Enfermera de Nevada conmocionada por haber trabajado en hospital de Nueva York

Susan Yowell se despide mientras su marido Jack paga por el estacionamiento tras llegar al aeropuerto internacional McCarran el domingo, 3 de mayo de 2020 en Las Vegas. Como enfermera de Nevada con base en Mesquite, fue enviada a Brooklyn por un mes para ayudar con la respuesta a la pandemia del coronavirus de la ciudad de Nueva York. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Incluso después de trabajar en el 9/11 y en la crisis del Ébola, Susan Yowell no estaba preparada para lo que vio trabajando en las primeras filas de la pandemia de COVID-19.

“Todos tratan de describirlo, pero después de 40 años en la enfermería, bueno, fue mil veces peor de lo que esperaba”, reveló Yowell el lunes.

La enfermera de 64 años de edad de Mesquite pasó un mes en el Centro Médico Maimonides en la ciudad de Nueva York después de ver al Gobernador Andrew Cuomo en la televisión pidiendo ayuda a los profesionales de la salud de todo el país.

Yowell y su esposo, Jack, habían planeado irse en un crucero cuando Cuomo hizo la llamada, pero su viaje fue cancelado y la pareja se fue a casa.

“Jack me miró y yo lo miré a él y me preguntó: ‘¿vas a ir?’”, recordó.

‘Es simplemente indescriptible’

Esta no es la primera vez que Susan Yowell ha intervenido para ayudar durante una crisis. Viajó a la ciudad de Nueva York en los días posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y fue voluntaria en Mount Sinai Beth Israel. En 2014, acudió a las instalaciones de Kaiser Permanente en Oakland, California, para asesorar sobre la educación del Ébola.

Yowell dejó Las Vegas el 7 de abril, trabajó dos turnos completos de orientación el 8 y 9 de abril y luego se sumergió en el turno nocturno.

En su primer día, le asignaron cuatro pacientes para que los cuidara. Lo ideal sería que una enfermera trabajara con uno o dos a la vez, dependiendo del nivel de cuidado que necesiten.

“Es indescriptible entrar y saber que tuviste cuatro pacientes ese día”, confesó Yowell. “Cuando llegué, las otras enfermeras dijeron que parecía una zona de guerra”.

Dijo que COVID-19 fue una experiencia completamente diferente comparada con las otras dos crisis en las que ha trabajado.

“Después del 11 de septiembre estábamos esperando a que los pacientes entraran, y eso fue difícil”, recordó Yowell. “Aquí, la parte más difícil es la cantidad de pacientes”.

Lo más sorprendente fue el número de muertes que vio diariamente y el amplio rango de edades de sus pacientes.

Mientras que las personas mayores y las que ya tienen problemas médicos son más vulnerables al COVID-19, Yowell dijo que vio a muchas personas de 30 y 40 años.

“Tantas noches que me fui a casa me puse a llorar”, agregó. “Sé que hice lo mejor que pude, pero realmente sentí que no fue así, porque mucha gente aún murió”.

El costo mental de responder a una pandemia no puede ser subestimado, subrayó Yowell. Una enfermera más joven que trabajó en una unidad de cuidados intensivos durante cuatro semanas le comentó a Yowell que sabía que se iría con un trastorno de estrés postraumático.

“Psicológicamente, creo que definitivamente me afectará”, aseveró Yowell. “El primer día que me quedé en Nueva York, no pude dormir. Sabía que había otras enfermeras trabajando después de que me fui, y era lo único en lo que podía pensar”.

“¿Qué estoy haciendo?”

Debido a su experiencia, Yowell trabajó con los pacientes más graves de COVID-19 en el centro médico.

Debido a la tos violenta que viene con la enfermedad, algunos pacientes con respiradores son dosificados con rocuronio, un medicamento que causa parálisis, para evitar que tosan por los tubos de respiración. Además de esto, se les dio narcóticos y analgésicos que alteran la mente.

Todos los pacientes de Yowell, excepto uno, fueron incapaces de hablar o responderle.

“Miré a mi alrededor y pensé: ‘¿Qué estoy haciendo?’” cuestionó Yowell. “¿Me infectaré y terminaré en el hospital como ellos? ”

Hablaba con los pacientes sobre el tiempo o las noticias, les aseguraba que estaban en un lugar seguro y les explicaba lo que ella y otras enfermeras hacían para atenderlos.

“No importa si un paciente puede hablar conmigo o no”, dijo, “hablar con ellos es una gran ayuda, lo aprendí bien cuando trabajé en trauma”.

El hospital añadió casi 250 camas adicionales en la unidad de cuidados intensivos, y las enfermeras siempre estaban ocupadas, describió Yowell. A menudo, ella y otras tenían que trabajar más horas de lo habitual sólo para mantenerse al día.

Pero la experiencia fue tan gratificante como traumática. Vio a médicos, enfermeras y estudiantes trabajar juntos para salvar vidas.

“No eran sólo las enfermeras, sino también los médicos”, añadió, “trabajando codo con codo, como nunca antes había visto en el campo de la enfermería”.

Los estudiantes fueron emparejados con enfermeras registradas para ayudar de cualquier manera que pudieran.

“Los millennials son muy resistentes”, aseveró, “pero uno de ellos me dijo: ‘Tu experiencia es lo que no tengo’”.

De vuelta en Las Vegas

“Esta vez me molestó mucho porque estaba preocupado por ella”, añadió Jack Yowell. “Esto es diferente a cualquier asignación que haya tenido”.

Susan Yowell regresó y se reunió con su marido en el Aeropuerto Internacional McCarran el domingo.

“Durante unos pocos días cerca del final estaba un poco deprimida, pero estaba muy, muy orgullosa”, comentó Jack Yowell.

Pero le preocupa que pueda ver las mismas escenas de la ciudad de Nueva York en el sur de Nevada.

Muchos pacientes le dijeron que visitarían Las Vegas tan pronto como abriera de nuevo, pero cuando regresó vio a pocas personas con cubrebocas o practicando el distanciamiento social, incluso en el aeropuerto.

“Si abren y todo el mundo empieza a llegar aquí, bueno…va a ser muy interesante cuando abran Las Vegas”, concluyó.