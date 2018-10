Eric Trump defiende la retórica de su padre en su campaña de Las Vegas

Lara Trump se dirige a una multitud durante un mitin en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada mientras su esposo, Eric Trump, a la derecha, y Cresent Hardy escuchan el lunes 29 de octubre de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Eric Trump, centro, responde a un comentario de la audiencia durante un mitin en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada mientras Cresent Hardy y Michele Fiore escuchan el lunes 29 de octubre de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Eric y Lara Trump conversan con reporteros después de un mitin del Representante de los Estados Unidos: Cresent Hardy, en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada el lunes 29 de octubre de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Eric y Lara Trump muestran su apoyo al Representante de los Estados Unidos Cresent Hardy durante un mitin en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada el lunes 29 de octubre de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Eric Trump, centro, responde a los comentarios de la multitud durante un mitin en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada mientras Cresent Hardy y Michele Fiore observan el lunes 29 de octubre de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Durante una parada de campaña en Las Vegas Valley el lunes, Eric Trump defendió las agudas palabras de su padre y advirtió que un Congreso controlado por los demócratas llevaría a la “anarquía”.

Trump se detuvo en la oficina de Summerlin del Partido Republicano de Nevada para buscar al ex Representante Cresent Hardy, quien se postula para el Congreso contra su ex Representante Steven Horsford. Si los republicanos pierden sus mayorías en el Congreso, advirtió Trump, no se resolverá nada.

“Estados Unidos está ganando de nuevo, y sería algo horrible para este país que se revirtiera eso”, dijo Trump en una entrevista con Las Vegas Review-Journal. “Harían todo lo posible para descarrilar todo lo que él quisiera hacer, se resistirán y obstruirán. Si Nancy Pelosi y Chuck Schumer controlan: será la anarquía en este país”.

Dos de los cinco hijos del presidente Donald Trump están haciendo campaña para los republicanos de Nevada esta semana antes de las elecciones del 6 de noviembre. Eric Trump, el hijo intermedio de Trump, y su esposa, Lara, anunciaron a los votantes el lunes que el presidente necesita personas como Hardy en Washington.

Trump señaló la fuerte economía y la baja tasa de desempleo como signos de las “políticas ganadoras” de su padre.

“A este país le está yendo increíble porque finalmente tenemos a alguien con agallas en la Oficina Oval”, afirmó Trump.

Hardy, propietario de un negocio de construcción que inicialmente denunció al presidente Trump, dijo que “lamenta” esa decisión y apoya totalmente al presidente.

“Yo era el juez y el jurado, y no debí serlo”, comentó Hardy después del mitin. “He tenido el placer de reunirme con el presidente Trump, y también he visto sus políticas. Sus políticas son mis políticas, no debí haber sido juez y jurado, y lo lamento”.

Fuera de la manifestación, los demócratas de Nevada se unieron a la representante Stacey Plaskett, D-Islas Vírgenes, para criticar a Hardy por respaldar la agenda de Trump.

“El deber más alto de un miembro del Congreso es luchar por las personas a las que sirven”, dijo Plaskett. “Cresent Hardy ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es ayudar a las familias trabajadoras, sino servir a los intereses especiales que están financiando su campaña y cumplir con las órdenes de Donald Trump”.

Eric Trump emocionó a la multitud que estaba dentro, incluida Sara Martin, quien gritó que su hija Olivia, de 13 años, podría casarse con Barron Trump, el hijo menor del presidente. La niña se sonrojó.

“Es una gran familia para casarse”, bromeó Martin, propietario de una empresa de construcción, después del mitin, agregando que apoya las políticas económicas de Trump.

A raíz de un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 muertos, Trump defendió la retórica de su padre.

“Mi padre es un luchador”, comentó Trump después del mitin. “Hey, ¿quizás eso a veces lo mete en un poco de problemas? ¡Por supuesto! Hey, no siempre es perfectamente PC, pero no creo que en este momento América necesite a alguien que sea perfectamente PC, creo que Estados Unidos necesita un luchador”.

El hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., hará una campaña el viernes para obtener el boleto republicano, con paradas planeadas en Carson City, Reno, Pahrump y Las Vegas.

Los Trumps harán campaña por el senador estadounidense Dean Heller, el candidato a gobernador Adam Laxalt, Hardy y Danny Tarkanian, quien se postula para el 3er Distrito del Congreso.

Los tickets están disponibles para asistir a las giras de Trump en Carson City (la cual también acudirán Heller y Laxalt), Pahrump (las cuales acudirán Laxalt y Hardy) y en Reno. Para asistir al rally de apoyo para Tarkanian en Las Vegas, visite www.eventbrite.com/e/las-vegas-gotv-rally-with-don-trump-jr-and-danny-tarkanian-tickets-51934415234.