Entregaron becas para renovación de DACA a 10 estudiantes

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La concejal por el Distrito 3, Olivia Díaz, estuvo presente en la entrega de becas a estudiantes. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La concejal por el Distrito 3, Olivia Díaz, estuvo presente en la entrega de becas a estudiantes. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Jeremías Guzmán, cónsul adscrito de México en Las Vegas, presente en la entrega de becas a estudiantes. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Sergio Infanzón, joven que vino desde Los Ángeles, California y fungió como conductor de la entrega de becas y homenaje a la madre de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El asambleísta por el Distrito 28, Edgar Flores, estuvo presente en la entrega de becas a estudiantes. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El cónsul de comunidades Jorge Elizondo, estuvo presente en la entrega de becas a estudiantes. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. FFoto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste realizaron la primera “DACA Renewal Award Ceremony”. La misma tarde se reconoció el heroísmo de Erick Silva. Viernes 26 de julio de 2019 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Coalición de Migrantes Mexicanos de Las Vegas y la Red de Liderazgo del Sureste llevaron a cabo un taller informativo dirigido a estudiantes y sus familias, acerca de los recientes cambios en el tema migratorio, lo último de DACA y los derechos de los inmigrantes.

El evento, gratuito, tuvo verificativo en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas, el viernes 26 de julio de 2019 y contó con la presencia de la señora Angélica Cervantes, madre del joven Erick Silva, quien falleció durante el tiroteo del primero de octubre, durante un concierto de música country frente al Mandalay Bay hotel &casino.

“Somos un grupo de inmigrantes con distintos orígenes étnicos, académicos y de afiliación política, que residen en los Estados Unidos, nuestro objetivo es impactar de manera positiva a los miembros de nuestra comunidad. Con eventos como este, analizamos los mayores problemas que enfrenta la comunidad migrante e invitamos a legisladores para que escuchen las inquietudes de la gente”, señaló Sergio Infanzón, joven que vino desde Los Ángeles, California y fungió como conductor de la entrega de becas y homenaje a la madre de Erick Silva.

El comité organizador estuvo conformado por Briseida Mundo, Nayeli Chávez, Areli Sánchez-Morales y Fernando Serrano Ángeles. Los abogados que respondieron a las inquietudes de los asistentes fueron: Briseida Mundo, Astrid Guzmán, Mayra Menjívar y Edgar Flores.

Como muchos saben, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue una decisión migratoria del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron al país cuando eran niños, comúnmente se les conoce también como “Dreamers”.

Uno de los artífices de la primera ceremonia de entrega de becas fue Cuauhtémoc Sánchez.

“Primero que todo, quiero agradecerle a la gente presente, por apoyar el trabajo comunitario que refleja nuestra unidad como hispanos, como latinos en los Estados Unidos, es necesario que impulsemos los eventos folclóricos, así como los de difusión de nuestros derechos, en este caso, un reconocimiento a los jóvenes ‘Dreamers’”, manifestó Areli Sánchez-Morales al presentar a Fernando Serrano Ángeles, quien acotó por su parte que “estamos trabajando conjuntamente sin beneficio personal, en beneficio de la comunidad. Es la primera vez que hacemos esta entrega y en el futuro me gustaría contar con otras organizaciones, ya que unidos somos más fuertes”.

La concejal por el Distrito 3, Olivia Díaz, externó que “trabajaremos muy fuerte para tratar de resolver las necesidades más apremiantes de la comunidad; este tipo de foros permiten conocer las inquietudes y delinear proyectos para poder inyectar recursos económicos y humanos por parte del Ayuntamiento”.

El asambleísta por el Distrito 28, Edgar Flores, destacó que “agradezco la oportunidad de poder reunirme con la comunidad, siempre es importante participar para tratar de resolver los problemas. Mucha gente asume que los latinos no estamos involucrados en la política, que no nos importa, pero en ocasiones mucho de lo que hacemos no se ve. Eso no quiere decir que no estemos trabajando, simplemente, en ocasiones los medios de comunicación no destacan nuestra participación, pero también distingo gente que, con buenas intenciones, diseminan información que no corresponde a la realidad. Ustedes como comunidad pueden hablar con sus legisladores en cualquier momento, esa es su responsabilidad. Nosotros los representamos con mucho orgullo en cada Sesión Legislativa que se desarrolla en Carson City”.

Jeremías Guzmán, cónsul adscrito de México en Las Vegas, manifestó por otro lado que “hoy vengo acompañado del cónsul de comunidades Jorge Elizondo, a él todo mundo lo conoce porque trabaja en la calle, no lo tienen encerrado como a mí. Gracias por habernos invitado a este taller-foro de reconocimiento. Hoy quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar el trabajo que hacemos al servir a una población que llega a más de 500 mil en esta área y casi un millón en todo el estado; nos toca proporcionar servicios que en ocasiones van más allá de un trámite, también es para brindar protección y en estos talleres nos retroalimentamos. A veces digo, cuando alguien acude al Consulado dice que irá para ver qué hace el Consulado por ellos, y debido a que vivimos tiempos difíciles, los invitamos a que vayan y se percaten de la disposición que tiene nuestro jefe que ha promueve talleres de diagnóstico migratorio donde abogados evalúan cada caso y otorgan la asistencia necesaria”.

Luego se procedió a la entrega de certificados (becas) cuyo monto asciende a $495.00 para sufragar los costos de la renovación de DACA a los siguientes estudiantes: Gabriela Hernández, Aurelio Moreno, Jorge Soto-Beltrán, Jonathan Martínez, Areli López González, Deisy Escamilla, Carlos Ubaldo, Fernanda Durán y Miriam Muñoz González.

Angélica Cervantes, madre del joven Erick Silva, asesinado en la masacre del 1 de octubre de 2017 recibió un reconocimiento donde, la coalición, destaca el heroísmo que mostró el joven al tratar de salvar muchas vidas en la fatídica noche, incluso a costa de la propia. En la placa destacan que “con este certificado reconocemos con profunda gratitud, el inigualable sacrificio que Erick realizó para salvar otras vidas. Estamos seguros que seguirá vivo en la memoria colectiva”.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.