Estados Unidos lucha contra el peor brote de coronavirus

Jesús Costa y Antonio Ancón, a la derecha, de pie en la playa de Copacabana en medio del brote del nuevo coronavirus en Río de Janeiro, Brasil el domingo, 12 de julio de 2020. "Prefiero tener líneas de bronceado en la cara que poner mi vida en riesgo" dice Ancón sobre el uso de cubrebocas en la playa como medida para frenar la propagación del nuevo coronavirus. (AP Photo/Leo Correa)

En esta foto de archivo del 6 de mayo de 2020, un hombre camina a través de la Avenida Pensilvania al noroeste en Washington. Pese a las condiciones pandémicas que hicieron casi imposible la recolección normal de firmas, los activistas en la capital de la nación afirman que tienen suficientes firmas para una iniciativa de votación en noviembre que despenalizaría los psicodélicos naturales como la mescalina y los hongos psilocibina. (AP Photo/Patrick Semansky, Archivo)

Un hombre y un niño con cubrebocas pasan por delante de un vehículo policial blindado estacionado en Srinagar, Cachemira controlada por la India el lunes, 13 de julio de 2020. Las autoridades volvieron a imponer el cierre el lunes en partes de Cachemira controlada por la India, incluyendo la ciudad principal de la región, tras el aumento de los casos de coronavirus. (AP Photo/Mukhtar Khan)

Estudiantes del Instituto Politécnico llevan cubrebocas durante la ceremonia de graduación del año universitario 2020 en Bucarest (Rumania) el domingo, 12 de julio de 2020. Rumania ha registrado un número creciente de infecciones por COVID-19 durante la última semana, con los niveles más altos desde que la pandemia comenzó en el país en febrero. (AP Photo/Andreea Alexandru)

ST. PETERSBURG, Florida — El lunes, Estados Unidos se enfrentaba al peor brote de coronavirus del mundo, mientras Florida rompía el récord nacional del mayor aumento de nuevos casos confirmados en un solo día en el estado.

Mientras tanto, dos expertos de la Organización Mundial de la Salud formaban parte de una misión en China para rastrear el origen de la pandemia. El virus fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, a finales del año pasado. Beijing se había mostrado reacia a permitir una investigación, pero cedió después de que decenas de países pidieran a la OMS que llevara a cabo una exhaustiva investigación.

Aumentan las muertes en Estados Unidos

Las muertes por el virus han ido en aumento en Estados Unidos, especialmente en el sur y el oeste, aunque todavía están muy por debajo de las alturas alcanzadas en abril, según un reciente análisis de The Associated Press de los datos de la Universidad Johns Hopkins.

“Realmente creo que podríamos controlar esto, y es el elemento humano lo que es tan crítico. Debería ser un esfuerzo de nuestro país, deberíamos unirnos cuando estamos en una crisis y definitivamente no lo estamos haciendo”, mencionó la epidemióloga de la Universidad de Florida, la doctora Cindy Prins.

El Almirante Brett Giroir, miembro del comando de la Casa Blanca contra el coronavirus, calificó de “absolutamente esencial” el uso de cubrebocas en público, que ha encontrado resistencia en algunos estados de Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump usó un cubrebocas en público por primera vez el sábado, algo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, consideró el domingo que demostraba que había “cruzado un puente”.

Pelosi comentó en “State of the Union” de CNN que espera que esto signifique que el presidente “cambiará su actitud, lo que será útil para detener la propagación del coronavirus”.

15 mil 299 casos en Florida en un día

En Florida, donde partes de Walt Disney World reabrieron el sábado, 15 mil 299 personas dieron positivo, para un total de 269 mil 811 casos, y se registraron 45 muertes, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Salud del Estado reportadas el domingo.

California tenía el récord anterior de casos positivos diarios, 11 mil 694, establecido el miércoles.

Los números llegan al final de una semana de récord ya que Florida reportó 514 muertes, un promedio de 73 por día. Hace tres semanas, el estado tenía un promedio de 30 muertes por día.

Los investigadores esperan que las muertes aumenten en Estados Unidos por lo menos durante algunas semanas, pero algunos piensan que el conteo probablemente no aumentará tan dramáticamente como lo hizo en la primavera debido a varios factores, incluyendo el aumento de las pruebas.

Expertos de la OMS en China

En cuanto a los expertos de la OMS en China, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, comentó que trabajarían con científicos y expertos médicos chinos en “la cooperación científica sobre el nuevo rastreo del coronavirus”.

China ha argumentado que el virus pudo haberse originado fuera de su territorio y ha negado airadamente las acusaciones de que encubrió la escala del brote cuando las infecciones comenzaron a propagarse.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a la OMS por su respuesta a la pandemia de coronavirus y la ha acusado de doblegarse ante la influencia china. La administración de Trump notificó formalmente a la ONU la semana pasada de su retirada de la OMS, aunque no entrará en vigor hasta el 6 de julio de 2021.

“Tenemos un consenso básico con la OMS de que el rastreo del virus es una cuestión científica, y que requiere la investigación científica internacional y la cooperación de los científicos de todo el mundo”, declaró el vocero del ministerio, Hua, en una reunión informativa diaria. “La OMS también cree que el rastreo es una cuestión en curso, que puede involucrar a múltiples países y regiones, y la OMS también llevará a cabo inspecciones similares en otros países y regiones según sea necesario”.

La OMS ha confirmado la visita de un epidemiólogo y un especialista en enfermedades animales, pero no ha dado información sobre sus programas durante su estancia en China. Se cree que el virus que causa la enfermedad mortal COVID-19 se originó en los murciélagos y luego saltó a los seres humanos a través de una especie intermediaria, posiblemente el pangolín parecido al oso hormiguero que es muy apreciado en China por sus escamas utilizadas en la medicina china, así como por su carne.

Aumentan casos en varias zonas del mundo

En otras partes del mundo, el número de infecciones ha aumentado drásticamente en la India, Sudáfrica y Brasil, cuyo presidente, que niega el virus, ha dado positivo.

India, que tiene el mayor número de casos de virus confirmados después de Estados Unidos y Brasil, informó el lunes de un aumento diario récord de 28 mil 701 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. Las autoridades de varias ciudades están restableciendo los cierres estrictos después de intentar aflojar las cosas para revivir una economía enferma.

En Sudáfrica, que representa más del 40 por ciento de todos los casos de coronavirus reportados en África, el presidente Cyril Ramaphosa declaró el domingo que el país reimpondría una prohibición de la venta de alcohol para reducir el volumen de personas que necesitan urgencias para que los hospitales tengan más camas para tratar a los pacientes de COVID-19.

Sudáfrica también está restableciendo un toque de queda nocturno para reducir los accidentes de tráfico y ha hecho obligatorio para todos los residentes el uso de cubrebocas en público.

En Francia, el gobierno está considerando la posibilidad de exigir el uso de cubrebocas en todos los espacios públicos interiores en medio de un pequeño aumento de las infecciones por virus y una gran disminución de la vigilancia pública. Grecia estaba tratando de prohibir las ferias de iglesias y aldeas y de hacer más estrictos los controles relacionados con el turismo, tras el reciente aumento de los casos confirmados de coronavirus.