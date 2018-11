Estadio de los Raiders a 30% completo un año después de la inauguración

El sitio de construcción del estadio de los Raiders en Las Vegas, el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Un sitio de construcción tranquilo en el estadio de los Raiders en Las Vegas cuando los trabajadores se retiraron por un día en reconocimiento al Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco3

La vista desde la explanada inferior donde se construirá la llama eterna de Al Davis y alcanzará la explanada principal a través de una abertura en el techo del estadio de conducción de los Raiders en Las Vegas, el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review -Journal @ Erik_Verduzco3

El marcador de la línea de 50 yardas en el sitio de construcción del estadio de los Raiders en Las Vegas cuando los trabajadores se fueron por el día en reconocimiento al Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco3

Don Webb, director de operaciones de LV Stadium Co., realiza un recorrido en un sitio de construcción tranquilo del estadio Raiders en Las Vegas cuando los trabajadores descansaron por el Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco3

Don Webb, director de operaciones de LV Stadium Co., realiza un recorrido en un sitio de construcción tranquilo del estadio Raiders en Las Vegas cuando los trabajadores descansaron por el Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco3

Estaba inquietantemente tranquilo en el sitio de construcción del estadio de Las Vegas el lunes.

Algunos encuestadores invadieron el área, tomando lecturas.

Pero los trabajadores de construcción pudieron tomarse libre el día festivo de los Veteranos una jornada de la semana, generalmente siempre llena de materiales, martillazos y movimientos de toneladas de acero para la siguiente secuencia de trabajo.

El sonido de las grúas y los amantes de la tierra fue reemplazado el lunes con canciones de aves que emanaban de las perchas ocultas en los tramos internos de los tres niveles de características del estadio, ahora en las primeras etapas de finalización.

El edificio, actualmente de unos 80 pies de altura, es solo la mitad de alto que eventualmente tendrá. Las grúas están posicionadas para comenzar a ensamblar la primera de las dos grúas más grandes del mundo que se necesitarán para elevar la atracción característica del estadio: el techo translúcido que se elevará 150 pies sobre el piso del estadio.

Un año desde la celebración

Don Webb, director de operaciones de StadCo, la subsidiaria de construcción del estadio de los Raiders, no puede creer que fue hace un año que cientos de personas se reunieron para una inauguración ceremonial del proyecto de 1.8 bdd que convertirá a Las Vegas en una ciudad de la NFL y proporcionará un lugar que pueda albergar docenas de eventos que la ciudad nunca antes haya podido invitar.

“Es casi Dickensiano, ya sabes, ‘Un cuento de dos ciudades’, el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos”, indicó Webb desde su oficina de tráiler el lunes. “Parece que en un aspecto solo ha pasado un mes o dos, y luego, en otro aspecto, parecen ocho o diez años; Ha pasado muy rápido, y en algunos aspectos, simplemente parece como, ‘Wow, ¿ha pasado solo un año desde que comenzamos?”

Pero eso es lo que ha transcurrido.

Era el 13 de noviembre de 2017, cuando los ejecutivos del equipo se unieron al gobernador Brian Sandoval y al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en una ceremonia de una hora que incluyó un conmovedor tributo a las 58 personas que murieron un mes y medio antes, a menos de una milla de distancia del festival de música country.

“Solo en Las Vegas puedes convertir una ceremonia innovadora en un espectáculo”, dijo Goodell en ese momento. “Los Raiders tienen un lugar especial en los corazones de los fans del fútbol en todo el mundo, y apreciamos cómo han sido aceptados por el estado de Nevada y la ciudad de Las Vegas”.

Un año más tarde, el proyecto del estadio está completo en un 30 por ciento, justo a tiempo, según Webb. Confía lo suficiente en el calendario de que a los trabajadores se les concedió el día festivo del Día de los Veteranos como estaba previsto. Webb señaló que hay suficiente elasticidad en el calendario para hacer eso, pero si el trabajo se retrasara, los equipos podrían trabajar los fines de semana o en segundos turnos para ponerse al día.

Cerca de 900 trabajadores están en el sitio diariamente, y otros 100 administradores están en oficinas en remolques temporales justo al sur del estadio.

Webb indicó que el trabajo continúa verticalmente y que las piezas de una de las dos grúas capaces de levantar 2 mil toneladas se están ensamblando justo al norte del estadio para una de las partes más difíciles del trabajo: ensamblar la estructura del techo.

Eso no ocurrirá sino hasta el próximo año y una vez que se incluyan al estadio otros 250 artesanos y mujeres que se unirán a la fuerza laboral para el trabajo detallado en el interior.

Dos juntas se reunirán el miércoles

Mientras tanto, los administradores continuarán guiando la dirección y la política del estadio.

El miércoles está programado que el Comité del Evento Deportivo del Sur de Nevada celebre su penúltima reunión para hacer recomendaciones al Gobernador Brian Sandoval, al Gobernador electo Steve Sisolak y a la Legislatura de Nevada sobre cómo deben programarse los principales eventos en el estadio y otros lugares.

La Autoridad del Estadio de Las Vegas tendrá su última reunión programada para el 2018 el miércoles por la tarde y discutirá los planes de gestión para dos grandes características del estadio: las puertas de lanai que se abrirán hacia el Strip y la bandeja de campo que se colocará en el lugar para los juegos locales de los Raiders.

Esas dos características no se construirán hasta el 2019.

Pero están en camino.