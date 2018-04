Estimulan apoyo a niños en cuidado temporal

“El Jardín de la Aldea” en la Rotonda del Condado de Clark, el viernes 6 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“Cuenta conmigo”. Un mensaje del Departamento de Servicios para la familia. Viernes 6 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“Cuando supimos que debido a la falta de hogares de cuidado temporal muchos hermanos y hermanas son separados pensamos que debíamos hacer algo y dijimos: cuenten con nostros”. Viernes 6 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Cuando las familias experimentan dificultades, con frecuencia los hijos padecen y a veces tienen que ser removidos de su hogar. Hay miles de menores de edad atendidos por el Departamento de Servicios a la Familia, del Condado Clark, que en estos días busca el apoyo de la comunidad.

Abril es el “Mes nacional para hacer conciencia y prevenir la violencia con los niños”, entonces las autoridades aprovechan para reforzar su campaña que busca ganar apoyo para su delicada misión de dar cuidado temporal. Por ello el Departamento de Servicios Familiares montó la exhibición llamada “el jardín de la aldea”, ubicada en la rotonda del centro de gobierno del condado.

“Lo que tratamos de hacer es sensibilizar y conseguir la participación de la comunidad en una problemática que nos debe ineteresar a todos”, dijo a El Tiempo Sha’Londa Adams, supervisora de Reclutamiento, del Departamento de Servicios de la Familia.

“El jardín de la aldea” es una pieza artística que muestra a los padres de crianza como jardineros que ayudan a facilitar un ambiente saludable en el que los niños puedan prosperar. Los padres de crianza son recursos vitales para garantizar que una comunidad solidaria apoye a las familias, para que puedan cuidar de manera segura a sus hijos”, explicó Adams.

Está inspirada en el proverbio que dice: “Se necesita toda una aldea para criar a un niño”. Eso es lo que buscamos, reunir esfuerzos con la comunidad para atender mejor a los niños en cuidado temporal o de crianza, siguió explicando la funcionaria.

Cuando un niño es removido de su familia y colocado en el sistema de cuidado de crianza, puede ser una experiencia devastadora para el niño, la familia y la comunidad. Hay más de 3,000 niños en el sistema de cuidado de crianza del condado, según informó el departamento, por eso la importancia de que la comunidad esté informada y participe.

Luego de recorrer la exhibición el 6 de abril, una mujer dijo sentirse triste al enterarse de que hay niños necesitados de cariño y cuidados; de la necesidad que hay de padres adoptivos temporales.

La exhibición se compone de una casita de madera, unas jardineras que muestran el proceso de cultivar las plantas, y un árbol del cual cuelgan hojas con palabras como amor, tolerancia y respeto. Un mensaje dice: “Por favor mírame. No solo escuches mi voz, mírame a los ojos. Por favor entiéndeme, no me juzgues. Por favor veme como soy, no como tú quieres que sea. Porque soy un niño de crianza temporal”.

La exhibición, que además tiene disponible información de cómo ayudar, estará disponible hasta el jueves, 26 de abril en el 550 S. Grand Central Parkway, en la sede de gobierno del Condado Clark.

10 modos de apoyar a los niños en cuidado de crianza y adopción. El 10 sería el más elemental y el uno el más importante.