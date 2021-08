Enfocados en el futuro de los estudiantes

Con el objetivo de conocer las opiniones de padres de estudiantes matriculados en el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) sobre distintas necesidades educativas, las organizaciones Opportunity 180 y The Public Education Foundation han llevado a cabo la serie de sesiones comunitarias “Focus on the Future for Kids”, las cuales acontecieron del 28 de julio al 5 de agosto en formato presencial y virtual.

En esta foto de archivo, los estudiantes llegan a Liberty High School el lunes 22 de marzo de 2021 en Henderson. [Foto Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal]

El punto central de estas conversaciones fue ayudar al CCSD a construir una visión comunitaria compartida para las escuelas públicas del sur de Nevada, guiando a las autoridades escolares a trabajar en una recuperación efectiva tras la pandemia de COVID-19, conocer las áreas que necesitan una mayor inversión, y de esta manera emplear los $770 millones en fondos federales recibidos a través del Plan de Rescate Estadounidense.

“Lo que me gusta de esto es que están pidiendo las opiniones e ideas de ustedes (padres de familia), no les están poniendo ideas para escoger, les están diciendo que ustedes pueden dar su opinión sobre qué piensan que va a funcionar para poder usar ese dinero. Toda la información se le dará al comité que está evaluando todas las ideas para ver que es posible y que no, se le dará seguimiento. Ustedes estarán informados sobre el proceso”, comentó la directora asociada del Programa de Enseñanza Familiar de The Public Education Foundation, Cynthia Mora, ante los padres y madres que atendieron una sesión virtual en español realizada el martes 3 de agosto.

La coordinadora de Opportunity 180, Selene Lozada, explicó que el CCSD recibirá los fondos en un periodo de tres años, por lo que alentó a los padres y tutores a exponer sus puntos de vista para mejorar la educación de los estudiantes que acuden a las escuelas públicas del sur de Nevada.

“Cada padre tiene una necesidad diferente. He tenido la oportunidad de trabajar con los padres que tienen niños que requieren educación especial; ellos necesitan terapias y maestros especializados. Otro tipo de padres, por ejemplo de niños que no hablan bien el inglés, necesitan otro tipo de maestros. La opinión de cada uno es valiosa porque son diferentes”, acotó Lozada.

Por motivos de privacidad, se le solicitó a los medios de comunicación asistentes al evento virtual que no mencionaran nombres de los padres y tutores que expresaron su opinión durante la sesión de casi dos horas.

Una madre de familia indicó que lo que más le gustaría ver es disciplina en las instituciones educativas, además de invertir el dinero en tener a más personal que de verdad tengan vocación para la enseñanza, ya que considera que esto ayudará a mejorar la calidad de la educación. Otras de las personas conectadas opinaron de manera similar en sus intervenciones posteriores.

“Más tutoría y ayuda a los niños con la tarea. Especialmente, más ayuda para los niños que tienen dificultad para leer, estudiantes que no saben inglés muy bien o que tienen dos lenguajes. Los niños con dos lenguajes se confunden mucho, entonces se necesitan maestros que les puedan ayudar un poco más en ese aspecto”, comentó otra madre de familia.

La misma persona citada anteriormente agregó que hay maestros que no quieren dejar tarea para entrega física, esto para tratar de fomentar el ahorro de materiales de papel. Al respecto expresó que “entonces opino que les presten una computadora para hacer el trabajo o que le donen una a cada familia. Hay gente que no sabe manejar y no pueden ir a la biblioteca o que no tienen carro”.

En más sugerencias, los asistentes pidieron fomentar la práctica de deporte después de clases para dar motivación a los estudiantes, realizar más juntas y mayor apoyo de los maestros hacia los alumnos. Sin embargo, también reconocieron que es importante que los padres estén involucrados en la preparación académica de sus hijos.

“Mejor preparación de los estudiantes para los exámenes. Queremos que los maestros tengan comunicación con los padres, sobre entregas de tareas o en qué necesitan ayuda, a veces los padres no se dan cuenta hasta que termina el año”, expresó una madre de familia.

Todas las opiniones recopiladas durante la serie de eventos serán analizadas por un comité que creará un plan sobre las áreas del CCSD que necesitan mayor inversión.