ropa para vestirse”.

“En esencia, estás poniendo tu futuro en manos de otros y la verdad es que eso es exactamente lo que algunos esperan que hagan”, declaró Obama, luego mencionó los esfuerzos para suprimir la votación, como cerrar las casillas electorales.

Sin mencionar su nombre, pareció aludir a la votación presidencial de 2016 en la que ganó Donald Trump en su exhortación a votar en todas las elecciones.

“Si queremos personas calificadas en las que confiemos, entonces tenemos que votar; no puedes votar una parte del tiempo y luego quedarte sentado, ¿sabes? Vimos que eso sucedió, y lo experimentamos y tuvimos un gran presidente”, agregó Obama en voz alta. “Pero cada dos años, la gente no se sentaba. Dijeron: ‘Bueno, hice mi parte, yo voté una vez,he terminado, estoy fuera…pero solo les recuerdo que la democracia no funciona de esa manera”.

Entre los otros que hablaron en el evento estuvieron los actores Keegan-Michael Key, Kelly McCreary y Lana Parrilla. Los oradores alentaron a los miembros de la audiencia a registrarse para votar enviando un mensaje de texto con el mensaje “weallvote” al 97779.

Luego de hablar con los medios, McCreary anunció que es fundamental que el mensaje de votación sea imparcial porque todos se benefician cuando todos participan.

En una entrevista por separado, Key instó a las personas a intentar votar a pesar de las tácticas de supresión de votantes que podrían crear una sensación de desesperanza o apatía.

“Es fácil creer en el cinismo, y no debemos caer en él”, apuntó Key. “Es literalmente uno de los mejores regalos que tenemos al votar”.

La línea para ingresar a la preparatoria serpenteaba por la entrada y alrededor de la escuela mientras la gente esperaba la oportunidad de escuchar a la ex primera dama hablar.

Para algunos, el sorteo del evento fue simple.

“Michelle Obama es una estrella de rock”, opinó el residente de Henderson, Jaime Spotleson.

Spotleson, de 37 años, llamó a la oportunidad de escuchar a la ex primera dama hablar una oportunidad única en la vida.

La visita de Obama, comentó Spotleson, podría energizar a los votantes e influenciar a las personas que están cerca de votar.

“Siento que Nevada es uno de los lugares donde todo tiene importancia”, agregó Spotleson.

También estaba en línea Asha Taylor, de 41 años, quien enfatizó la importancia histórica de tener la oportunidad de votar.

“Muchos de nuestros antepasados pasaron por muchas adversidades para que nosotros pudiéramos votar hoy”, informó Taylor. “Así que es por eso que tengo que hacerlo”.