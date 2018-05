Escasa participación en la marcha del 1 de mayo

Dirigentes de la marcha utilizaron altavoces para expresar sus opiniones. Martes 1 de mayo de 2018 en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Algunas personas llevaron pancartas y banderas para participar en la marcha del 1 de mayo. Martes 1 de mayo de 2018 en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Dirigentes de la marcha utilizaron altavoces para expresar sus opiniones. Martes 1 de mayo de 2018 en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La marcha contó con algunas familias que asistieron con sus hijos pequeños. Martes 1 de mayo de 2018 en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo y en distintas ciudades de Estados Unidos esta fecha es motivo de organizar marchas para pedir por distintos temas que repercuten a la comunidad inmigrante. El movimiento realizado en Las Vegas comenzó en un área comercial situada sobre Sahara Avenue (cerca de Maryland Parkway) y finalizó bajo una intensa lluvia en las inmediaciones de la Corte Federal, situada en Las Vegas Boulevard.

A diferencia de años anteriores, esta marcha contó con poca participación de la comunidad, lo cual fue puesto en evidencia por los mismos organizadores del evento.

“Quiero agradecer a la comunidad hispana que está presente, para mí es un orgullo que aunque haya llovido estén aquí. Si miran alrededor hay muchos estadounidenses apoyándonos, nosotros no salimos a luchar, queremos una reforma migratoria pero ¿dónde está la unión?”, dijo Cuauhtémoc Sánchez, integrante del Grupo Yo Soy 132.

Sánchez recordó que parte del objetivo de esta marcha también es pedir por una reforma migratoria, ya que considera que los inmigrantes son un factor importante para el desarrollo laboral del país. En los últimos dos años se han eliminado programas como DACA, TPS o la Ley de Ajuste Cubano.

“Queremos que los ‘soñadores’ (beneficiarios de DACA) tengan algo más que un permiso que los tiene ‘esclavizados’, pero ¿dónde está el apoyo?, ¿dónde están los padres que debemos de luchar por ellos?, ¿dónde están los jóvenes que tienen que luchar por sus sueños?

Solamente lloran cuando alguien es separado (deportado), pero no están aquí cuando deben de luchar, no están aquí cuando se les solicita el apoyo. Si nosotros tomáramos esa calle con 10 mil personas de 300 mil que estamos en Las Vegas, ellos temblarían y nos darían una reforma migratoria, pero tristemente no llegamos ni a 300 hispanos”, agregó Sánchez durante su discurso ante las personas presentes.

Organizaciones que regularmente participan en este tipo de movimientos ahora no estuvieron presentes para la marcha del martes 1 de mayo, lo cual podría ser reflejo de una posible división entre los mismos grupos del Sur de Nevada que se califican como pro inmigrantes.

“¿Qué pasó con los que están luchando por sus papeles?, ¿qué pasó con los que tienen dignidad?, tenemos que mandar ese mensaje a nuestra comunidad y decirles que si quieren algo salgan y luchen por ello, no se queden sentados esperando a que los deporten y que sus hijos se queden sin comer, que el gobierno los mantenga porque nunca quisieron luchar. Me da tristeza”, agregó Sánchez.

Una de las manifestantes con mayor participación fue Itzel Hernández, quien aseguró sentir cierta desilusión porque en Las Vegas no se tuvo la afluencia de años anteriores o de otras ciudades, sin embargo, agradeció el apoyo de quienes se sumaron.

“El hecho de que insistimos en marchar bajo la lluvia es un testimonio de la motivación y determinación que todavía existe en Las Vegas. Las calles fueron ocupadas sin pedir permiso a la autoridad, marchamos por los derechos humanos. Demostramos la solidaridad, paz y unidad que tiene esta comunidad. La práctica y el objetivo son los mismos a través de la lucha por un mundo más justo, y un mundo liberado. Unión y cooperación es lo que necesitamos”, expresó Hernández.