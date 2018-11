Engañar y persuadir son habilidades cruciales para el oficial de absentismo escolar del Condado de Clark

Los oficiales de asistencia del Distrito Escolar del Condado de Clark no tienen los recursos necesarios para que los menores asistan a la escuela. (Mat Luschek / Las Vegas Review-Journal)

Tony Stark tiene una habilidad especial para detectar estudiantes que faltan a la escuela.

Él sabe dónde van los niños a fumar marihuana, puede saber si están a punto de salir corriendo luego de verlo detenerse en su furgoneta blanca del Distrito Escolar del Condado de Clark.

El conocedor de la calle viene de casi dos décadas como oficial de asistencia, recorriendo las calles de Las Vegas durante el horario escolar para encontrar estudiantes que están abandonando las clases.

Es un papel crítico, pero que viene con una carga pesada.

El ausentismo crónico en el distrito está aumentando, en parte, quizás, porque el estado cambió recientemente la forma en que calcula la tasa. Eso tiene consecuencias para las escuelas, que se mantienen en un estándar más alto para limitar la cantidad de estudiantes que pierden el 10 por ciento o más de los días escolares. Algunos incluso están perdiendo estrellas en el sistema de clasificación del estado por ello.

Pero Stark y muchos otros que buscan imponer la asistencia argumentan que el problema no se trata solo de números: los estudiantes saben que no hay consecuencias reales por faltar a la información y explotar eso, dicen.

Mientras tanto, tanto el distrito como el sistema de justicia juvenil han estado trabajando para poner fin al llamado conducto de la escuela a la prisión, donde los jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia por delitos menores a menudo progresan a crímenes más graves y eventual encarcelamiento. En este caso, eso significa emitir menos citas por ausentismo e intentar intervenciones tempranas.

Estiro delgado

Son las 10:20 a.m. en un miércoles y Stark está comprometiendo a un estudiante de cuarto grado que vaya a la escuela.

“Vamos, hombre”, dice, de pie en la puerta del complejo de apartamentos de Las Vegas del estudiante y tratando de llevarlo a la Primaria Dailey. “No estás haciendo nada aquí”.

La madre del menor le había dicho a Stark que simplemente se había rendido. A su hijo simplemente no le gusta la escuela.

Es la última vez que Stark hará esta visita a domicilio. El siguiente paso: el reporte los Servicios de Protección Infantil.

“Está bien, mira”, le dice al niño después de 10 minutos de persuasión infructuosa. “Si no vas conmigo esta vez, o no te presentas mañana, tendremos que llevar esto a un nivel más alto”.

Es una parte difícil del trabajo para Stark y los otros 22 oficiales de asistencia del distrito.

Algunos niños lo llaman Iron Man, refiriéndose al nombre que comparte con el personaje del cómic, pero sus poderes son bastante limitados. No puede poner un pie dentro de la casa de un estudiante. No puede escribir citas por absentismo escolar. Puede perseguir a los niños si lo desea, pero no se molesta, puede ser peligroso si un niño se lanza al tráfico.

Todo lo que Stark puede hacer es tratar de conectarse con el menor.

Y hay muy poco tiempo para eso. Stark es responsable de rastrear a los estudiantes de 22 escuelas en el área de Winchester, que se extiende desde el extremo sur del Strip hasta la Carretera Boulder. Es una comunidad altamente transitoria y de alta necesidad que incluye residentes de numerosos complejos de alquiler semanal.

Su camioneta sirve como su oficina y está llena de papeles: cada página representa a un estudiante identificado como ausente por su escuela. Se le exige que realice una verificación de asistencia en cada uno, lo que generalmente significa asesorar a los padres sobre los requisitos de asistencia.

Pero el papeleo se acumula porque pasa gran parte de su día concentrándose en otros temas.

Él transporta estudiantes enfermos cuyos padres no pueden recogerlos. Él advierte a los padres que constantemente no logran recuperar a sus hijos a tiempo al final del día escolar. Una vez a la semana, deja la ropa de Operation School Bell a escuelas con niños necesitados.

La Oficial de Asistencia Senior, Pam Foltz, dijo que el departamento debería tener un oficial por cada 10 mil estudiantes. A lo largo de los años, ha sido uno por cada 18 mil estudiantes.

La adición de cinco oficiales más este año ayudó, afirmó, pero aún no es suficiente.

“Necesitamos más oficiales”, ordenó Foltz. “Si quieren que luchemos contra la asistencia, si quieren que luchemos contra el absentismo escolar, necesitamos que la gente en el campo lo haga”.

Sin dientes

Justo después de la 1 p.m. ese mismo día, Stark atrae a cuatro estudiantes de Valley High School que están en los apartamentos de Sterling Park.

Él es un maestro del engaño. En este caso, les miente a los niños para que no corran.

“Si vas por ese camino, alguien viene”, dice. “Si vas por este camino, alguien más viene”.

Los estudiantes de primer año se ríen furiosamente cuando algunos de ellos le mienten a Stark sobre sus nombres. Eventualmente ellos ceden y admiten que están faltando a la escuela.

Luego se apilan en la camioneta y Stark los lleva de regreso a la escuela.

El encuentro es un ejemplo de uno de los mayores desafíos en el trabajo de Stark.

“Los niños saben que no hay ninguna consecuencia, por lo que corren desenfrenados, simplemente hacen lo que sea”, comentó. “Podemos tratar de mostrar nuestros dientes y todo, pero los niños saben que no podemos hacer mucho”.

Stark recuerda los días en que solía escribir citaciones de absentismo escolar, lo que requería que los jóvenes aparecieran en la corte juvenil. Ahora, solo los oficiales de policía pueden hacerlo.

También recuerda haber visto a estudiantes encerrados por ausentismo crónico cuando trabajaba en el Centro de Detención Juvenil.

Pero los funcionarios están tratando de evitar que este tipo de delitos relativamente menores se conviertan en delincuencia.

Esfuerzos de intervención temprana

Las escuelas pueden solicitar negligencia educativa ante la División de Servicios para Niños y Familias del estado si las ausencias continúan para los estudiantes de primaria. Ese proceso, que requiere una extensa documentación, podría llevar a la intervención de los Servicios de Protección Infantil.

Los estudiantes mayores que terminan en la corte por ausentismo escolar podrían enfrentar multas, la suspensión de su licencia de conducir o servicio comunitario. Sin embargo, ese castigo legal puede ser difícil de imponer: las familias pueden no tener dinero para pagar las multas, por ejemplo, o los estudiantes pueden no tener automóviles.

En estos días, la oficina del fiscal de distrito rara vez persigue a los injustificados: un tribunal de absentismo escolar, que solía manejar estos casos, terminó alrededor de 2011.

Los funcionarios comentan que había demasiadas referencias para manejar la situación, en su lugar, querían atacar la raíz del problema.

“Todas las estadísticas muestran que el proceso judicial formal para tratar el absentismo escolar simplemente no es efectivo”, señaló el Juez de la División de Familias del Tribunal de Distrito, William Voy. “La mayoría de esos problemas se pueden resolver si hay gente sentada el tiempo suficiente para descubrir cuáles son esos problemas y luego aportar recursos”.

Ahora, los ausentistas crónicos pueden ser remitidos a otros servicios, como el centro de evaluación juvenil conocido como Harbour, o programas menos punitivos, como la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil o el Programa de Desvío de Desalojos.

“Estamos tratando de reducir esas citas y avanzar en la tutoría y las formas de ayudar a los hogares”, señaló Thomas Gerbracht, coordinador de cumplimiento de asistencia del distrito.

Cuando las familias se desilusionan con la escuela, dijo, todo lo que hace falta es un mentor para invitarlos de nuevo y volver a tener ese sentimiento de comunidad.

“Cargar a alguien en la corte no les da un sentido de comunidad en una escuela”, indicó Gerbracht.

El programa de desviación, creado en el 2000, busca abordar las razones subyacentes por las cuales los estudiantes no asisten a la escuela, e incluye reuniones con un juez voluntario, defensor de la familia y otro personal.

Una subvención federal anual de $200 mil de 2014 a 2016 permitió que el programa se expandiera a 89 escuelas. Pero el número de escuelas participantes se ha reducido a 49 ahora que la subvención ha terminado, ya que las escuelas ahora deben pagar el programa de $3 mil 950.

Algunos en las primeras líneas de la lucha contra el ausentismo cuestionan la efectividad del enfoque más suave.

“Los niños no son estúpidos”, indicó Foltz, la oficial superior de asistencia del distrito. “Ellos saben que no hay corte de absentismo escolar, saben que no tenemos dientes”.

Nuevas normas

Una pizarra blanca cuelga en la oficina principal de William Snyder Elementary para recordarles a las familias las metas de asistencia.

La escuela de pobreza alta tiene como objetivo no más de 30 ausencias en total por día. En un día reciente en octubre, el número se situó en 69.

La directora Jenne Haynal agregó que la escuela intenta abordar la razón por la que los niños están abandonando los salones de clase.

“¿Es que no se están despertando? ¿Necesitan un despertador?” cuestionó. “A veces los padres dicen: ‘Bueno, mi hijo/a no tenía ropa’. Bien, bien, ¿cuál es el problema con eso? ¿Es que no tienen la ropa? ¿Crecieron fuera de ellas? ¿Necesitan ropa nueva? ¿Necesitan jabón de lavar?

Al igual que otras escuelas, Snyder está luchando con el cambio en la forma en que el Departamento de Educación del estado calcula el ausentismo.

El estado calificó previamente a las escuelas según su promedio de asistencia diaria, pero ahora debe contar la cantidad de estudiantes que pierden el 10 por ciento o más de los días en que están inscritos. No importa si esas ausencias son justificadas o injustificadas.

En el año escolar 2016-17, esa métrica solo se aplicó a los estudiantes que se matricularon durante al menos 30 días en una escuela. Pero ahora, los administradores son responsables de los estudiantes que están en sus libros durante 10 días.

Eso es un desafío para las escuelas altamente transitorias como Snyder porque los estudiantes que van y vienen en unas pocas semanas todavía pueden contar para la tasa de ausentismo.

“Cuando se inscriben por primera vez y faltan un día o dos, no necesariamente ponen una bandera roja para usted porque un niño que falta un día puede tener un resfriado”, explicó Haynal. “Sólo han estado inscritos por un par de semanas, no necesariamente envía ninguna señal de advertencia, pero luego se retiran”.

Los estudiantes que los funcionarios no pueden rastrear solo pueden ser expulsados de la escuela después de 10 ausencias consecutivas, lo que también afecta negativamente la tasa de ausentismo.

La escuela primaria Snyder no alcanzó las cuatro estrellas este año, una meta que habría alcanzado si no hubiera perdido puntos por el ausentismo crónico.

Haynal está tratando de aumentar la conciencia entre los padres. Comentó que dos días al mes no es mucho, pero eso hace que un niño esté ausente de manera crónica.

“Haremos lo que sea necesario”, aseguró. “Incluyendo que un vecino toque a la puerta cada mañana a las 6:45 a.m. para asegurarse de que todos estén despiertos”.

Nueva Esperanza

Diana Escobar no vio el punto en acudir a clase.

La estudiante de último año de Chaparral High School casi nunca asistió a la escuela durante su primer y segundo año.

“En un momento solo perdí la motivación”, señaló. “Era como que realmente no me importaba”.

Pero su tía y su tío intervinieron, advirtiéndole de las consecuencias a largo plazo de abandonar la escuela. Esa conversación resonó con Escobar y ahora está trabajando para compensar las clases y graduarse a tiempo. Incluso está inscrita en una clase de anatomía de colocación avanzada.

Se arrepiente de haberse perdido participar como jugadora de primer año, porque sabe que pudo haber tenido un año escolar más fácil.

“No estoy luchando mucho”, dijo, “pero es como un peso para mí”.

Ese es el tipo de resultado que Stark espera diseñar mientras navega por las calles y los complejos de apartamentos de su ritmo. Pero incluso Iron Man no puede estar en dos lugares a la vez.

En una tarde de jueves, ve a un estudiante caminando cerca de la Escuela Secundaria Orr, pero él está llevando a otro menor enfermo a casa.

“¡Te dejo ser libre hoy!”, grita mientras pasa. “¡Sabes que te voy a atrapar mañana!”.

Servicio opcional Otro desafío para los oficiales de asistencia: la reorganización del distrito, que permite a las escuelas determinar si les gustaría o no pagar por un funcionario de asistencia con su propio presupuesto escolar. Pam Foltz, la oficial superior de asistencia, mencionó que 35 escuelas hasta ahora han dicho que no pagarán por el cumplimiento de la asistencia porque no usan el servicio lo suficiente. “Lo que sucede cuando tenemos esa escuela que tiene una verdadera emergencia, una idea de suicidio, una pierna rota”, dijo. “¿Y ahora no estamos atendiendo a esa escuela porque no brindaron nuestros servicios?”