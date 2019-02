Enlistan a Nevada como zona de alta explotación sexual

febrero 12, 2019 - 11:16 am

Una organización nacional que recurre a corporaciones y otras instituciones estadounidenses para fomentar la explotación sexual, dio el inusual paso el lunes a nombrar a Nevada como uno de los principales promotores de la trata de personas en Estados Unidos.

Nevada es el primer estado en hacer la lista anual “Dirty Dozen” del Centro Nacional de Explotación Sexual sobre los “principales facilitadores de explotación sexual”.

El grupo de defensa de Washington, D.C., que fue fundado en 1962 para documentar los vínculos entre la pornografía, abuso infantil y tráfico sexual, colocó al Estado Plateado en su lista “ignominiosa” porque dice que la prostitución legalizada en los condados rurales de Nevada ha convertido al estado en un “Imán para traficantes sexuales y turistas de prostitución”.

“En la era #MeToo, es importante que la gente entienda que el intercambio de dinero, o algo de valor, para obtener un acto sexual es, en sí mismo, una forma de coerción sexual”, señaló Lisa Thompson, vicepresidenta de política del Centro e investigación, durante una conferencia de prensa que reveló el ‘2019 Dirty Dozen’. “Es hora de que Nevada reforme sus leyes de prostitución al criminalizar a quienes explotan sexualmente a otros por placer y beneficio”, dijo.

La lista del Centro incluye al minorista en línea más grande del mundo, Amazon, por vender muñecas sexuales infantiles y libros de información sobre el tráfico sexual; la red de cable premium HBO, por producir programas como “Game of Thrones”, que incorporan escenas gráficas de violación; y la cadena de spas Massage Envy, por supuestos maltratos de agresiones sexuales.

Pero la organización, que una vez se conoció como Morality in Media Inc., salvó algunas de las críticas más duras de Nevada, llamándola “la base para los proxenetas y los traficantes sexuales”. La organización escribió: “Los estados y las comunidades locales se benefician de la prostitución, como los proxenetas que son cómplices en la explotación. Es hora de que Nevada se una al siglo XXI reconociendo que este delito no debe ser trabajo de nadie”.

Thompson comentó que Nevada tiene el mayor comercio sexual en el país, ajustado a la población. “Es 63 por ciento más alto que el segundo, Nueva York y el doble que en Florida”, reveló.

Thompson se refería a un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska, que analizó la publicidad de sexo comercial en 435 sitios de Backpage.com asociados con varias ciudades y lugares de todo el país.

Al nombrar a Nevada en su lista “Dirty Dozen”, el Centro también citó una reciente auditoría realizada por la Oficina del Alguacil del Condado de Lyon, que encontró que el 34 por ciento de las trabajadoras de los burdeles que se registraron para trabajar en el condado en 2017, mostraron signos de posible tráfico sexual. En noviembre, casi el 81 por ciento de los votantes del Condado de Lyon rechazaron un plan para prohibir los burdeles en la zona.

El Centro declaró el lunes que los residentes del Condado de Lyon que votaron en contra de la prohibición de los burdeles, son cómplices en la explotación sexual de “innumerables mujeres”.

El gerente del condado, Jeff Page, escribió en un correo electrónico que los críticos han tratado de vincular los burdeles legales con el tráfico sexual, pero nadie ha proporcionado “pruebas tangibles” de que haya ocurrido en los burdeles de su condado.

“El Condado de Lyon está en el proceso de revisar la ordenanza de los burdeles para garantizar que se implementen procesos para garantizar que no se lleve a cabo el tráfico sexual”, indicó Page en el correo electrónico. “La experiencia del Condado de Lyon es que es mucho más sencillo regular la prostitución que investigar las operaciones de este acto en calles y otras zonas ilegales”.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, dijo en un comunicado el lunes que “el tráfico sexual es un problema global” que solo se puede combatir a través de la “colaboración entre agencias”.

“La semana pasada, firmamos un acuerdo que se unió al Equipo Multidisciplinario de Tráfico Sexual del Sur de Nevada para fortalecer la lucha contra el tráfico sexual en el Sur de Nevada”, detalló Ford. “Estamos orgullosos de ser parte de este esfuerzo de colaboración para abordar un problema común en nuestras comunidades y hacer un impacto en las vidas de quienes son víctimas”.

El residente de Las Vegas, Kevin Malone, el ex gerente general de los Dodgers de Los Ángeles y presidente y cofundador del Instituto contra la Trata de Personas sin fines de lucro de los Estados Unidos, aplaudió la inclusión de Nevada en la lista del Centro.

“Lo veo como algo positivo”, afirmó. “Creo que es una oportunidad para Nevada y para el gobernador Steve Sisolak, abordar los problemas que el estado tiene con el tráfico sexual”, finalizó.