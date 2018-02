Estacionamiento del nuevo Estadio de los Raiders en Las Vegas resulta como foco para la próxima sesión

El sitio del futuro estadio de fútbol del equipo de los Raiders en Las Vegas, el jueves 15 de febrero de 2018. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El estacionamiento, posiblemente el problema más difícil que enfrentan los Raiders de Oakland mientras el equipo trabaja para recibir los fondos necesarios para construir su estadio de fútbol cubierto de 65 mil asientos, será un tema clave en la reunión de Autoridades del Estadio de Las Vegas el jueves.

Pero no espere que los Raiders desplieguen planes detallados para encontrar los 16 mil 250 espacios de estacionamiento requeridos por el Condado de Clark para juegos y otros eventos.

La junta se reunirá a las 9 de la mañana en el Centro Gubernamental del Condado de Clark (Clark County Government Center). La agenda de 30 elementos es la más extensa en la historia de la junta de autoridad.

39 documentos

La junta revisará la mayoría de los aproximadamente 39 documentos relacionados con la finalización de un acuerdo de desarrollo del estadio que, una vez firmado, permitirá a los Raiders acceder a $750 millones en fondos públicos para la construcción.

La discusión sobre el estacionamiento probablemente ocurra cuando la junta aborde un contrato de arrendamiento entre la autoridad y LV Stadium Events Company LLC, la subsidiaria de los Raiders que administrará la programación de eventos en el estadio.

En el camino, la junta considerará un acuerdo de comercialización y venta de licencias de asientos personales que detalla el presupuesto para los ingresos generados a través de la venta de una licencia que otorga a los titulares el derecho de comprar boletos; un acuerdo de no reubicación que asegura que los Raiders se quedarán en Las Vegas durante el plazo de 30 años del trato; un acuerdo de uso conjunto con la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) que permite al equipo de fútbol de la universidad acceder al estadio; y una resolución que asegura al Condado de Clark que se han cumplido todos los requisitos del Proyecto de Ley del Senado 1.

“Hay literalmente docenas de documentos aquí, pero la realidad es que todo el mundo los ha estado mirando durante meses”, mencionó el lunes Jeremy Agüero, director de Applied Analysis, con sede en Las Vegas, que sirve como personal de la Autoridad del Estadio. “Estos no son documentos nuevos”.

Pero algo nuevo es una sección de cinco párrafos que aborda el estacionamiento del estadio y protege a la autoridad y al público en caso de que los Raiders no cumplan con sus obligaciones.

“La infraestructura de estacionamiento y transporte es responsabilidad de los Raiders”, dijo Agüero. “Siempre ha sido responsabilidad de los Raiders y el equipo ha estado comprometido con eso desde el primer día, pero (el hecho de que el equipo ha estado trabajando en ello) siempre parece estar fuera de la ecuación”.

Mientras que en la reunión de febrero de la junta, el presidente de los Raiders, Marc Badain, destacó que el problema del estacionamiento se abordaría el jueves, aunque no explicó de qué manera.

Trabajando ‘en múltiples frentes’

“Creo que ellos (los Raiders) están trabajando en múltiples frentes para tratar de desarrollar la mejor solución posible para el estadio y para los Raiders”, declaró Agüero.

Si bien muchos anticiparon que Badain estaría haciendo un anuncio sobre una transacción de tierras, lo que aún podría suceder, el escenario más probable es que los Raiders acepten los términos del nuevo idioma en el contrato de arrendamiento que aborda el estacionamiento.

La nueva cláusula dice: “StadCo (la filial de los Raiders) proporcionará y mantendrá suficientes instalaciones de estacionamiento de acuerdo con los requisitos del acuerdo de desarrollo del condado y consistentes con las instalaciones de primer nivel de la NFL actualmente en operación o aprobadas para la construcción por la NFL hasta el fecha de vencimiento del plazo … “

Después de la frase introductoria, el documento proporciona cuatro recursos que la Autoridad del Estadio podría tomar si los Raiders no cumplen con sus obligaciones.

– Después de notificar a los Raiders de las deficiencias, la autoridad podría desarrollar sus propias operaciones de estacionamiento al aprovechar el fondo de mejoras de capital diseñado para futuras mejoras y mantenimiento del estadio. Eso penalizaría a los Raiders al tener menos disponible para otros proyectos de capital. Se estima que $5 millones ingresarían a ese fondo cada año a partir de los ingresos fiscales anticipados por habitación de hotel. También permite a la autoridad demandar a los Raiders si es necesario.

– La autoridad podría hacerse cargo de la concesión de estacionamiento en el estadio y cobrar esas tarifas para desarrollar opciones de estacionamiento.

– La autoridad podría hacerse cargo de cualquier concesión de estacionamiento fuera del sitio y cobrar esas tarifas para desarrollar opciones de estacionamiento.

– La autoridad podría firmar un contrato con un tercero a expensas de los Raiders para proporcionar el estacionamiento necesario.

Reunión de la Comisión 3 de abril

Si bien se espera que la mayoría de los acuerdos a ser considerados por la junta de autoridades sean aprobados y serán parte del último foro para posibles modificaciones, el condado de Clark y la NFL todavía tienen un proceso de revisión. Se espera que la aprobación final se realice el 3 de abril cuando los comisionados del Condado de Clark consideren una ordenanza de bonos que pondría dinero público en las manos del equipo.

Otro elemento importante que puede no surgir el jueves pero que debe determinarse antes del 3 de abril es el precio máximo garantizado del proyecto. Los Raiders trabajaron en eso con la compañía contratista Mortenson Construction Co. la semana pasada, pero no está claro si se dará a conocer el jueves.

“Incluso después del jueves, hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos tomar una vuelta de la victoria”, concluyó Agüero.

