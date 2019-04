Es momento de proteger al planeta

El Tiempo recorrió el centro de reciclaje de Republic Services, gracias a un recorrido guiado por el gerente de dicho lugar, Curtis McFerguson. Viernes 19 de abril de 2019 en el centro de reciclaje de Republic Services. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Republic Services ha implementado distintos programas de reciclaje. Viernes 19 de abril de 2019 en el centro de reciclaje de Republic Services. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Emyhy Corpus y Christian Gerlach, miembros de la organización Sierra Club, reconocieron la importancia de celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Jueves 18 de abril de 2019 en la oficina de Sierra Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Voluntarios de Sierra Club celebraron el Día de la Tierra limpiando el parque Sunset. Lunes 22 de abril de 2019. Foto Cortesía Sierra Club.

El 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, por tal motivo distintas organizaciones ambientalistas realizaron esfuerzos en el Sur de Nevada para informar a la comunidad sobre la importancia de esta fecha, en la que el objetivo primordial es proteger el planeta.

“Es vital que la gente se entere de los sistemas que nos permiten vivir en este planeta, el Día de la Tierra es una oportunidad para que la gente pueda involucrarse y ser voluntarios en diferentes tipos de eventos que promueven el bienestar ecológico del planeta y nuestra posición como especie sobre cómo podemos mantener al medio ambiente protegido para las generaciones del futuro”, comentó a El Tiempo el organizador comunitario de Sierra Club, Christian Gerlach.

Sierra Club ha llevado a cabo distintos eventos en el sur y norte de Nevada, en los cuales proporcionan información a la comunidad sobre métodos que pueden seguir desde sus hogares para cuidar el ambiente, además de acudir a parques para realizar limpieza.

“Desafortunadamente hay mucha gente que no está informada sobre no tirar basura y dejar igual o mejor los parques de como los encuentran. Sí se nota que hay mucha gente que no está consciente de que tienen ellos mismos la responsabilidad de ser protectores del planeta”, mencionó Gerlach.

El organizador de Sierra Club enfatizó que ya se están notando los efectos inmediatos de la necesidad de proteger el medio ambiente, ejemplificó las muertes de especies en el océano a causa de plásticos, fallecimientos de personas por insolación, incendios forestales, entre otros.

“Lo que se puede hacer cada día es tratar de utilizar menos plástico, porque prácticamente no está llegando a las plantas de reciclaje y sí a los océanos. Tratar de manejar menos, usar transporte público. También urgir a nuestros legisladores de que comiencen a hacer el transporte público (funcionando) por medios por electricidad generada por energía renovable”, recomendó Gerlach.

Reciclar es de suma importancia y Republic Services ha puesto especial atención en incentivar a la gente sobre cómo se pueden reutilizar ciertos materiales. Entrevistada por separado, la representante de Reciclaje de Republic Services, Tania Ragland, dijo que reutilizar es una de las cosas más simples que las personas pueden hacer por el medio ambiente, pero debe hacerse de manera correcta.

“La realidad es que más de un tercio de lo que la gente intenta reciclar en Estados Unidos no puede reciclarse. Hay artículos que no son reciclables cuando están sucios con alimentos u otros residuos, como una caja de pizza grasosa, o artículos que no son reciclables en primer lugar, como pañales o una manguera de jardín. Republic Services tiene como objetivo hacer que el reciclaje sea simplificado a través de un programa de educación pública”, acotó Ragland.

De acuerdo con Republic Services, el reciclaje reduce la cantidad de desechos enviados a los vertederos, ahorra energía y ayuda a ahorrar recursos naturales como el agua, la madera y minerales. Los principales materiales reciclables son papel, cartón, botellas de plástico y jarras, latas de metal y aluminio.

Los errores más comunes al momento de reciclar son:

1. Reciclando la caja de pizza; Lo más probable es que la parte inferior de la caja esté llena de grasa, lo que la hace demasiado contaminada para ser reciclada. ¿La solución? Cortar la caja en partes. Si la parte superior de la caja de pizza está limpia y seca, es reciclable.

2. Confundiendo la eliminación de lo innecesario con el reciclaje; Si su reciente decisión de organizar y sacar objetos de su hogar que no necesita lo ha llevado a llenar bolsas de cosas que aún están en buen estado, opte por dejarlas en un contenedor de reuso que a menudo se encuentran en centros comerciales, estacionamientos escolares, o llévelo a su tienda Goodwill local.

3. Olvidando “vacíar, limpiar y secar”; Desafortunadamente, muchos materiales que están perfectamente buenos para reciclar como el cartón, pueden arruinarse cuando entran en contacto con otros elementos que están mojados o sucios.

4. No todo plástico es reciclable; Contrariamente a la creencia popular, las bolsas de plástico o plástico delgado como de empaque no son artículos reciclables. Es mejor que reuse bolsas plásticas de supermercado. Cuando esté listo para desecharlas, colóquelas en la basura o devuélvalas al supermercado. Aún mejor, compre bolsas que puedan ser reusadas.

5. Reciclaje de residuos de jardinería; En la primavera, los residuos de jardín (flores, ramas de árboles, recortes verdes y tierra) y los árboles de Navidad no pertenecen al contenedor de reciclaje.

“Siguiendo los sencillos consejos de reciclaje de Republic Services, podemos ayudar a sostener nuestra tierra para las generaciones que siguen y hacer una diferencia en nuestras comunidades. Visite nuestro sitio web de ‘Reciclaje Simplificado’ para obtener más información sobre como reciclar correctamente y por qué el reciclaje importa”, concluyó Ragland.

Para más información sobre reciclaje, visite: www.republicservices.com

Para conocer más sobre las actividades de Sierra Club, llame al: (702) 271-6485.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.