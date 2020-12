“Esto es una locura”, avisos conflictivos de DETR

diciembre 15, 2020 - 9:53 am

Thomas Elgas habla con el Review-Journal sobre sus tratos con el DETR de Nevada fuera de su casa en Las Vegas el martes, 1º de diciembre de 2020. Elgas podría tener que vender su auto por un cargo por sobrepago que el DETR alega que no debió haberle sido entregado. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Susan Marsian-Bolduc, con sus perros Elizabeth, derecha, y Dexter, en su casa de Las Vegas el jueves, 3 de diciembre de 2020. Marsian-Bolduc recibió dos avisos de sobrepago del DETR de Nevada que totalizaban más de 14 mil dólares. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Thomas Elgas muestra capturas de pantalla impresas de sus tratos con el DETR de Nevada fuera de su casa en Las Vegas el martes, 1º de diciembre de 2020. Elgas podría tener que vender su coche debido a un sobrepago que el DETR alega que no debió haberle sido entregado. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Thomas Elgas de Las Vegas está recibiendo todo tipo de avisos contradictorios en su buzón.

Esperó cuatro meses para recibir los beneficios del seguro de desempleo a través de Pandemic Unemployment Assitance (PUA), un programa para trabajadores independientes y autónomos sin empleo.

El mismo día que finalmente recibió el dinero, la oficina de empleo de Nevada le notificó que no calificaba para el programa.

Dos meses después, el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) le ordenó que debía devolverlo. Entonces recibió una nota diciendo que sí califica.

“Esto es una locura”, comenta Elgas, que recibió 14 mil 233 dólares en septiembre.

Muchos solicitantes están recibiendo múltiples avisos de sobrepago indicando diferentes cantidades así como cartas de elegibilidad conflictivas, meses después de solicitar el desempleo. Pero debido a la congestión de las líneas telefónicas, pocos son capaces de obtener claridad.

La portavoz del DETR, Rosa Méndez, declaró que la agencia “trabajó para equilibrar la obtención de beneficios para la gente rápidamente contra la necesidad de verificar dos veces las solicitudes y los documentos de apoyo para asegurarse de que la gente cumple con las estrechas reglas federales de elegibilidad”.

Malabares

Las notificaciones enviadas a los solicitantes indican por qué se le pagó de más al demandante y cuánto le deben al departamento. Las razones pueden incluir el no reportar las ganancias o ingresos así como los errores cometidos por DETR, según el sitio web del estado de Nevada.

Las últimas cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informan que Nevada hizo un estimado de 30.7 millones de dólares en pagos impropios o sobrepagos el año pasado.

Aquellos que reciben notificaciones de sobrepagos deben devolver sus beneficios bajo la ley de Nevada.

Méndez dijo que los solicitantes tienen dos opciones.

“Si están de acuerdo con la notificación o no desean impugnar el sobrepago, no pueden hacer nada”, comentó. “Si no están de acuerdo, deben presentar una apelación de inmediato”.

Andrew Stettner, un miembro de la Fundación Century, indicó que la mayoría de los solicitantes no saben que están sobrepagados hasta que es demasiado tarde.

“Sus beneficios serán detenidos primero cuando se sospeche (de que se les pagó de más), y luego recibirán el aviso de sobrepago”, señaló.

Méndez comentó que no puede proporcionar el número de solicitantes que han recibido una notificación de sobrepago.

Susan Marsian-Bolduc, de Las Vegas, dice que está harta de los malabares del sistema.

“Fui literalmente a llorarle a mi madre, que vive en otro estado y tiene ochenta años, cuando recibí la carta”, dijo Marsian-Bolduc, una guía turística que fue despedida en marzo. En una carta, DETR dice que debe más de 14 mil 550 dólares.

“Es una montaña rusa emocional: Un minuto estoy histérica, pensando que me van a quitar todo mi dinero y amenazan con embargar nuestros cheques de pago. Ni siquiera estoy ganando suficiente dinero para sobrevivir ahora mismo”, agregó.

Tina Culjak, una conductora de autobús escolar del Distrito Escolar del Condado Clark, comenzó a recibir avisos de sobrepago en octubre.

“No pude dormir toda la noche cuando recibí el aviso”, confesó.

Culjak dijo que debía 11 mil dólares en concepto de prestaciones del PUA que se pagaron a su nombre en julio, aunque dijo que nunca había recibido ni un céntimo.

“En julio les pedí que rastrearan los fondos, que los tuvieran en algún lugar y que supieran dónde estaban, porque no llegaron a mi cuenta bancaria”, dijo. “Incluso les envié mis estados de cuenta para demostrarles que nunca he visto un solo cheque de ellos, y no voy a devolver 11 mil dólares que nunca recibí”.

Abrumado

Matt Weidinger, becario Rowe del American Enterprise Institute, dijo que las agencias estatales siguen abrumadas ocho meses después de que el coronavirus impulsara un aumento en las solicitudes de desempleo.

“Es complicado en virtud de la adición de múltiples programas, pero también diría que la adición de muchas más personas”, dijo Weidinger. “Y en medio de todo eso, los estados están tratando de prevenir el fraude y el abuso”.

Estos programas adicionales han incluido el programa PUA; la ahora expirada disposición Federal Pandemic Unemployment Compensation, que ofrece a los declarantes un beneficio semanal adicional de 600 dólares; el recientemente finalizado Lost Wages Assistance Program, que da a los declarantes un beneficio semanal adicional de 300 dólares; y el programa Pandemic Emergency Unemployment Compensation, que ofrece hasta 13 semanas adicionales de beneficios para aquellos que han agotado sus reclamos. Todos los programas federales de desempleo expiran el 26 de diciembre.

No es un secreto que la oficina de empleo de Nevada ha luchado bajo el peso de las reclamaciones.

Ha habido 1.5 millones de solicitudes iniciales de seguro de desempleo hasta la semana que terminó el 5 de diciembre, y 1.48 millones de esas solicitudes han sido presentadas desde la semana que terminó el 14 de marzo.