Esta semana abre un hotel boutique en Arts District con un “aire neoyorquino”

Entre el rugido del Strip y el zumbido de Fremont Street, un hotel boutique de próxima apertura espera ofrecer a sus huéspedes una nueva experiencia en el floreciente Arts District de Las Vegas.

The English Hotel, un hotel boutique de cuatro pisos y 74 habitaciones, ubicado en la esquina de Main Street y Coolidge Avenue, en el centro de la ciudad, abrirá sus puertas al público esta semana.

El hotel fue desarrollado por Z Life Co. y lleva el nombre del famoso chef Todd English, que es socio del proyecto. A diferencia de los “megaresorts” que dominan el paisaje hotelero de Las Vegas con sus miles de habitaciones y su piso de casino laberíntico, The English Hotel ofrecerá un toque más personalizado para quienes busquen algo diferente a la típica experiencia de Las Vegas, dijo el lunes el director general Steve Dennis.

“Nuestros huéspedes vendrán aquí y formarán parte del Arts District”, dijo Dennis. “Seguirán yendo al Strip y las demás cosas que hay que hacer en Las Vegas, pero se centrarán en experimentar lo que ofrece esta zona”.

El establecimiento, afiliado a la cartera Tribute de Marriott, se diseñó para que tuviera un “aire neoyorquino”: luminoso y abierto, sin escasez de servicios de lujo, dijo Dennis. Pero la pieza central de la propiedad será el más reciente restaurante de English, The Pepper Club, que incluye temas japoneses y mediterráneos.

Como le gusta decir a Dennis, no es un hotel con restaurante. “Somos un restaurante con un hotel”.

Dennis dijo que imagina el hotel como un lugar para los viajeros y los habitantes de la zona, especialmente para los que trabajan en el sector de la hostelería y buscan un lugar para relajarse.

“Queremos ese lugar para que venga la gente de la industria. Trabajas toda la noche y haces lo tuyo; necesitas un lugar en el que puedas sentarte y relajarte”, dijo.

Y el restaurante está tomando algunas medidas creativas para incentivar a los lugareños a pasar la noche también.

En la mayoría de los restaurantes, cuando terminas de comer, un camarero se acerca y te pregunta si quieres ver la carta de postres. En The Club Pepper, los clientes recibirán un menú adicional para que lo examinen.

“El nuestro va a incluir los precios de las habitaciones. Así que si no se agota, vamos a ofrecer a nuestros huéspedes una habitación”, dijo Dennis. “Es una estancia instantánea”.

Los nuevos vecinos del establecimiento están encantados con la apertura del primer hotel en el Arts District.

“Tener The English Hotel y contar con un tipo de local tan impresionante nos va a ayudar mucho. Estamos contentos de tenerlos”, dijo Becky Miller, que se encarga de Main Street Mercantile y también es la vicepresidenta de 18b The Las Vegas Arts District.

En el Arts District no hay juegos de azar, dijo Miller, por lo que el hotel “encaja bien con nuestro ambiente”.

Muchos negocios del Arts District cerraron durante parte de la pandemia del COVID-19, dijo Miller. Pero ver cómo avanzaba la construcción de The English Hotel durante esos momentos les dio esperanzas para el futuro.

“Eso nos ayudó mucho a mantener el ánimo”, dijo.

Los responsables del hotel están entusiasmados por formar parte de la continua evolución del Arts District, dijo Dennis, señalando la expansión de nuevos restaurantes, bares y otros tipos de vida nocturna en la zona en los últimos años.

“Es una zona muy cuidada, pero ahora pasa a ese siguiente nivel de desarrollo”, dijo.

The English Hotel abre oficialmente el miércoles.