Esposa de agente asesinado en Nevada lo recuerda como un padre divertido y cariñoso

La patrulla del agente de la NHP, Micah May, adornada con fotos, firmas y flores durante una vigilia por él en el Police Memorial Park el martes 3 de agosto de 2021, en Las Vegas. El agente May fue herido mortalmente mientras desplegaba bastones de detención mientras la NHP perseguía a un sospechoso de robo de coche en la Interestatal-15 el martes 27 de julio de 2021. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Cientos de agentes de la ley y miembros de la comunidad se reunieron el martes por la noche en el Police Memorial Park para honrar al soldado de la Nevada Highway Patrol (NHP) asesinado Micah May en una vigilia con velas.

“Significa mucho para mí y mi familia ver todo el apoyo a Micah”, le dijo su esposa, Joanna May, a la multitud entre lágrimas. “Ha sido duro, pero verlos a todos aquí hoy, me ayuda a saber que no estoy sola”.

Permaneció junto a sus dos hijos durante todo el acto en el parque, ubicado en 3250 de Metro Academy Way, donde se estacionó el coche patrulla de su marido para que la gente presente sus respetos.

“Nunca caminarás sola”

Micah May, de 46 años, falleció el jueves después de ser atropellado por un coche el 27 de julio durante una persecución policial en la Interestatal 15. El veterano por 13 años de la NHP fue atropellado mientras intentaba desplegar “bastones de detención” destinados a pinchar los neumáticos de un vehículo robado en la I-15 cerca de la Avenida Sahara, según la NHP.

Después de ser atropellado, el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) trasladó a May en un helicóptero policial al University Medical Center, donde permaneció en estado crítico hasta su muerte el jueves por la noche. La Policía Metropolitana mencionó que era la primera vez que se utilizaba un helicóptero del departamento para rescatar a un agente caído.

“Nunca olvidaré los momentos que compartimos, como cuando Micah le enseñaba a Raylan cómo funcionaba su coche de policía”, dijo Joanna May, refiriéndose a su hijo. “Cuando Micah salía para ir a proteger nuestra ciudad y mantener a nuestra gente a salvo, siempre encendía las luces y hacía sonar las sirenas para los niños”.

El padre fue descrito por su mujer y sus compañeros como un hombre divertido y leal que nunca tuvo nada malo que decir de nadie.

A menudo pasaba sus días libres arreglando cosas en la casa con Raylan, dijo su esposa. Todas las noches leía a sus hijos los cuentos de la serie de la Rana y el Sapo. Y aunque odiaba que lo describieran como un héroe, ella dijo que logró salvar cuatro vidas después de su muerte mediante donación de órganos.

“Joanna, nunca caminarás sola, eso te lo prometo”, comentó en la vigilia el teniente de la NHP, Anthony Muñoz. “Ya sea en los juegos de T-ball o en los primeros días de escuela. Tu familia ha crecido no solo para esta semana, sino para la eternidad”.

El agente Travis Smaka declaró que un servicio conmemorativo para May se llevará a cabo de 11 a.m. a 1 p.m. el viernes en la Central Church en Henderson. El evento estará abierto al público.

Persecución policial

Antes de la persecución de vehículos del 27 de julio, una persona le reportó a la policía que un hombre le había enseñado un cuchillo de un pie de largo, le había robado el coche y le había pasado por encima del pie cerca de Sunset Road y Las Vegas Boulevard, dijo la policía.

El ladrón de coches fue identificado como Douglas Claiborne, de 60 años.

Cuando la NHP localizó a Claiborne cerca de la carretera interestatal 15 y la salida de Speedway Boulevard, se dio a la fuga en el coche robado, conduciendo de forma errática dentro y fuera de la autopista para evitar seis juegos de bastones de detención que se habían desplegado para frenarlo, detalló la policía de Las Vegas.

Cuando Micah May desplegó un séptimo juego de bastones de detención cerca de la salida de Charleston Boulevard, Claiborne condujo alrededor de los palos y golpeó a May con el vehículo robado.

Claiborne continuó conduciendo durante aproximadamente una milla con May estampado en el parabrisas del vehículo. Los agentes pudieron embestir el vehículo y conseguir que Claiborne se detuviera cerca de la salida de Spring Mountain.

Intentó agarrar el arma de May y los cuatro agentes presentes en el lugar dispararon 26 veces.

May estaba en el coche y no fue alcanzado por los disparos, pero Claiborne recibió varios impactos y fue declarado muerto en el lugar.

Esposo y padre cariñoso

Los datos que mantiene el FBI muestran que May era el segundo policía de Nevada que moría en acto de servicio en casi tres décadas. Era el duodécimo policía de Nevada que moría en la historia.

Según un obituario de May, el agente creció en una pequeña ciudad de Massachusetts, donde le gustaba el frío y los trineos. En 2008, hizo una prueba para la NHP, lo que le llevó a “la soleada Las Vegas”, decía la nota necrológica.

“Micah era un esposo, padre, hijo, hermano y amigo cariñoso”, decía la nota necrológica.

Le sobreviven Joanna May y sus dos hijos, Raylan y Melody; sus padres, Edwin y Katherine; y sus hermanos, Seth y Paul, según la nota necrológica.

Después del servicio conmemorativo en Central Church, May será enterrado en la funeraria Palm Eastern, 7600 S. Eastern Ave. a las 2 p.m., indica el obituario. El entierro también estará abierto al público, dijo Smaka.